శ్రీకాకుళం తీరానికి కొట్టుకొచ్చిన బంగ్లాదేశ్ పడవ - కేసు నమోదు చేస్తామన్న మెరైన్ సీఐ
మూసవానిపేట వద్ద సముద్రతీరానికి కొట్టుకొచ్చిన బంగ్లాదేశ్ - - ఆహారం లేక మాట్లాడలేకపోయిన 13 మంది బంగ్లాదేశ్ మత్స్యకారులు
Published : December 1, 2025 at 12:06 PM IST|
Updated : December 1, 2025 at 1:12 PM IST
Bangladesh Fishermen in Srikakulam Marine Police Filed Case : శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎచ్చెర్ల మండలం మూసవానిపేట వద్ద సముద్రతీరానికి బంగ్లాదేశ్కు చెందిన 13 మంది మత్స్యకారులు బోటుతోపాటు కొట్టుకొచ్చారు. స్థానికులు, మెరైన్ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం బంగ్లాదేశ్కు చెందిన వీరు కొన్ని రోజుల క్రితం వారానికి సరిపడా ఇంధనం, ఆహారంతో సముద్రంలో వేటకు బయల్దేరారు. తుపాను ప్రభావంతో సముద్రంలో తప్పిపోయారు. ఇంధనం, ఆహారంతో ఏడు రోజులు గడిపిన వీరికి తర్వాత కష్టాలు మొదలయ్యాయి. వెళ్లే దారి తెలియక, ఆహారం లేక ఆకలితో అలమటించారు. ఆటుపోట్లకు పడవ ఒడిశా మీదుగా మూసవానిపేటకు చేరుకుంది. ఇక్కడ వారు బోటుకు లంగరు వేసి ఉండిపోయారు.
కేసు నమోదు : ఇది ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన బోటు కాదని గుర్తించిన స్థానిక మత్స్యకారులు ఆదివారం పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. అక్కడికి చేరుకున్న సీఐ బి. ప్రసాదరావు, ఎస్సై జి. లక్ష్మణరావులు మూడు బోట్ల సాయంతో వారిని ఒడ్డుకు చేర్చారు. వీరి భాష, వేషధారణను చూసి బంగ్లాదేశ్కు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. ఆహారం లేక మాట్లాడలేకపోతున్న వీరికి స్థానికులు సపర్యలు చేసి ఆహారం అందించారు. అనంతరం కళింగపట్నం పోలీసుస్టేషన్కు తరలించారు. అనుమతులు లేకుండా దేశంలోకి ప్రవేశించిన వీరిపై కేసు నమోదు చేస్తామని మెరైన్ సీఐ తెలిపారు.
బంగ్లా భాషపై అవగాహన ఉండటంతో సమాచారం రాబట్టారు. భాష తెలియక, ఆహారం లేక మాట్లాడలేకపోతున్న వీరిని ఒడ్డుకు చేరిన వెంటనే స్థానికలు సపర్యలు చేశారు. చలి మంట వేయించి, బిస్కెట్లు, ఆహారం అందించారు. అనంతరం కళింగపట్నం మెరైన్ పోలీస్టేషన్కు తరలించారు. అనుమతులు లేకుండా మన దేశంలోకి వచ్చిన బంగ్లాదేశ్ మత్బ్యకారులపై 81, 82 ఇండియన్ మారిటైమ్ చట్టం ప్రకారం కేసు నమోదు చేస్తామని మెరైన్ సీఐ ప్రసాదరావు తెలిపారు.
దూసుకొస్తున్న 'దిత్వా' తుపాను - పలు జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన
తీవ్ర వాయుగుండంగా దిత్వా తుపాను : దిత్వా తుపాను ప్రభావంతో నెల్లూరు జిల్లాలో తెల్లవారుజాము నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తుంది. నగరంలోని పలు ప్రాంతాలలో రోడ్డుపై వర్షపు నీరు చేయడంతో వాహనదారుల తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ వర్షంతో వేసిన వరి నాట్లు దెబ్బతింటాయని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. తుపాను నేపథ్యంలో అధికారులు ఎటువంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. దిత్వా తుపాను తీవ్ర వాయుగుండంగా బలహీనపడినట్లు వాతావరణశాఖ అధికారులు తెలిపారు. తమిళనాడు-దక్షిణ కోస్తా తీర సమీపంలో 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో దిత్వా కేంద్రీకృతమైంది. రాగల 12 గంటల్లో వాయుగుండంగా తీరానికి సమీపంలో బలహీనపడే అవకాశం ఉంది. రాగల 12 గంటల్లో కోస్తా జిల్లాల్లో చాలా చోట్ల మోస్తరు నుంచి భారీవర్ష సూచన ఉన్నట్లు వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. రాగల 3 గంటల్లో గంటకు 30 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం, విజయనగరం. విశాఖ, అల్లూరి, అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లాలల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురువనున్నాయి.
'దిత్వా' తుపాను ఎఫెక్ట్ - ఆ జిల్లాల్లో రేపు విద్యాసంస్థలకు సెలవు