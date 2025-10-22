ETV Bharat / state

మీకు 18 ఏళ్లు నిండాయా? - మీరు ఎంచుకున్న రంగం బట్టి రూ. 10 లక్షలు, రూ.15 లక్షలు లోన్​ మీ కోసం

నిరుద్యోగ యువతకు కేంద్రం 'చేయూత' - చిన్న పరిశ్రమలకు పెట్టుబడి భయం అక్కర్లేదు - పాత యూనిట్లు, ఇతర రాయితీలు పొందిన వారికి అవకాశం లేదు - కొత్త యూనిట్లకే మంజూరు

Subsidies and Bank Loan through PMEGS
Subsidies and Bank Loan through PMEGS (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 22, 2025 at 1:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Subsidies and Bank Loan through PMEGS : ప్రస్తుతం ఉద్యోగ అవకాశాలు అశించిన స్థాయిలో లేవు. ఈ నేపథ్యంలో నిరుద్యోగ యువత స్వయం ఉపాధి పొందుతూ, మరికొందరికి ఉపాధి కల్పించే విధంగా చిన్న తరహా పరిశ్రమలను, సేవ సంస్థలను ఏర్పాటు చేయడానికి, పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఇబ్బందులని భావించే వారికి కేంద్రం చేయూత అందిస్తోంది. ఇందుకోసం ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన పథకం (పీఎంఈజీపీ) ద్వారా బ్యాంకు రుణాలు, రాయితీ అందిస్తూ ప్రోత్సహిస్తుంది.

చిన్నదో, పెద్దదో పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేయాలంటే ఇకపై కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాలన్న భయం అవసరం లేదు. అంతా ఆన్​లైన్​లోనే చేసుకోవచ్చు. దీనికి 18 ఏళ్లు నిండిన వారు ఎవరైనా తమ ఆసక్తి, స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు.

కొత్త యూనిట్లకే మంజూరు : ఇది కొత్తగా స్థాపించే యూనిట్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. అలాగే దీనికి ఇప్పటికే యూనిట్లు నిర్వహిస్తున్నవారు, కేంద్ర-రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల రాయితీ ఉపయోగించుకున్నవారు ఈ పథకానికి అనర్హులు.

ఎంపిక, రాయితీ మంజూరు ఇలా :

  • సేవా రంగంలో రూ. 10 లక్షలు, ఉత్పత్తి రంగంలో రూ.25 లక్షల వరకు యూనిట్​ ధర ఉంటుంది.
  • తయారీ రంగానికి సంబంధించి 15 రోజులు, సేవా రంగంలో 7 రోజుల ఆన్​లైన్​ శిక్షణ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత సాధారణ స్థాయి పరీక్ష నిర్వహించి అర్హులను ఎంపిక చేస్తారు. అనంతరం మనం కోరిన రుణం మంజూరు చేస్తారు. మూడేళ్ల అనంతరం థర్డ్​పార్టీ ఆధ్వర్యంలో క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీ చేపడతారు.
  • యూనిట్​ పనితీరు సక్రమంగా ఉందని నిర్ధారించిన తర్వాత వారిచ్చే ఆన్​లైన్​ నివేదిక ఆధారంగా మనకు రాయితీ మంజూరు అవుతోంది. యూనిట్​ జియోట్యాంగింగ్​, సంబంధిత వీడియోలు ఆన్​లైన్​లో నమోదు చేయాల్సి ఉండటంతో బినామీలకు ఆస్కారం ఉండదు. ఖాదీ, వీలేజ్​ ఇండస్ట్రీస్​ కమిషన్​ నోడల్​ ఏజెన్సీగా ఉంటుంది.
  • ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, మైనార్టీ, మహిళలు, ట్రాన్స్‌జెండర్, మాజీ సైనికులు, దివ్యాంగులు తదితరులను ప్రత్యేక కేటగిరీ కింద వీరిని పరిగణిస్తారు. ఇతరులు సాధారణ విభాగంలోకి వస్తారు. సాధారణ కేటగిరీలో ప్రాజెక్టు విలువలో 10 శాతం, ప్రత్యేక కేటగిరీలో 5 శాతం లబ్ధిదారు వాటాగా పెట్టుబడి పెట్టాలి.

దరఖాస్తుల ఆధారంగా కేటాయింపు : www.kvconline.gov.in/pmegpeportal పోర్టల్​లో మనం చేసే దరఖాస్తుల ఆధారంగా జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ అధికారులు మనతో మాట్లాడతారు. ఆ తర్వాత ఉన్నతాధికారులకు నివేదిస్తారు. వాటి ఆధారంగా కేటాయించిన స్కోర్​ కార్డును పరిశీలించిన తరవాత బ్యాంకులకు పంపుతారు. ప్రభుత్వ, ప్రాంతీయ గ్రామీణ, ఆర్​బీఐ అనుమతి ఉన్న ప్రైవేటు బ్యాంకులు ఆన్​లైన్​లోనే రుణాలు ఇచ్చేందుకు ముందుకొస్తాయి.

  • ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో ఈ ఏడాది నిర్దేశించిన లక్ష్యం 30 యూనిట్లు అయితే ఇప్పటివరకు మంజూరైనవి 10 యూనిట్లు మాత్రమే. వీటిలో డెయిరీలు 6 యూనిట్లు, ఇతర సేవారంగం 2, తయారీరంగంలో 2 యూనిట్లు మంజూరయ్యాయి.

రాయితీ ఇలా : సాధారణ కేటగిరీ పట్టణంలో 15 శాతం, గ్రామాల్లో అయితే 25 శాతం రాయితీ ఇస్తుంది. అదే ప్రత్యేక కేటగిరీ కోటాలో పట్టణంలో 25 శాతం, గ్రామాల్లో 35 శాతం రాయితీ లభిస్తుంది.

రూ.78 వేలు ఇస్తామన్నా వద్దంటున్నారు! - కరెంట్ బిల్లు తగ్గుతుందన్నా పట్టించుకోవట్లేదు

రైతులకు గుడ్ న్యూస్ - రాయితీపై వ్యవసాయ పరికరాల పంపిణీ

TAGGED:

BANK LOAN THROUGH PMEGP
PMEGP SCHEME
SUBSIDIES FOR PMEGP
ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన పథకం
PMEGP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.