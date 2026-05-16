బండి సంజయ్​ తల్లికి గుండెపోటు - హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలింపు

బండి సంజయ్​ తల్లికి గుండెపోటు - హుటాహుటిన హైదరాబాద్​లోని ఆసుపత్రికి తరలించిన కుటుంబ సభ్యులు - చికిత్స పొందుతున్న తల్లి ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి వైద్యులను అడిగి తెలుసుకున్న కేంద్రమంత్రి

Published : May 16, 2026 at 9:42 AM IST

Bandi Sanjay's Mother Suffers Heart Attack : కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ తల్లి శకుంతలకు శుక్రవారం గుండెపోటు రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను కరీంనగర్ నుంచి హుటాహుటిన హైదరాబాద్‌కు తరలించారు. సాయంత్రం వేళ నానక్‌రామ్‌గూడలోని ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్‌లో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో ఆమెను చేర్పించారు. అనంతరం వైద్యులు ఆమె గుండెలో స్టంట్ అమర్చి, ప్రస్తుతం చికిత్స అందిస్తున్నారు. సంజయ్ ఆసుపత్రికి చేరుకుని, వైద్యులను అడిగి తన తల్లి ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి తెలుసుకున్నారు.

కోర్టులో పిటిషన్​పై విచారణ : ఇదిలా ఉండగా తనను అనవసరంగా కొంతమంది కావాలనే అప్రతిష్ట పాలు చేస్తున్నారని బండి సంజయ్ సివిల్​​ కోర్ట్​లో పిటిషన్​ వేశారు. దానికి సంబంధించి కోర్టు విచారణ జరిపి తీర్పు వెలువరించింది. కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్‌ను విమర్శిస్తున్న సోషల్ మీడియా పోస్టులను తక్షణమే తొలగించాలని నగర సివిల్ కోర్టు శుక్రవారం ఆదేశించింది. అయితే గత కొంతకాలంగా తన కుమారుడిపై నమోదైన కేసుకు సంబంధించి తనపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని కోర్టుకు తెలియజేశారు. అలాగే ప్రింట్ మీడియా, సోషల్ మీడియా, యూట్యూబ్‌లలో తనను అప్రతిష్ట పాలు చేసే వార్తా కథనాలు ప్రసారం అవుతున్నాయని ఆరోపిస్తూ బండి సంజయ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను కోర్టు విచారించింది.

"నా కుమారుడు బండి భగీరథ్‌పై నమోదైన పోక్సో కేసుకు సంబంధించి కొందరు వ్యక్తులు నాకు వ్యతిరేకంగా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో నా పేరు, ఫొటోలు, వీడియోలను ఉపయోగించకుండా నిషేధిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని నేను కోర్టును అభ్యర్థిస్తున్నాను. అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లు, యూట్యూబ్ ఛానెళ్లలో నా పేరుతో ప్రచారంలో ఉన్న ఏ వీడియోలనైనా తప్పనిసరిగా తొలగించాలి." అని ఆయన కోర్టుకు సమర్పించారు.

కోర్టు ఆదేశాలు జారీ : పిటిషన్‌ను విచారించిన అనంతరం బండి భగీరథ్ కేసుకు సంబంధించి బండి సంజయ్ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసే లేదా ఆయనకు అపఖ్యాతిని కలిగించే ఎలాంటి అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్‌ను ప్రచారం చేయొద్దని కోర్టు తీర్పు వెలువరించింది. అలాగే అన్ని డిజిటల్, శాటిలైట్ మీడియా ఛానెళ్లతో పాటు సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లకు కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

'గ్యాగ్​ ఆర్డర్'​ జారీ : సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో ప్రస్తుతం ఉన్న అటువంటి నివేదికలన్నింటినీ తక్షణమే తొలగించాలని తెలిపింది. తదుపరి ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యే వరకు ఈ విషయంపై ఎలాంటి నివేదికల ప్రసారాన్ని చేయవద్దని కోర్టు స్పష్టంగా ఆదేశించింది. దీనిపై 'గ్యాగ్ ఆర్డర్' జారీ చేసింది. ఈ ఉత్తర్వులను ఉల్లంఘించినట్లు తేలిన పక్షంలో ఏ పక్షంపైనైనా కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా కోర్టు హెచ్చరించింది.

