ETV Bharat / state

నాపై నమోదైన కేసును కొట్టివేయండి : హైకోర్టును ఆశ్రయించిన బండి భగీరథ్‌

హైకోర్టును ఆశ్రయించిన బండి భగీరథ్‌ - తనపై నమోదైన కేసును కొట్టివేయాలని బండి భగీరథ్‌ పిటిషన్ - ఈ నెల 14న వెకేషన్ బెంచ్‌లో విచారణకు రానున్న పిటిషన్

Bandi Bhagirath Approaches High Court
నాపై నమోదైన కేసును కొట్టివేయండి : హైకోర్టును ఆశ్రయించిన బండి భగీరథ్‌ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 12, 2026 at 1:32 PM IST

|

Updated : May 12, 2026 at 1:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bandi Bhagirath Approaches High Court : కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్‌తెలంగాణహైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తనపై నమోదైన కేసును కొట్టేయాలని కోరుతూ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ నెల 14న వెకేషన్ బెంచ్‌లో పిటిషన్​ విచారణకు రానుంది.

ఇరువైపులా కేసు నమోదు : బండి భగీరథ్‌ తన కుమార్తెను వేధిస్తున్నాడంటూ 17 సంవత్సరాల బాలిక తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పేట్‌ బషీరాబాద్‌ పోలీస్‌స్టేషన్​లోఈ నెల 8న కేసు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. మరోవైపు ఆ బాలిక, ఆమె తల్లి తనను నగదుకోసం బెదిరిస్తున్నారంటూ బండి భగీరథ్‌ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు 8వ తేదీనే కరీంనగర్‌ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

బండి భగీరథ్‌ పోక్సో కేసు దర్యాప్తు వేగవంతం - నేడు మరోసారి బాలిక వాంగ్మూలం నమోదు

Last Updated : May 12, 2026 at 1:53 PM IST

TAGGED:

BANDI BHAGIRATH CASE UPDATE
హైకోర్టును ఆశ్రయించిన బండి భగీరథ్‌
BANDI BHAGIRATH APPROACHES HC

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.