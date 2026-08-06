వ్యాపారం పేరుతో పొద్దంతా రెక్కీ - రాత్రుళ్లు దొంగతనాలు - వెలుగులోకి బంగ్లాదేశ్ ముఠా చోరీలు
ఇటీవల ఆదిలాబాద్లో రూ. 8 లక్షలు చోరీ - నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - దాదాపు 12 సార్లు అక్రమంగా దేశం దాటిన ముఠా - ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ దోపిడీలు
Published : August 6, 2026 at 4:52 PM IST
Bangladesh Gang Theft In Telangana : కుక్కర్లు, గ్రైండర్లు బాగుచేస్తామంటూ ఊరంతా మారుమోగేలా మైక్లతో హడావుడి చేస్తారు. అలా తిరిగే క్రమంలో తాళాలు వేసిన ఇళ్లు కనిపిస్తే చాలు వారి పంట పండినట్లే. ఇక పగలంతా ఏమీ తెలియని అమాయకుల్లా ఉండే వారు రాత్రిళ్లు రంగంలోకి దిగుతారు. ఈ కోవలోనే ఓ రాజకీయ నాయకుడి ఇంట్లో చొరబడి అవలీలగా అందినంత దోచుకెళ్లారు. ఇంకేముంది రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు వారి ఆటకట్టించి కటకటాల్లోకి నెట్టారు. విచారణలో విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలుగు చూశాయి.
తెలంగాణలో బంగ్లాదేశ్ ముఠా : దేశం కానీ దేశం నుంచి పొట్టకూటికి వలస వచ్చామంటారు. దొరికిన పని చేసుకుంటూ ఉపాధి పొందుతారు. వచ్చే సంపాదనతో పొట్ట నిండుతుంది గానీ జేబు నిండదు. అందుకే చేతివాటంతో దర్జాగా చోరీలకు పాల్పడుతుంటారు. ఆ సొమ్మును సొంతూళ్లలో దాచుకుని వచ్చి తిరిగి అదే ధోరణి కొనసాగిస్తుంటారు. ఇది తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వరుస చోరీలకు పాల్పడుతున్న బంగ్లాదేశ్ ముఠా తీరు. ఇటీవల నేపాల్ గ్యాంగ్ సృష్టించిన అలజడి మరవకముందే ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ ముఠా రూపంలో పోలీసులకు మరో సవాల్ ఎదురైంది.
విచారణలో విస్తుపోయే విషయాలు : ఇటీవల ఆదిలాబాద్లో ఓ రాజకీయ నాయకుని ఇంట్లో ఓ చోరీ జరిగింది. దుండగులు 8 లక్షల రూపాయలు దోచుకెళ్లారు. ఈ కేసును సవాల్గా తీసుకున్న పోలీసులు కొద్దిరోజుల్లోనే ఛేదించారు. చోరీ చేసిన ఇద్దరు బంగ్లాదేశీయులను అరెస్ట్ చేశారు. ఇక వారి నెట్వర్క్ గురించి తెలుసుకుని ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ ముఠా బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దుల నుంచి అక్రమంగా చొరబడుతూ భారత్లో చోరీలు చేయడమే ప్రవృత్తిగా మార్చుకున్నట్లు గుర్తించారు.
ప్రధాన నిందితులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు : బంగ్లాదేశ్లోని దినాజ్పూర్ జిల్లా పర్బతిపూర్కు చెందిన మహమ్మద్ జానీఅలీ అలియాస్ జానీ అలీ, మహమ్మద్ రుమాన్ అలీ అలియాస్ రుమాన్షా ఎలక్ర్టీషియన్లుగా పని చేసేవారు. వీరిద్దరూ భారత్లోకి అక్రమంగా చొరబడి రాజస్థాన్ రాష్ట్రం జైపూర్ దర్వాజ్ సమీపంలోని సయ్యద్ జౌట్ సైడ్ కాలనీలో ఉంటున్నారు. వారిద్దరికీ మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్కు చెందిన తరుణ్సింగ్తో పరిచయం ఏర్పడింది. వీరంతా బంగ్లాదేశ్కు చెందిన మరో పదిమందితో కలిసి ఓ ముఠాగా ఏర్పడి భారత్లో దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు. చోరీ అనంతరం పోలీసులకు చిక్కకుండా స్వదేశానికి వెళ్లడం, కొద్దిరోజుల తర్వాత భారత్కు తిరిగొచ్చి మళ్లీ చోరీలు చేస్తున్నట్లు విచారణలో తేలింది. ప్రస్తుతం ప్రధాన నిందితులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు పరారీ ఉన్న వారిని త్వరలోనే పట్టుకుంటామని తెలిపారు. నిందితులు చోరీ చేసిన సొమ్మును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
"జాన్అలీ, రుమాన్షా అనే ఇద్దరు బంగ్లాదేశ్ వ్యక్తులు ఇండియాకు వచ్చారు. వీరిద్దరూ భోపాల్కు చెందిన తరుణ్సింగ్తో ఆదిలాబాద్ వచ్చి జులై 30న రూ.8 లక్షలు చోరి చేశారు. ఈ విధంగా వీరు భారత్లో కర్ణాటక, ఒడిస్సా, గుజరాత్ వంటి రాష్ట్రాల్లో దొంగతనం చేశారు. ఆదిలాబాద్ నుంచి నిర్మల్కు వెళ్లారు. అక్కడ కుదరకపోయేసరికి మళ్లీ ఆదిలాబాద్ వచ్చారు. అప్పుడు మేము అదుపులోకి తీసుకున్నాం" - అఖిల్ మహాజన్, ఆదిలాబాద్ ఎస్పీ
ఇతర రాష్ట్రాల్లో చోరీలు : ఈ ముఠా 2015 నుంచి రాజస్థాన్, ఒడిశా, కర్ణాటక, ఛత్తీస్ఘడ్, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణలో దొంగతనాలు చేస్తున్నారు. ఇంట్లోని వస్తువులు బాగు చేస్తామంటూ కొందరు వీధుల్లో తిరిగి రెక్కీ నిర్వహిస్తారు. తాళాలు వేసిన ఇళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని చోరీకి పథకం వేస్తారు. మిగిలిన వారితో కలిసి రాత్రిళ్లు దొంగతనాలు చేస్తుంటారు. ఈ ముఠా సరిహద్దుల్లో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లను దాటుకుని దాదాపు 12 సార్లు అక్రమంగా బంగ్లాదేశ్కు వెళ్లివచ్చినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన పోలీసులు దీనిని ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తామని తెలిపారు.
"ఇక వీళ్లది ఇదే పని. ఇండియాలోకి వచ్చి దొంగతనం చేస్తారు. 12 సార్లు బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఇండియాకు వచ్చి దొంగతనం చేశారు. అదుపులోకి తీసుకున్నవారితో పాటు ఇంకా 12 మంది ఉన్నారు. వారి లిస్ట్ను తయారు చేశాం. అది ఉన్నతాధికారులకు పంపిస్తాం" - అఖిల్ మహాజన్, ఆదిలాబాద్ ఎస్పీ
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