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బెంగళూరు టూ విజయవాడ గ్రీన్​ఫీల్డ్ హైవే - ఇక ఆరేడు గంటల్లోనే ప్రయాణం

కోడూరు-ముప్పవరం గ్రీన్‌ఫీల్డ్ హైవే పనుల్లో వేగం - 544 జీ పనులు ఇప్పటికి దాదాపు 60 శాతం పూర్తి - 343 కి.మీ. ఆరు వరుసల్లో నిర్మిస్తున్న ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ

Bangalore Kadapa Vijayawada Greenfield Highway
Bangalore Kadapa Vijayawada Greenfield Highway (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 7:31 AM IST

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Bangalore Kadapa Vijayawada Greenfield Highway : 10 నుంచి 12 గంటలు ప్రయాణించాల్సిన సమయం ఆరేడు గంటలకు తగ్గితే, 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో హైవేపై రయ్‌రయ్‌మని దూసుకెళ్తుంటే ఆ మజానే వేరు. వాహనదారులు యాక్సలరేటర్‌ మీద నుంచి కాలు తీసే అవకాశం ఇవ్వని ఈ రహదారిని మన రాష్ట్రంలోనే నిర్మిస్తున్నారు. బెంగళూరు నుంచి అమరావతి, విజయవాడకు తక్కువ సమయంలో చేరుకునేలా గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవే పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. కోడూరు-ముప్పవరం మధ్య యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవేపై వచ్చే ఏడాది జూన్, జులై నాటికి రాకపోకలు సాగించే లక్ష్యంతో పనులు చేస్తున్నారు.

బెంగళూరు టూ విజయవాడ గ్రీన్​ఫీల్డ్ హైవే - ఇక ఆరేడు గంటల్లోనే ప్రయాణం (ETV Bharat)

రాష్ట్రంలో కోడూరు-ముప్పవరం యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవే-544G పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. బెంగళూరు నుంచి రాజధాని అమరావతి, విజయవాడకు రాకపోకలు సాగించేందుకు వీలుగా ఈ హైవేను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను బెంగళూరు-కడప-విజయవాడ B.K.V. ఎకనమిక్‌ కారిడార్‌గా ఎన్​హెచ్​ఏఐ నిర్మాణం చేస్తోంది.

అక్కడి నుంచి విజయవాడకు 115 కి.మీ. ప్రయాణం: అయితే బెంగళూరు నుంచి విజయవాడ వరకు నేరుగా వెళ్లేందుకు కొత్తగా ఎలాంటి ప్రత్యేక రోడ్డేమీ నిర్మించడం లేదు. బెంగళూరు నుంచి శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలోని కొడికొండ చెక్‌పోస్ట్‌కు సమీపంలో గల కోడూరు వరకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న బెంగళూరు-హైదరాబాద్‌ హైవేలో 110 కిలోమీటర్లు మేర ప్రయాణించాల్సి వస్తుంది.

కోడూరు వద్ద యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవే మొదలై, 343.24 కిలోమీటర్లు కొనసాగి ప్రకాశం జిల్లాలోని ముప్పవరం వద్ద చెన్నై-కోల్‌కతా రహదారిలో కలుస్తుంది. అక్కడి నుంచి చెన్నై-కోల్‌కతా రహదారిలో 115 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి విజయవాడకు చేరుకోవాలి. అంటే మధ్య 342.24 కిలోమీటర్లు గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవే ఉంటుంది. దానికి అటూ ఇటూ ఇప్పుడున్న హైవేల్లో 225 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి ఉంటోంది.

విజయవాడ-బెంగళూరు 6-7 గంటల్లోనే: ప్రస్తుతం బెంగళూరు-విజయవాడ మధ్య ప్రయాణ సమయం 12-13 గంటలు ఉండగా, ఈ ప్రాజెక్ట్‌ పూర్తి అయితే 6-7 గంటల్లోనే సులభంగా చేరుకోవచ్చు. ఈ రోడ్డును శ్రీసత్యసాయి, కడప, నెల్లూరు, మార్కాపురం, ప్రకాశం జిల్లాల్లో నిర్మిస్తున్నారు. రూ.14 వేల కోట్ల నిర్మాణ వ్యయంతో భారతమాల పరియోజన తొలి దశ కింద ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులు చేపట్టారు.

బెంగళూరు-కడప-విజయవాడ ఎకనమిక్ కారిడార్ నిర్మాణ పనులు శ్రీసత్యసాయి జిల్లా పరిధిలో శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఈ రహదారి జిల్లాలోని చిలమత్తూరు, గోరంట్ల, ఓడీసీ, పుట్టపర్తి, నల్లమాడ, ముదిగుబ్బ మీదుగా సాగుతూ, తలుపుల మండలంలోని నామాలగుండు వద్ద వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోకి ప్రవేశిస్తుంది. జిల్లా పరిధిలోని ఈ 75 కిలోమీటర్ల మేర రహదారి నిర్మాణంలో ఇప్పటికే 60 శాతానికి పైగా పనులు పూర్తయినట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి.

పుట్టపర్తి మండలం సాతర్లపల్లి పరిధిలో కొండను తొలిచే పనులు ప్రస్తుతం నెమ్మదిగా సాగుతున్నాయి. నల్లమాడ నుంచి మలకవేముల క్రాస్‌ వరకు సుమారు 15 కిలోమీటర్ల మేర ప్రధాన రహదారి నిర్మాణం ఇప్పటికే పూర్తి రూపానికి వచ్చింది. మలకవేముల క్రాస్‌ వద్ద ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన రైల్వే బ్రిడ్జి పనులు ప్రస్తుతం పురోగతిలో ఉన్నాయి. మలకవేముల క్రాస్‌ నుంచి కొండగట్టుపల్లి వరకు రహదారిపై BT లేయర్‌ వేసే పనులు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి.

భూసేకరణ సమస్యలతో పనులు జాప్యం: కడప జిల్లా పరిధిలో వేముల, పులివెందుల, ఎర్రగుంట్ల, కమలాపురం, చాపాడు, మైదుకూరు, పోరుమామిళ్ల మీదుగా ఈ హైవే వెళ్తోంది. కమలాపురం మండలం కంచెన్నగారిపల్లె వద్ద పెన్నా నదిపై, చాపాడు మండలం అల్లాడుపల్లి వద్ద కుందూ నదిపై భారీ వంతెనల నిర్మాణం, మిగిలిన ప్రాంతాల్లో రహదారి నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నాయి.

ఈ ఎకనమిక్ కారిడార్ ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో అత్యధికంగా 140 కిలోమీటర్లు మేర విస్తరించి ఉండటం విశేషం. సింగరాయకొండ నుంచి మైదుకూరు వైపు వెళ్లే 167బీ జాతీయ రహదారి వద్ద వాహనాల రాకపోకలకు వీలుగా ఇంటర్‌ ఛేంజ్‌ పనులు ముమ్మరంగా నిర్వహిస్తున్నారు. మర్రిపూడి నుంచి సోమవరప్పాడు వరకు 13వ ప్యాకేజీలో పనులు చాలావరకు పూర్తయ్యాయి. ఈ రహదారి నిర్మాణంతో తమ ప్రాంతానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుందని కనిగిరి వాసులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో 5.31 కిలోమీటర్ల మేర ఏడు సొరంగాలు నిర్మిస్తున్నారు. నెల్లూరు జిల్లా సీతారామపురం మండల సరిహద్దులోని 3.67 కిలోమీటర్ల పొడవైన సొరంగం ప్రాజెక్ట్‌లో అతి పెద్దది ఇదే కావడం విశేషం. రహదారి నిర్మాణానికి కొన్నిచోట్ల భూసేకరణ సమస్యలు ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. వచ్చే ఏడాది జూన్, జులై నాటికి 6 వరుసల రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలను ప్రారంభించే లక్ష్యంతో పనులు కొనసాగుతున్నాయి.

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