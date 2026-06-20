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బండి భగీరథ్‌కు మధ్యంతర బెయిల్ - మంజూరు చేసిన మల్కాజ్‌గిరి కోర్టు

బండి భగీరథ్‌కు మల్కాజిగిరి కోర్టు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు - ఒక వారం పాటు బెయిల్ - పోక్సో (POCSO) కేసులో భగీరథ్‌ను మే 16న అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించిన పోలీసులు

Bandi Bhagirath Got Bail
Bandi Bhagirath Got Bail (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 4:52 PM IST

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Bandi Bhagirath Got Bail : పోక్సో (POCSO) కేసులో అరెస్టయిన బండి భగీరథ్‌కు బెయిల్ మంజూరైంది. మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి కోర్టు అతనికి ఒక వారం పాటు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేయగా అధికారులు అతన్ని చర్లపల్లి జైలు నుంచి విడుదల చేశారు. ఒక మైనర్ బాలిక ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు మే 16న పేట్‌బషీరాబాద్ పోలీసులు భగీరథ్‌ను అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. బెయిల్‌పై విడుదలయ్యే వరకు అతను సుమారు నెల రోజుల పాటు చర్లపల్లి జైలులో ఉన్నాడు.

ఏం జరిగింది: బండి భగీరథ్‌పై నమోదైన పోక్సో కేసు ప్రస్తుతం దర్యాప్తు దశలో ఉంది. జూన్ 2025లో ఉమ్మడి స్నేహితుల ద్వారా భగీరథ్ పరిచయమయ్యాడని, అక్టోబర్ - డిసెంబర్ 2025 మధ్య కాలంలో అతను తనను లైంగికంగా వేధించాడని, మద్యం సేవించేలా ఒత్తిడి చేశాడని బాధితురాలైన మైనర్ బాలిక ఆరోపించింది. ఆమె ఫిర్యాదు ఆధారంగా హైదరాబాద్‌లోని పేట్‌బషీరాబాద్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. 'ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్సువల్ అఫెన్సెస్' (POCSO) చట్టంతో పాటు, తీవ్రమైన లైంగిక దాడి ఆరోపణలకు సంబంధించి పోలీసులు 'భారతీయ న్యాయ సంహిత' (BNS)లోని కఠినమైన సెక్షన్లను కూడా ఈ కేసులో చేర్చారు.

14 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్: మేడ్చల్ మేజిస్ట్రేట్ ముందు బాధితురాలు, ఆమె తల్లి వాంగ్మూలాలను నమోదు చేసిన పోలీసులు ఆ తర్వాత మరిన్ని అభియోగాలను చేర్చారు. అనంతరం నాటకీయ పరిణామాల మధ్య మే 16న పోలీసులు బండి భగీరథ్‌ను అరెస్టు చేశారు. కోర్టు రిమాండ్ ఆదేశాల మేరకు భగీరథ్ చర్లపల్లి జైలులో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేయడంతో అతను విడుదలయ్యాడు.

వారిపై నమోదైన కేసులు: కాగా పేట్‌బషీరాబాద్ పోలీసులు పలువురు సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లపై కూడా కేసులు నమోదు చేసినట్లు తెలిసింది. భగీరథ్‌కు మద్దతుగా వైరల్ వీడియోలు -ఫోటోలను ప్రచారం చేయడం ద్వారా ఈ కేసు దర్యాప్తును తప్పుదోవ పట్టించారనే ఆరోపణలు వారిపై ఉన్నాయి.

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