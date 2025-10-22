మీకు 18 ఏళ్లు నిండాయా? - మీరు ఎంచుకున్న రంగం బట్టి రూ. 10 లక్షలు, రూ.15 లక్షలు లోన్ మీ కోసం
నిరుద్యోగ యువతకు కేంద్రం 'చేయూత' - చిన్న పరిశ్రమలకు పెట్టుబడి భయం అక్కర్లేదు - పాత యూనిట్లు, ఇతర రాయితీలు పొందిన వారికి అవకాశం లేదు - కొత్త యూనిట్లకే మంజూరు
Subsidies and Bank Loan through PMEGS : ప్రస్తుతం ఉద్యోగ అవకాశాలు అశించిన స్థాయిలో లేవు. ఈ నేపథ్యంలో నిరుద్యోగ యువత స్వయం ఉపాధి పొందుతూ, మరికొందరికి ఉపాధి కల్పించే విధంగా చిన్న తరహా పరిశ్రమలను, సేవ సంస్థలను ఏర్పాటు చేయడానికి, పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఇబ్బందులని భావించే వారికి కేంద్రం చేయూత అందిస్తోంది. ఇందుకోసం ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన పథకం (పీఎంఈజీపీ) ద్వారా బ్యాంకు రుణాలు, రాయితీ అందిస్తూ ప్రోత్సహిస్తుంది.
చిన్నదో, పెద్దదో పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేయాలంటే ఇకపై కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాలన్న భయం అవసరం లేదు. అంతా ఆన్లైన్లోనే చేసుకోవచ్చు. దీనికి 18 ఏళ్లు నిండిన వారు ఎవరైనా తమ ఆసక్తి, స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు.
కొత్త యూనిట్లకే మంజూరు : ఇది కొత్తగా స్థాపించే యూనిట్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. అలాగే దీనికి ఇప్పటికే యూనిట్లు నిర్వహిస్తున్నవారు, కేంద్ర-రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల రాయితీ ఉపయోగించుకున్నవారు ఈ పథకానికి అనర్హులు.
ఎంపిక, రాయితీ మంజూరు ఇలా :
- సేవా రంగంలో రూ. 10 లక్షలు, ఉత్పత్తి రంగంలో రూ.25 లక్షల వరకు యూనిట్ ధర ఉంటుంది.
- తయారీ రంగానికి సంబంధించి 15 రోజులు, సేవా రంగంలో 7 రోజుల ఆన్లైన్ శిక్షణ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత సాధారణ స్థాయి పరీక్ష నిర్వహించి అర్హులను ఎంపిక చేస్తారు. అనంతరం మనం కోరిన రుణం మంజూరు చేస్తారు. మూడేళ్ల అనంతరం థర్డ్పార్టీ ఆధ్వర్యంలో క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీ చేపడతారు.
- యూనిట్ పనితీరు సక్రమంగా ఉందని నిర్ధారించిన తర్వాత వారిచ్చే ఆన్లైన్ నివేదిక ఆధారంగా మనకు రాయితీ మంజూరు అవుతోంది. యూనిట్ జియోట్యాంగింగ్, సంబంధిత వీడియోలు ఆన్లైన్లో నమోదు చేయాల్సి ఉండటంతో బినామీలకు ఆస్కారం ఉండదు. ఖాదీ, వీలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ నోడల్ ఏజెన్సీగా ఉంటుంది.
- ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, మైనార్టీ, మహిళలు, ట్రాన్స్జెండర్, మాజీ సైనికులు, దివ్యాంగులు తదితరులను ప్రత్యేక కేటగిరీ కింద వీరిని పరిగణిస్తారు. ఇతరులు సాధారణ విభాగంలోకి వస్తారు. సాధారణ కేటగిరీలో ప్రాజెక్టు విలువలో 10 శాతం, ప్రత్యేక కేటగిరీలో 5 శాతం లబ్ధిదారు వాటాగా పెట్టుబడి పెట్టాలి.
దరఖాస్తుల ఆధారంగా కేటాయింపు : www.kvconline.gov.in/pmegpeportal పోర్టల్లో మనం చేసే దరఖాస్తుల ఆధారంగా జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ అధికారులు మనతో మాట్లాడతారు. ఆ తర్వాత ఉన్నతాధికారులకు నివేదిస్తారు. వాటి ఆధారంగా కేటాయించిన స్కోర్ కార్డును పరిశీలించిన తరవాత బ్యాంకులకు పంపుతారు. ప్రభుత్వ, ప్రాంతీయ గ్రామీణ, ఆర్బీఐ అనుమతి ఉన్న ప్రైవేటు బ్యాంకులు ఆన్లైన్లోనే రుణాలు ఇచ్చేందుకు ముందుకొస్తాయి.
- ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈ ఏడాది నిర్దేశించిన లక్ష్యం 30 యూనిట్లు అయితే ఇప్పటివరకు మంజూరైనవి 10 యూనిట్లు మాత్రమే. వీటిలో డెయిరీలు 6 యూనిట్లు, ఇతర సేవారంగం 2, తయారీరంగంలో 2 యూనిట్లు మంజూరయ్యాయి.
రాయితీ ఇలా : సాధారణ కేటగిరీ పట్టణంలో 15 శాతం, గ్రామాల్లో అయితే 25 శాతం రాయితీ ఇస్తుంది. అదే ప్రత్యేక కేటగిరీ కోటాలో పట్టణంలో 25 శాతం, గ్రామాల్లో 35 శాతం రాయితీ లభిస్తుంది.
