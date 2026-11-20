వృద్ధులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులే టార్గెట్ - విత్డ్రాలపై బ్యాంకులు సమాచారమిస్తే సైబర్ నేరాల కట్టడి!
Elderly Cyber Attack Protect Advice : హైదరాబాద్లో విశ్రాంత ఉద్యోగులు, వృద్ధలే లక్ష్యంగా సైబర్దాడులు జరుగుతున్నాయి. వీటిని నివారించేందుకు పెద్ద మొత్తంలో వృద్ధులు విత్డ్రా చేస్తున్నప్పుడు బ్యాంకులు కుటుంబసభ్యలకు తెలపాలని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
Published : November 20, 2026 at 3:26 PM IST
హైదరాబాద్ న్యూ మెట్టుగూడకు చెందిన 71 ఏళ్ల ఆగ్నేస్ ఫ్రాన్సిస్ ఈసీఐఎల్లో పనిచేసి రిటైర్ అయిన ఉద్యోగి. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్లో నాసిక్లోని పంచవటి పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నట్లు ఓ అపరిచిత వ్యక్తి నుంచి ఆయనకు ఫోన్ వచ్చింది. సదరు వ్యక్తి జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ(ఎన్ఐఏ) అధికారినంటూ వీడియో కాల్ చేసి మాట్లాడాడు. మనీ లాండరింగ్, ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు సహకరిస్తున్నందుకు కేసు నమోదైందని బెదిరించాడు. అక్రమంగా రూ.2 కోట్లు అందుకున్నట్లు ఆధారాలు ఉన్నాయంటూ డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరిట ఫ్రాన్సిస్ను ఇంటికే పరిమితం చేశాడు. దీంతో బ్యాంకు డిపాజిట్లు, బంగారం తాకట్టు పెట్టి 20 రోజుల్లో మొత్తం రూ.1.72 కోట్లను ఫ్రాన్సిస్ ఆ మోసగాళ్ల ఖాతాల్లో జమచేశారు.
హైదరాబాద్లో ఇటీవల సైబర్ నేరగాళ్లు ఇలాంటి విశ్రాంత ఉద్యోగులు, వయోధికులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. కేవలం ఒక్క నెలలోనే డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో భయపెట్టి సుమారు 12 మంది వ్యక్తుల నుంచి కోట్ల రూపాయలు దోచుకున్నారు. వీటికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు నగర సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ మేరకు రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల కోసం ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాలను చేపట్టేందుకు సిద్ధమయ్యారు.
డిజిటల్ అరెస్ట్ అనగానే బెంబేలు
ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎంతో కష్టపడి చేసిన పొదుపు. పిల్లల చదువులు, పెళ్లిళ్ల బాధ్యతలను పూర్తి చేసుకొని ప్రశాంతంగా విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సిన సమయం. దశాబ్దాలుగా ఇంటా, బయటా గౌరవంగా జీవించిన విశ్రాంత ఉద్యోగులు అకస్మాత్తుగా పోలీసులు, సీబీఐ అధికారులమంటూ ఫోన్ కాల్స్ రాగానే ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. సరైన అవగాహన లేకపోవడం, అంతర్గత భయాల కారణంగా డిజిటల్ అరెస్ట్ అనగానే బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. తమ కుటుంబ సభ్యులకు ఏదైనా హాని జరుగుతుందేమోనన్న భయంతో కేటుగాళ్ల డిమాండ్లకు తలొగ్గుతున్నారు. దీంతో అకస్మాత్తుగా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు విత్డ్రా చేస్తున్నారు. బంగారు ఆభరణాలను తాకట్టు పెట్టడంతో పాటు చివరికి ఇళ్లు, భూములను కూడా అమ్మేసి సైబర్ నేరగాళ్లకు దారపోస్తున్నారు.
విత్డ్రాలపై బ్యాంకుల ఉదాసీనత
అప్పటివరకూ బ్యాంక్కు వెళ్లని వృద్ధులు అకస్మాత్తుగా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు విత్డ్రా చేస్తున్నా, నగలు, నగదు తీసుకెళ్తున్నా సింహభాగం బ్యాంకులు చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నాయి. నగదు ఉపసంహరించుకునే వృద్ధులు, పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగుల విషయంలో బ్యాంకులు అప్రమత్తంగా ఉంటే డిజిటల్ అరెస్టులు, పెట్టుబడి మోసాలను చాలా వరకు నివారించవచ్చన్న పోలీసుల సూచనలు నేత బీర చందంగా మారాయి. అయితే విత్డ్రా గురించి ఆరా తీయగా తమ కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రిలో ఉన్నారని లేదంటే ఇల్లు, స్థలం కొంటున్నామని వృద్ధులు సైతం నిజాలు దాస్తున్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
బ్యాంకులు కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారమివ్వాలి
ఇలాంటి వ్యవహారాల్లో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినట్లు గుర్తించిన పలు బ్యాంకులకు పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. విశ్రాంత ఉద్యోగులు, వృద్ధులు పెద్ద మొత్తంలో నగదు విత్డ్రా చేస్తున్నా లేదా నగలను తాకట్టు, విక్రయాలపై బ్యాంకులు వారి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉండే తల్లిదండ్రుల బ్యాంకు లావాదేవీలు, కదలికలను వారి పిల్లలు నిశితంగా గమనించాలని ఓ పోలీసు అధికారి తెలిపారు. విత్డ్రా చేస్తున్నప్పుడు బ్యాంకు ఉద్యోగులు ప్రశ్నించడంతో వారి కష్టార్జితాన్ని కాపాడగలరని అభిప్రాయపడ్డారు.
సైబర్ నేరగాళ్ల చేతుల్లోకి వ్యక్తిగత డేటా - గుట్టురట్టు చేస్తున్న మొబైల్ యాప్లు
సైబర్ నేరాల పట్ల అలర్ట్స్ - సైబర్ జాగరూకత దివస్లో భాగంగా టీజీసీఎస్బీ హెచ్చరికలు