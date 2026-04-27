సైబర్ ముఠాలకు బ్యాంకు సిబ్బంది సహకారం - నేరగాళ్లకు అడ్డగోలుగా మ్యూల్ ఖాతాలు
నేరస్థులతో చేయి కలిపి అడ్డగోలుగా మ్యూల్ ఖాతాలు తెరిచిన బ్యాంకు సిబ్బంది - ఒక్కో ఖాతా తెరిచినందుకు రూ. 10-20 వేల కమీషన్ - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 100 మందికిపైగా ఈ దందాలో హస్తం
Published : April 27, 2026 at 7:06 PM IST
Bank Staff In Cyber Crime Telangana : అతనో వాణిజ్య బ్యాంకు మేనేజర్. ఆయన ఉద్యోగంలో చేరి రెండు సంవత్సరాలు అవుతోంది. ఆ సమయంలోనే అడ్డదారిలో సొమ్ము సంపాదించేందుకు అలవాటుపడ్డాడు. ఒక్కో కరెంట్ ఖాతా తెరిచినందుకు రూ. 10 వేల నుంచి రూ. 20 వేల వరకు ఇస్తాం అనగనే అంగీకరించాడు. ఈ నేపథ్యంలో 200కు పైగా బ్యాంక్ అకౌంట్లను తెరిచేందుకు సైబర్ నేరగాళ్లకు సహకరించాడు. తాను చెడిపోయిందే కాకుండా ఇతర బ్యాంకుల్లో పనిచేస్తున్న తన మిత్రులకూ ఈ అక్రమ ఆదాయ మార్గానికి దారిచూపాడు. ఇటీవల పోలీసులు అరెస్టు చేయగా తాను తప్పు చేయలేదని, బ్యాంకు అభివృద్ధికి పనిచేశానంటూ నటించాడు.
ఇదే కోవలో మరో బ్యాంకులో పనిచేసే నలుగురు మేనేజర్లు, ఫీల్డ్ ఆఫీసర్, కేవైసీ అప్రూవర్ కలిసి సంవత్సర కాలంగా వందల సంఖ్యలో మ్యూల్ అకౌంట్లు తెరిచి విదేశాల్లోని సైబర్ ముఠాలకు సమకూరుస్తూ వారి నుంచి ప్రతిఫలం పొందారు. సైబర్ నేరాలకు మూలం బ్యాంకు ఖాతాలే. అది సక్రమంగా ఉంటేనే నేరగాళ్లకు నగదు చేరుతుంది. వీటిని కట్టుదిట్టం చేస్తేనే సైబర్ నేరాలను పూర్తిగా అరికట్టవచ్చని పోలీసులు భావించారు. దీనికి తగ్గట్టుగానే బ్యాంకులపై ఓ కన్నేశారు.
దేశవ్యాప్తంగా మ్యూల్ ఖాతాలపై దర్యాప్తు : సరైన వివరాలు లేకున్నా ఖాతాలు తెరిచేందుకు అనుమతిస్తున్న బ్యాంకులపై దృష్టిసారించారు. అయితే గత కొంతకాలంగా ఇదంతా దళారుల దందాగా భావిస్తూ వచ్చారు. తాజాగా హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ పేరిట దేశవ్యాప్తంగా మ్యూల్ ఖాతాలపై దర్యాప్తు చేపట్టినప్పుడు విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. కమీషన్ల కోసం బ్యాంకు సిబ్బందే సైబర్ నేరగాళ్లకు సహకరిస్తోందని తెలిసింది. నేరగాళ్లకు సహకరిస్తూ మ్యూల్ ఖాతాలు సమకూరుస్తున్నారని తెలిసి 33 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
పక్కా ఆధారాలతో సిబ్బంది అరెస్టు : ఈ క్రమంలోనే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వివిధ బ్యాంకుల మేనేజర్ల నుంచి పరిశీలకుల స్థాయి వరకు సుమారు 100 మందికిపైగా ఈ దందాలో హస్తం ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. పక్కా ఆధారాలతో ఈ సిబ్బందిని అరెస్టు చేయడంతో పాటు, సంబంధిత వాణిజ్య బ్యాంకులపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆర్బీఐని సంప్రదిస్తున్నారు. వరుస అరెస్టులతో పలు బ్యాంకు ప్రతినిధులు ఉలిక్కిపడ్డారు. పోలీసు ఉన్నతాధికారులను సంప్రదించి తమ తప్పులను సరిదిద్దుకునేందుకు ఓ అవకాశం కల్పించమని కోరినట్లు సమాచారం.
నష్టపోయిన వారే ఏజెంట్లుగా : విదేశాల్లోని సైబర్ ముఠాలు తమకు అవసరమైన బ్యాంకు ఖాతాలు, సిమ్కార్డులు, సెల్ఫోన్లను సమకూర్చేందుకు కొత్తమార్గం ఎంచుకున్నాయి. ఆన్లైన్ గేమింగ్, క్రికెట్ బెట్టింగుల్లో నష్టపోయిన వారిని సంప్రదించి డబ్బు ఆశచూపి ఏజెంట్లుగా మార్చుకుంటున్నాయి. వారి ద్వారా అడ్డా కూలీలు, ఆటోడ్రైవర్లు, చిరుద్యోగులు, గృహిణులు, వ్యాపారుల ఆధార్కార్డులు, జీఎస్టీ నంబర్లు తదితర వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. వాటిని వినియోగించుకుని బ్యాంకుల్లో కరెంట్ ఖాతాలు తెరుస్తున్నారు. కేవైసీ పత్రాల్లో తప్పిదాలున్నట్లు గుర్తించినా బ్యాంకు సిబ్బంది కమీషన్లకు ఆశపడి నేరగాళ్లకు సహకరిస్తున్నారు. బ్యాంకు అకౌంట్లలో వేర్వేరు ప్రాంతాల నుంచి రూ.లక్షల్లో సొమ్ము జమ అవుతున్నప్పటికీ అధికారులు చూసీచూడనట్టు వదిలేస్తున్నట్లుగా పోలీసుల దర్యాప్తులో గుర్తించారు.
నేరస్థులకు సహకరించేవారిని వదలబోం : మ్యూల్ ఖాతాలకు సహకరించే ఏ ఒక్కరినీ వదలబోమని హైదరాబాద్ పోలీసు కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ పేర్కొన్నారు. సైబర్ నేరాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలంటే మ్యూల్ ఖాతాలను నిలువరించటమే సరైన మార్గమని అన్నారు. కొన్ని బ్యాంకులు, అధికారులు కేవైసీ నిబంధనలు పట్టించుకోవట్లేదని ప్రస్థావించారు. అనుమానాస్పద లావాదేవీలు జరుగుతున్నట్లు గుర్తించినా వదిలేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. నేరగాళ్లకు సహకరిస్తున్న వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
"మ్యూల్ ఖాతాలకు సహకరించే ఏ ఒక్కరినీ వదలబోం. సైబర్ నేరాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలంటే మ్యూల్ ఖాతాలను నిలువరించటమే సరైన మార్గం. కొన్ని బ్యాంకులు, అధికారులు కేవైసీ నిబంధనలు పట్టించుకోవట్లేదు. అనుమానాస్పద లావాదేవీలు జరుగుతున్నట్లు గుర్తించినా వదిలేస్తున్నారు. నేరగాళ్లకు సహకరిస్తున్న వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం" - వీసీ సజ్జనార్, హైదరాబాద్ పోలీసు కమిషనర్
9 రాష్ట్రాలు - 850 కేసులు - రూ.150 కోట్లు - భారీ సైబర్ నెట్వర్క్ను ఛేదించిన పోలీసులు
'తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పర్యాటక ప్రదేశాలు చూపిస్తే రూ.కోటి ఇస్తా' : సైబర్ నేరగాళ్ల కొత్త పన్నాగం