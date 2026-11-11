మీరు వాళ్లకు క్యాష్ ఇచ్చినా మీకే రిస్క్ - వాళ్లు మీకు క్యాష్ ఇచ్చినా మీకే రిస్క్ - అపరిచితులతో జాగ్రత్త
Fake Currency Scams in Hyderabad : అపరిచితులతో బ్యాంకు లావాదేవీలు ప్రమాదకరమని పోలీసులు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. బ్యాంకులు, ఏటీఏం కేంద్రాలు, చిరువ్యాపారులను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఈ ముఠాలు నగదు మార్పిడికి పాల్పడుతున్నట్టు నిర్ధారించారు.
Published : November 11, 2026 at 9:58 AM IST
హైదరాబాద్లో నెల రోజుల వ్యవధిలో 20కు పైగా మోసపూరిత ఘటనలు జరగటంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. అపరిచితులతో బ్యాంకు లావాదేవీలు జరపడం అత్యంత ప్రమాదకరమని సోషల్ మీడియా ద్వారా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. సెల్ఫోన్ చోరీ ముఠాలు, సైబర్ నేరగాళ్ల సహాయకులు, డ్రగ్స్ సరఫరాదారులు తమ ఆనవాళ్లు బయటపడకుండా తెలియని వారికి నగదు బదిలీ చేసి, సొమ్ము సొంతం చేసుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. బ్యాంకులు, ఏటీఏం కేంద్రాలు, చిరు వ్యాపారులను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఈ నేరగాళ్ల ముఠాలు నగదు మార్పిడికి పాల్పడుతున్నట్టు పోలీసులు నిర్ధారించారు.
- హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన ఓ ప్రైవేట్ ఉద్యోగి నగదు విత్డ్రా చేసేందుకు ఏటీఎం కేంద్రం వద్దకు వెళ్లాడు. నగదు నిల్వలు లేకపోవటంతో వెంటనే బయటకు వచ్చాడు. అక్కడే నిలబడిన ఒక యువకుడు తన వద్ద క్యాష్ ఉందని రూ.10 వేలకు సంబంధించిన నోట్లు ఇచ్చి యూపీఐ ఖాతాలోకి అతడి యూపీఐతో బదిలీ చేయించుకున్నాడు. వాటితో మార్కెట్లో వస్తువులు కొని దుకాణంలో ఇచ్చేటప్పుడు అవి నకిలీ నోట్లుగా వ్యాపారులు గుర్తించారు.
- బంజారాహిల్స్లోని బ్యాంకు వద్ద ఉన్న వ్యక్తి నగదు జమ చేసేందుకు వచ్చిన వారిలో కొందరికి మస్కా కొట్టి నగదు తీసుకొని యూపీఐ ఖాతాలోకి డబ్బు పంపించాడు. ఈ తరహాలో సుమారు 8 మంది వద్ద రూ.90 వేలు కాజేశాడు. రెండ్రోజుల తర్వాత వారి బ్యాంకు ఖాతాల లావాదేవీలు నిలిపివేయటంతో మోసపోయినట్టు గ్రహించి సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఎలా మోసగిస్తారంటే?
కమీషన్ కోసం కక్కుర్తితో మహానగరంలో వందల మంది ఏజెంట్లు సైబర్ నేరగాళ్లకు సహకరిస్తున్నారు. ఇటీవలే ఇటువంటి ఉదంతాల్లో 10 మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వీరంతా బంధువులు, స్నేహితుల నుంచి బ్యాంకు ఖాతాలు సేకరించి సైబర్ ముఠాలకు కిరాయికి ఇస్తున్నారు. అకౌంట్కు ప్రతి నెలా రూ.10 నుంచి రూ.20 వేలు ఇచ్చేలా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటున్నారు. అసలు ఖాతాదారులకు కొంత సొమ్మే ఇచ్చి, మిగిలిందంతా ఏజెంట్లు సోమ్ము చేసుకుంటున్నారు. డిజిటల్ అరెస్ట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోసాల్లో కొల్లగొట్టిన నగదు పెద్ద మొత్తంలో ఈ ఖాతాల్లో జమవుతుంటాయి.
పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేరేలోపు ఈ నగదును వేర్వేరు ఖాతాల్లోకి ఈ నేరగాళ్లు మళ్లిస్తారు. ఆ సొమ్మును నగదు రూపంలోకి మార్చేందుకు ఏటీఎం కేంద్రాలు, బ్యాంకుల వద్ద పాగా వేసిన ఏజెంట్లు అక్కడికి వచ్చేవారిని లక్ష్యంగా చేసుకొని మాటలతో మోసం చేస్తున్నారు. తమ కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రుల్లో ఉన్నారని, తమ ఫోన్ పోయిందని, వేరే ప్రాంతంలో ఉన్న కుటుంబసభ్యులు యూపీఐ ద్వారా డబ్బు బదిలీ చేస్తారంటూ జాలికలిగేలా నటిస్తారు. నిజంగానే వారు ప్రమాదంలో ఉన్నారనే ఉద్దేశంతో కొందరు సాయం చేసేందుకు ముందుకొచ్చి వారు చెప్పినట్టు చేస్తున్నారు. తమ బ్యాంకు ఖాతా స్తంభించిన తర్వాత ఇదంతా మోసమని గ్రహించి బ్యాంకు అధికారుల వద్దకెళ్లి ఆరా తీస్తున్నారు.
"అపరిచితుల మాటలు నమ్మి నగదు ఇచ్చి మోసపోవద్దు. కొందరు బ్యాంకు నుంచి వచ్చినట్టు నకిలీ మెసేజ్లు చూపుతారు. కొన్నిసార్లు టెక్నికల్ కారణాలతో జమ కాలేదని మాయమాటలతో తప్పించుకొని అక్కడి నుంచి పారిపోతారు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులతో నగదు లావాదేవీలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిర్వహించవద్దు." -శివమారుతి, ఏసీపీ సైబర్ క్రైమ్
తమ ఖాతాల్లో జమ చేసిన నగదు అక్రమ సొమ్ముగా గుర్తించిన అనంతరం లావాదేవీలు కొనసాగించేందుకు బాధితులు నానా తంటాలు పడుతున్నారు. తాజాగా నకిలీ నోట్ల మార్పిడి ముఠాలు కూడా ఇదే పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నట్టు పోలీసులు కనిపెట్టారు. ఈ క్రమంలోనే ఇలాంటి ముఠాలతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.
హయత్నగర్ శివారులో నకిలీ కరెన్సీ ప్రింటింగ్ - సోదాల్లో రూ.6.7 కోట్ల విలువైన నోట్లు స్వాధీనం
నగదు చలామణితో పెరుగుతున్న నకిలీ నోట్లు - డిజిటల్ పేమెంట్లతోనే వీటికి చెక్