పోలీసుల ముందు లొంగిపోయిన భగీరథ్ - చట్టంపై గౌరవంతో అప్పగించానన్న బండి సంజయ్
పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన బండి భగీరథ్ - న్యాయవాదుల సమక్షంలో పోలీసులకు అప్పగించిన కుటుంబ సభ్యులు - చట్టంపై గౌరవంతో పోలీసులకు భగీరథ్ను అప్పగించానన్న బండి సంజయ్
Published : May 16, 2026 at 8:49 PM IST
Bandi Bhageerath Surrender Before Petbashirabad Police : బండి భగీరథ్పై పోక్సో కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. పేట్బషీరాబాద్ పోలీసుల ఎదుట ఇవాళ భగీరథ్ లొంగిపోయారు. తన కుమారుడు బండి భగీరథ్పై వచ్చిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో చట్టంపైనున్న గౌరవంతో ఈ రోజు అడ్వకేట్ల ద్వారా పోలీసుల విచారణ కోసం అప్పగించానని కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు. అందరం చట్టానికి లోబడి ఉండాల్సిందేనని ఆయన తెలిపారు. తాను ఇంతకు ముందే చెప్పినట్లుగా చట్టం ముందు తన బిడ్డైనా, సామాన్యుడైనా సమానమేనని ఆయన తెలిపారు.
ఇవాళ మేడ్చల్ మేజిస్ట్రేట్ బాధితురాలు, ఆమె తల్లి వాంగ్మూలాలు నమోదు చేశారు. ఇప్పటికే బాధితురాలి వాంగ్మూలం పోలీసులు రెండుసార్లు నమోదు చేశారు. 40 నిమిషాల పాటు బాధితురాలు, ఆమె తల్లి వాంగ్మూలాలు ఇచ్చారు.