బండి భగీరథ్ పోక్సో కేసు - 3 రోజుల పోలీసు కస్టడీకి కోర్టు అనుమతి
పోక్సో కేసులో బండి భగీరథ్కు 3 రోజుల పోలీసు కస్టడీ - బండి భగీరథ్ను విచారించనున్న పేట్బషీరాబాద్ పోలీసులు - పోక్సో కేసులో ఈనెల 16న బండి బగీరథ్ అరెస్టు
Published : May 26, 2026 at 7:21 PM IST
Bandi Bhagirath Gets Three Days Police Custody : పోక్సో కేసులో కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ కుమారుడు బండి భగీరథ్ని 3 రోజులపాటు కస్టడీకి మల్కాజిగిరి కోర్టు అనుమతించింది. బండి భగీరథ్ను పేట్బషీరాబాద్ పోలీసులు విచారించనున్నారు. బండి భగీరథ్ను వారం పాటు కస్టడీకి ఇవ్వాలని పోలీసులు కోరినా, మూడు రోజులు మాత్రమే కస్టడీకి మల్కాజిగిరి న్యాయస్థానం అనుమతి ఇచ్చింది. పోక్సో కేసులో ఈనెల 16న అరెస్టైన భగీరథ్.. ప్రస్తుతం చర్లపల్లి జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు.