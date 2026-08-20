శ్రీవారి సేవలో ప్రముఖులు - కుమార్తె, అల్లుడితో కలిసి స్వామివారిని దర్శించుకున్న బండ్ల గణేశ్
శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పలువురు ప్రముఖులు - శ్రీవారి సేవలో ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు సుధామూర్తి, నిర్మాత దగ్గుబాటి సురేష్ బాబు - తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేసిన ఆలయ అర్చకులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 1:41 PM IST
Bandla Ganesh Visited Tirumala with Family : తిరుమల శ్రీవారిని సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేశ్ గురువారం దర్శించుకున్నారు. నూతనంగా వివాహమైన తన కుమార్తె, అల్లుడితో కలసి వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు బండ్ల గణేశ్ కుటుంబానికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలో మూలవిరాట్టు దర్శనం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత పండితులు ఆశీర్వచనం చేశారు. స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు.
అనంతరం బండ్ల గణేశ్ మాట్లాడుతూ సీఎం చంద్రబాబు, భువనేశ్వరి దంపతుల రూపంలో సాక్షాత్తూ శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాసులే తన కుమార్తె వివాహానికి వచ్చారని పేర్కొన్నారు. వివాహానికి హాజరై దంపతులను ఆశీర్వదించిన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, భువనేశ్వరికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అలాగే ఇతర ప్రముఖులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
ఇటీవల సినీ నిర్మాత, నటుడు బండ్ల గణేశ్ కుమార్తె జనని వివాహం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన సూర్య తేజతో జరిగిన పరిణయ మహోత్సవానికి హైదరాబాద్లోని జేఆర్సీ కన్వెన్షన్ హాల్లో వేదికైంది. ఈ వివాహ వేడుకకు టాలీవుడ్ సినీ నటీనటులతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరై, నూతన దంపతులను ఆశీర్వదించారు.
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా సీఎం దంపతులు: ఈ పెళ్లి వేడుకలో ఒక ప్రత్యేక ఘట్టం అక్కడికి వచ్చిన అతిథులందరినీ ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు-సతీమణి భువనేశ్వరి దంపతుల చేతుల మీదుగా వరుడు సూర్య తేజ మంగళసూత్రాన్ని అందుకున్నారు. అనంతరం వధువు జనని మెడలో మూడు ముళ్లు వేశారు. కాాగా బండ్ల గణేశ్ కుటుంబానికి వ్యక్తిగతంగా చంద్రబాబు నాయుడు కుటుంబంతో సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం దంపతులు స్వయంగా విచ్చేసి నూతన దంపతులను ఆశీర్వదించడం ఈ వివాహ వేడుకలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది.
శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పలువురు ప్రముఖులు: తిరుమలలో కొలువుదీరిన కలియుగ దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు సుధామూర్తి, నిర్మాత దగ్గుబాటి సురేష్ బాబు వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్లి స్వామివారిని దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామి వారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేసారు.
తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ : తిరుమలలో శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి టోకెన్లు లేని భక్తులకు 18 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తులతో అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండిపోయాయి. కంపార్టుమెంట్లు అన్నీ నిండి శిలాతోరణం వరకు భక్తులు క్యూలైన్లో వేచి ఉన్నారు. జులై 19వ తేదీ బుధవారం 76,464 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, 36,913 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. అలాగే, బుధవారం శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.94 కోట్లు సమకూరినట్లు వెల్లడించారు.
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