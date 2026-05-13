పోలీసులకు బండి సంజయ్ కుమారుడు భగీరథ్ మెయిల్ - ఎల్లుండి విచారణకు హాజరవుతానని వెల్లడి
పోలీసుల విచారణకు హాజరుకాని బండి భగీరథ్ - పేట్బషీరాబాద్ పీఎస్లో ఇవాళ 2 గంటలకు విచారణకు రావాలని మంగళవారం నోటీసులిచ్చిన పోలీసులు - ఎల్లుండి విచారణకు హాజరవుతానని మెయిల్ పంపిన బండి భగీరథ్
Published : May 13, 2026 at 6:20 PM IST|
Updated : May 13, 2026 at 6:54 PM IST
Bandi Bhagirath Case Update : పోక్సో కేసులో పోలీసుల విచారణకు కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్ గైర్హాజరయ్యారు. కేసు విచారణ కోసం ఇవాళ (బుధవారం) మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పేట్ బషీరాబాద్ పోలీసు స్టేషన్లో హాజరు కావాలని ఆయనకు పోలీసులు మంగళవారం నోటీసులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. బండి భగీరథ్ హాజరు కాకుండా ఎల్లుండి విచారణకు హాజరవుతానని పేట్బషీరాబాద్ పోలీసులకు మెయిల్ పంపారు.
పోలీసుల విచారణకు సహకరిస్తా : ఎల్లుండి పోలీసుల ఎదుట విచారణకు హాజరవుతానని బండి భగీరథ్ పేర్కొన్నారు. పోలీసుల విచారణకు పూర్తిగా సహకరిస్తామని మెయిల్లో పేర్కొన్నారు. తన వద్ద ఉన్న అన్ని ఆధారాలను పోలీసులకు ఇస్తామని భగీరథ్ తెలిపారు. విచారణకు హాజరయ్యేందుకు మరో తేదీ ఇవ్వాలని కోరారు. ప్రస్తుతం వ్యక్తిగత కారణాలతో విచారణకు రాలేకపోతున్నట్లుగా మెయిల్లో పేర్కొన్నారు. కేసుకు సంబంధించిన ఆధారాల సేకరణకు రెండు రోజులు గడువు ఇవ్వాలని కోరారు.
బాధితురాలి వాంగ్మూలం తర్వాత సెక్షన్లు మార్పు : బాధితురాలి తల్లి ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ఆధారంగా బీఎన్ఎస్లోని సెక్షన్ 74, 75, పోక్సో చట్టంలోని సెక్షన్ 11 రెడ్విత్ 12 కింద గత శుక్రవారం కేసు నమోదు చేశారు. తదనంతర పరిణామాల నేపథ్యంలో బాధితురాలి వాంగ్మూలం ఆధారంగా పోక్సో చట్టంలోని కఠినమైన 5(1) రెడ్ విత్ 6 సెక్షన్ను కూడా చేర్చారు.