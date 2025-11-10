ETV Bharat / state

అంతర్జాతీయ సైబర్‌ మోసగాళ్లకు ఖాతాలిస్తున్నారు - వారి సహాకారంతోనే అకౌంట్​ ఖాళీ!

పట్టుబడిన వారిలో ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వాసులు - ప్రత్యక్ష, పరోక్షంగా సహకరిస్తున్న 10 మందిని ఈ నెల 7న అరెస్టు చేసిన విశాఖ జిల్లా ఎండాడ సైబర్‌ క్రైం పోలీసులు

Cooperation with International Cyber Criminals
Cooperation with International Cyber Criminals (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 12:38 PM IST

2 Min Read
Cooperation with International Cyber Criminals : అంతర్జాతీయ సైబర్‌ నేరగాళ్లకు బ్యాంకు ఖాతాలిచ్చి సహకరిస్తున్న వారి జాబితాలో ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన పలువురి సహకారం వెలుగు చూడడం సర్వత్రా చర్చనీయాంశమైంది. ఈ విధంగా ప్రత్యక్ష, పరోక్షంగానూ సహకరిస్తున్న 10 మందిని విశాఖ జిల్లా ఎండాడ సైబర్‌ క్రైం పోలీసులు ఈ నెల 7న అరెస్టు చేశారు. పట్టుబడిన వారిలో ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలకు చెందిన 5 గురు వ్యక్తులు ఉండడం ఆందోళన కలిగించగా, తాజాగా తెలంగాణ సైబర్‌ సెక్యూరిటీ బ్యూరో 84 మందిని పట్టుకోగా వారిలో కూడా జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు ఉండడం పై పోలీసులు కూపీ లాగుతున్నారు. ఇలాంటి కేసుల్లో దొరికిన వారిలో నరసాపురం, మొగల్తూరు, కొవ్వలి, పెదఅమిరం, భీమవరం ప్రాంతాలకు చెందిన వారి పేర్లు ఉండడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది.

స్థానికుల సహకారంతోనే : స్థానికులు కొందరు సైబర్‌ నేరగాళ్లకు బ్యాంకు ఖాతాలు ఇచ్చి సహకరించడంతోనే సైబర్‌ నేరాలు కొనసాగుతున్నాయి అనేది పలువురి ఆరోపణ. ప్రస్తుతం పట్టుబడిన ఘటనలే దీనికి నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి. ఎండాడకు చెందిన వ్యక్తికి వ్యాపార పెట్టుబడి పేరుతో వలపన్ని రూ.89 లక్షలు కాజేశారు. ఆ బాధితుడు 1930 నంబరుకు కాల్‌ చేయడంతో పాటు ఎన్‌సీఆర్‌పీ పోర్టల్‌లో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.

అతడు ఇచ్చిన డేటా ఆధారంగా నగదు మొత్తం పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు జిల్లాకు చెందిన కొందరు వ్యక్తుల నుంచి ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్న కొంత మంది కరెంట్‌ ఖాతాలకు చేరింది. ఆపై క్రిప్టో కరెన్సీలోకి మారి మోసగాళ్లకు చేరుతోందని పోలీసు విచారణలో వెల్లడైంది.తాము ఇచ్చిన బ్యాంకు ఖాతా నంబర్లతో అంతర్జాతీయ సైబర్‌ నేరగాళ్లకు సహకరిస్తున్నాము అనేది కొందరికి తెలియడం లేదనే వాదనలు ఉన్నాయి.

తెలంగాణ సైబర్‌ సెక్యూరిటీ బ్యూరోకు పట్టుబడిన వారిలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన సతీష్‌బాబు, సతీష్‌ కుమార్‌ పేర్లు ఉన్నాయనే సమాచారంతో వారి సమగ్ర వివరాలను పోలీసులు సేకరిస్తున్నారు. ఇదే తీరులో బ్యాంకు అకౌంట్​ల నుంచి సైబర్‌ నేరగాళ్లకు నగదు చేరిన కొన్ని అకౌంట్లను కేరళ పోలీసులు పరిశీలించగా ఆ కరెంట్‌ ఖాతాలు జిల్లాలోని పోడూరు, శివదేవుని చిక్కాల ప్రాంతాలకు చెందినవిగా తేలడంతో కేరళ పోలీసు బృందం ఇటీవల ఇక్కడికి వచ్చి విచారణ చేసి వెళ్లినట్లు తెలిసింది.

సైబర్‌ నేరగాళ్లకు ఝలక్‌! డిజిటల్ అరెస్టు మోసాన్ని చేధించిన ఏలూరు పోలీసులు

Police Bust Digital Arrest Scam in Eluru At West Godavari District : ఇటీవల ఏలూరు జిల్లాకు చెందిన మహిళా న్యాయవాది డిజిటల్‌ అరెస్టు ఉదంతం సంచలనమైన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ కేసులో ఆమె డిజిటల్‌ అరెస్టులో ఉన్న వెంటనే పోలీసులు చాకచక్యంగా వ్యవహరించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఓ నిందితుడిని పట్టుకున్నారు. అతను ఇచ్చిన సమాచారంతోనే సైబర్‌ నేరగాళ్ల ముఠా గుట్టంతా రట్టయింది.

ఆన్‌లైన్‌ ట్రేడింగ్‌ మోసం - వెంటనే ఫిర్యాదుతో 25% రికవరీ చేసిన పోలీసులు

