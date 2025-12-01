ETV Bharat / state

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

December 1, 2025

December 1, 2025

Bangladesh Fishermen in Srikakulam Marine Police Filed Case : శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎచ్చెర్ల మండలం మూసవానిపేట వద్ద సముద్రతీరానికి బంగ్లాదేశ్‌కు చెందిన 13 మంది మత్స్యకారులు బోటుతోపాటు కొట్టుకొచ్చారు. స్థానికులు, మెరైన్‌ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం బంగ్లాదేశ్‌కు చెందిన వీరు కొన్ని రోజుల క్రితం వారానికి సరిపడా ఇంధనం, ఆహారంతో సముద్రంలో వేటకు బయల్దేరారు. తుపాను ప్రభావంతో సముద్రంలో తప్పిపోయారు. ఇంధనం, ఆహారంతో ఏడు రోజులు గడిపిన వీరికి తర్వాత కష్టాలు మొదలయ్యాయి. వెళ్లే దారి తెలియక, ఆహారం లేక ఆకలితో అలమటించారు. ఆటుపోట్లకు పడవ ఒడిశా మీదుగా మూసవానిపేటకు చేరుకుంది. ఇక్కడ వారు బోటుకు లంగరు వేసి ఉండిపోయారు.

కేసు నమోదు : ఇది ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన బోటు కాదని గుర్తించిన స్థానిక మత్స్యకారులు ఆదివారం పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. అక్కడికి చేరుకున్న సీఐ బి. ప్రసాదరావు, ఎస్సై జి. లక్ష్మణరావులు మూడు బోట్ల సాయంతో వారిని ఒడ్డుకు చేర్చారు. వీరి భాష, వేషధారణను చూసి బంగ్లాదేశ్‌కు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. ఆహారం లేక మాట్లాడలేకపోతున్న వీరికి స్థానికులు సపర్యలు చేసి ఆహారం అందించారు. అనంతరం కళింగపట్నం పోలీసుస్టేషన్‌కు తరలించారు. అనుమతులు లేకుండా దేశంలోకి ప్రవేశించిన వీరిపై కేసు నమోదు చేస్తామని మెరైన్‌ సీఐ తెలిపారు.

శ్రీకాకుళం తీరానికి కొట్టుకొచ్చిన బంగ్లాదేశ్​ పడవ - కేసు నమోదు చేస్తామన్న మెరైన్‌ సీఐ (ETV)

బంగ్లా భాషపై అవగాహన ఉండటంతో సమాచారం రాబట్టారు. భాష తెలియక, ఆహారం లేక మాట్లాడలేకపోతున్న వీరిని ఒడ్డుకు చేరిన వెంటనే స్థానికలు సపర్యలు చేశారు. చలి మంట వేయించి, బిస్కెట్లు, ఆహారం అందించారు. అనంతరం కళింగపట్నం మెరైన్ పోలీస్టేషన్​కు తరలించారు. అనుమతులు లేకుండా మన దేశంలోకి వచ్చిన బంగ్లాదేశ్ మత్బ్యకారులపై 81, 82 ఇండియన్ మారిటైమ్ చట్టం ప్రకారం కేసు నమోదు చేస్తామని మెరైన్ సీఐ ప్రసాదరావు తెలిపారు.

