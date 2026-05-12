నాపై నమోదైన కేసును కొట్టివేయండి : హైకోర్టును ఆశ్రయించిన బండి భగీరథ్
హైకోర్టును ఆశ్రయించిన బండి భగీరథ్ - తనపై నమోదైన కేసును కొట్టివేయాలని బండి భగీరథ్ పిటిషన్ - ఈ నెల 14న వెకేషన్ బెంచ్లో విచారణకు రానున్న పిటిషన్
Published : May 12, 2026 at 1:32 PM IST|
Updated : May 12, 2026 at 1:53 PM IST
Bandi Bhagirath Approaches High Court : కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్తెలంగాణహైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తనపై నమోదైన కేసును కొట్టేయాలని కోరుతూ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ నెల 14న వెకేషన్ బెంచ్లో పిటిషన్ విచారణకు రానుంది.
ఇరువైపులా కేసు నమోదు : బండి భగీరథ్ తన కుమార్తెను వేధిస్తున్నాడంటూ 17 సంవత్సరాల బాలిక తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్స్టేషన్లోఈ నెల 8న కేసు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. మరోవైపు ఆ బాలిక, ఆమె తల్లి తనను నగదుకోసం బెదిరిస్తున్నారంటూ బండి భగీరథ్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు 8వ తేదీనే కరీంనగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
