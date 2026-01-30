ETV Bharat / state

మన ఖాతాలో డబ్బులున్న విషయం సైబర్​ నేరస్థులకు ఎలా తెలుస్తుంది? - షాకింగ్ నిజాలు ఇవే!

రోజురోజుకు కొత్త కొత్త ప్రణాళికలతో సైబర్​ మోసాలు - బ్యాంకు అకౌంట్లో డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నవారే వారి టార్గెట్​! - బ్యాంకుల సిబ్బంది సహకారంతోనే సమాచార సేకరణ

Bank Managers, Staff are Agents for Cyber Scams : సైబర్​ నేరగాళ్లు అమాయకులను మోసం చేసి, డబ్బులు కాజేయడానికి రోజుకో సరికొత్త ఆలోచనతో వస్తున్నారు. ఫేక్​ లింక్స్​తో ఒకసారి, పెట్టుబడుల పేరుతో మరోసారి ప్రజలను టార్గెట్​ చేసుకుని వారి దగ్గర ఉన్న డబ్బును దోచేస్తున్నారు. తాజాగా ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ ఫ్రాడ్​, కొరియర్​ పార్సిల్​, డిజిటల్​ అరెస్ట్​లంటూ ఎవరి బ్యాంకుల్లో అయితే డబ్బు ఉంటుందో వారినే టార్గెట్​ చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఖాతాల్లో డబ్బులున్న వారినే ఎలా ఎంపిక చేసుకుంటున్నారనే దానిపై నగర పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేయగా కొత్తకోణం వెలుగు చూసింది. ఈ సైబర్​ కేటుగాళ్లు బ్యాంకుల్లో డబ్బులకు కక్కుర్తిపడే మేనేజర్లు, సిబ్బందిని ఏజెంట్లుగా మార్చుకుంటున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

వీరి ద్వారా ఖాతాదారుల కస్టమర్​ ఐడెంటిఫికేషన్​ ఫైల్​ (సీఐఎఫ్​) నంబర్లు సేకరిస్తున్నారు. వాటితో బ్యాంకుల్లో వారి రుణాలు, ఫిక్స్​డ్​ డిపాజిట్లు, నగదు లావాదేవీలు వంటి వాటి వివరాలు రాబట్టి డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరిట, వివిధ రూపాల్లో విశ్రాంత ఉద్యోగులు, వయోధికులను మోసగిస్తున్నట్లుగా అంచనాకు వస్తున్నారు.

థర్ట్‌ పార్టీ ద్వారా : సీఐఎఫ్​ నంబర్​ 11 అంకెల్లో ఉంటుంది. ఇది బ్యాంకు ఖాతాలు, వ్యక్తిగత రుణాలు వంటి ఆర్థిక అంశాలను లింక్​ చేసే నంబరు. ఈ సీఐఎప్​ని ఖాతాదారుల వేర్వేరు బ్యాంకు ఖాతాలను ఒకేచోట గుర్తించేందుకు దీన్ని కేటాయిస్తున్నారు. క్రెడిట్​కార్డు, బీమా సంస్థలు, బ్యాంకు అధీకృత ఏజెంట్లు, బ్యాంకుల సాఫ్ట్​వేర్​ నిర్వహించే ఐటీ కంపెనీలు వంటి థర్డ్​పార్టీలకు బ్యాంకు ఖాతాదారుల సీఐఎఫ్​ నంబర్లు ఇస్తారు. అయితే ఈ సమాచారాన్ని కొందరు సైబర్​ నేరస్థులకు విక్రయిస్తున్నట్టు అనుమానిస్తున్నామని పోలీసు అధికారి ఒకరు పేర్కొన్నారు.

విదేశాల నుంచి రూ.కోట్లు జమ : మీ పేరుతో సిమ్​కార్డు వినియోగించి మానవ అక్రమ రవాణాకు పాల్పడ్డారు. విదేశాల దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు మిమ్మల్ని డిజిటల్​ అరెస్ట్​ చేస్తున్నాం. ఈ క్షణం నుంచి మా అనుమతి లేకుండా బయటకు వెళ్లకూడదంటూ ఈడీ, సీబీఐ, ఎన్​ఐఏ అధికారులమంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడుతూ కేటుగాళ్లు రూ.కోట్లు లాగేస్తున్నారు. ఇటీవల నగరంలో జరిగిన ఘటనలో హైదరాబాద్​లో నివాసం ఉంటున్న ఏపీ ఎమ్మెల్యేను ఇదే తరహాలో భయపెట్టి రూ.1.07 కోట్లు కొట్టేశారు. దశాబ్దాల పాటు వ్యాపారం చేసి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న వృద్ధుడిని కూడా ఇలాగే భయపెట్టారు. అతడి నుంచి రూ.7 కోట్లు కొట్టేశారు. ఈ విషయం గురించి వారం తర్వాత తన కుమారులకు తెలిసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

ఈ నెంబర్​కు డయల్​ చేస్తే జాగ్రత్త​ : వరంగల్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తికి ఇటీవల ఆన్​లైన్​లో షాపింగ్​ చేసిన కాసేపటికే గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఫోన్​ చేశాడు. మీకు కొరియర్​లో పార్సిల్​ వచ్చిందని, దాని కోసం ధ్రువీకరణకు ఓ ఫోన్​ నెంబరు ఇచ్చి దాని ముందు *21* అని డయల్​ చేయమన్నారు. ఇది నమ్మి దాన్ని డయల్​ చేశాక బాధితుడి వాట్సప్​ హ్యాక్​ చేసి, అర్జెంటుగా డబ్బులు పంపాలని మిత్రులకు సందేశాలు వెళ్లాయి. దీంతో వారు నిజమని మోసగాళ్లు సూచించిన అకౌంట్లోకి డబ్బును పంపారు.

సాయం కోసం వెంటనే : ఇటువంటి సైబర్​ నేరాల గురించి ఫర్యాదు చేయడానికి 1930 హెల్ప్​లైన్​కు వెంటనే ఫోన్‌ చేయాలి. అలాగే బాధితులు పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఫిర్యాదు ప్రక్రియ పూర్తి చేయడం కోసం సీ-మిత్ర (వర్చువల్ హెల్ప్‌ డెస్క్) సదుపాయాన్ని వినియోగించుకోవాలి. జాతీయ సైబర్ పోర్టల్ https://cybercrime.gov.in/లో కూడా ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం ఉంది.

