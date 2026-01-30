మన ఖాతాలో డబ్బులున్న విషయం సైబర్ నేరస్థులకు ఎలా తెలుస్తుంది? - షాకింగ్ నిజాలు ఇవే!
రోజురోజుకు కొత్త కొత్త ప్రణాళికలతో సైబర్ మోసాలు - బ్యాంకు అకౌంట్లో డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నవారే వారి టార్గెట్! - బ్యాంకుల సిబ్బంది సహకారంతోనే సమాచార సేకరణ
Published : January 30, 2026 at 10:13 AM IST
Bank Managers, Staff are Agents for Cyber Scams : సైబర్ నేరగాళ్లు అమాయకులను మోసం చేసి, డబ్బులు కాజేయడానికి రోజుకో సరికొత్త ఆలోచనతో వస్తున్నారు. ఫేక్ లింక్స్తో ఒకసారి, పెట్టుబడుల పేరుతో మరోసారి ప్రజలను టార్గెట్ చేసుకుని వారి దగ్గర ఉన్న డబ్బును దోచేస్తున్నారు. తాజాగా ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్, కొరియర్ పార్సిల్, డిజిటల్ అరెస్ట్లంటూ ఎవరి బ్యాంకుల్లో అయితే డబ్బు ఉంటుందో వారినే టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఖాతాల్లో డబ్బులున్న వారినే ఎలా ఎంపిక చేసుకుంటున్నారనే దానిపై నగర పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేయగా కొత్తకోణం వెలుగు చూసింది. ఈ సైబర్ కేటుగాళ్లు బ్యాంకుల్లో డబ్బులకు కక్కుర్తిపడే మేనేజర్లు, సిబ్బందిని ఏజెంట్లుగా మార్చుకుంటున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
వీరి ద్వారా ఖాతాదారుల కస్టమర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఫైల్ (సీఐఎఫ్) నంబర్లు సేకరిస్తున్నారు. వాటితో బ్యాంకుల్లో వారి రుణాలు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, నగదు లావాదేవీలు వంటి వాటి వివరాలు రాబట్టి డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరిట, వివిధ రూపాల్లో విశ్రాంత ఉద్యోగులు, వయోధికులను మోసగిస్తున్నట్లుగా అంచనాకు వస్తున్నారు.
థర్ట్ పార్టీ ద్వారా : సీఐఎఫ్ నంబర్ 11 అంకెల్లో ఉంటుంది. ఇది బ్యాంకు ఖాతాలు, వ్యక్తిగత రుణాలు వంటి ఆర్థిక అంశాలను లింక్ చేసే నంబరు. ఈ సీఐఎప్ని ఖాతాదారుల వేర్వేరు బ్యాంకు ఖాతాలను ఒకేచోట గుర్తించేందుకు దీన్ని కేటాయిస్తున్నారు. క్రెడిట్కార్డు, బీమా సంస్థలు, బ్యాంకు అధీకృత ఏజెంట్లు, బ్యాంకుల సాఫ్ట్వేర్ నిర్వహించే ఐటీ కంపెనీలు వంటి థర్డ్పార్టీలకు బ్యాంకు ఖాతాదారుల సీఐఎఫ్ నంబర్లు ఇస్తారు. అయితే ఈ సమాచారాన్ని కొందరు సైబర్ నేరస్థులకు విక్రయిస్తున్నట్టు అనుమానిస్తున్నామని పోలీసు అధికారి ఒకరు పేర్కొన్నారు.
విదేశాల నుంచి రూ.కోట్లు జమ : మీ పేరుతో సిమ్కార్డు వినియోగించి మానవ అక్రమ రవాణాకు పాల్పడ్డారు. విదేశాల దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు మిమ్మల్ని డిజిటల్ అరెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ క్షణం నుంచి మా అనుమతి లేకుండా బయటకు వెళ్లకూడదంటూ ఈడీ, సీబీఐ, ఎన్ఐఏ అధికారులమంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడుతూ కేటుగాళ్లు రూ.కోట్లు లాగేస్తున్నారు. ఇటీవల నగరంలో జరిగిన ఘటనలో హైదరాబాద్లో నివాసం ఉంటున్న ఏపీ ఎమ్మెల్యేను ఇదే తరహాలో భయపెట్టి రూ.1.07 కోట్లు కొట్టేశారు. దశాబ్దాల పాటు వ్యాపారం చేసి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న వృద్ధుడిని కూడా ఇలాగే భయపెట్టారు. అతడి నుంచి రూ.7 కోట్లు కొట్టేశారు. ఈ విషయం గురించి వారం తర్వాత తన కుమారులకు తెలిసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ నెంబర్కు డయల్ చేస్తే జాగ్రత్త : వరంగల్కు చెందిన ఓ వ్యక్తికి ఇటీవల ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేసిన కాసేపటికే గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఫోన్ చేశాడు. మీకు కొరియర్లో పార్సిల్ వచ్చిందని, దాని కోసం ధ్రువీకరణకు ఓ ఫోన్ నెంబరు ఇచ్చి దాని ముందు *21* అని డయల్ చేయమన్నారు. ఇది నమ్మి దాన్ని డయల్ చేశాక బాధితుడి వాట్సప్ హ్యాక్ చేసి, అర్జెంటుగా డబ్బులు పంపాలని మిత్రులకు సందేశాలు వెళ్లాయి. దీంతో వారు నిజమని మోసగాళ్లు సూచించిన అకౌంట్లోకి డబ్బును పంపారు.
సాయం కోసం వెంటనే : ఇటువంటి సైబర్ నేరాల గురించి ఫర్యాదు చేయడానికి 1930 హెల్ప్లైన్కు వెంటనే ఫోన్ చేయాలి. అలాగే బాధితులు పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఫిర్యాదు ప్రక్రియ పూర్తి చేయడం కోసం సీ-మిత్ర (వర్చువల్ హెల్ప్ డెస్క్) సదుపాయాన్ని వినియోగించుకోవాలి. జాతీయ సైబర్ పోర్టల్ https://cybercrime.gov.in/లో కూడా ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం ఉంది.
