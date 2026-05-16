ETV Bharat / state

పోక్సో కేసులో బండి భగీరథ్ అరెస్టు - చట్టంపై గౌరవంతో అప్పగించానన్న బండి సంజయ్‌

పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన బండి భగీరథ్​ - న్యాయవాదుల సమక్షంలో పోలీసులకు అప్పగించిన కుటుంబ సభ్యులు - చట్టంపై గౌరవంతో పోలీసులకు భగీరథ్‌ను అప్పగించానన్న బండి సంజయ్‌

Bandi Bhageerath Arrest in Pocso Case
Bandi Bhageerath Arrest in Pocso Case (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 10:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bandi Bhageerath Arrest : పోక్సో కేసులో బండి భగీరథ్‌ను అరెస్టు చేసినట్లు సైబరాబాద్‌ సీపీ రమేశ్‌రెడ్డి తెలిపారు. నార్సింగిలో పోలీసు అకాడమీ వద్ద అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. పేట్‌ బషీరాబాద్‌ పోలీసు స్టేషన్‌కు తరలిస్తున్నట్లు సీపీ తెలిపారు.

చట్టంపై గౌరవంతో అప్పగించా : మరోవైపు చట్టంపై గౌరవంతో తన కుమారుడు భగీరథ్‌ను పోలీసులకు అప్పగించినట్లు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ వెల్లడించారు. తన కుమారుడు బండి భగీరథ్​పై వచ్చిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో చట్టంపైనున్న గౌరవంతో ఈ రోజు అడ్వకేట్ల ద్వారా పోలీసుల విచారణ కోసం అప్పగించానని కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్​ అన్నారు. అందరం చట్టానికి లోబడి ఉండాల్సిందేనని ఆయన తెలిపారు. తాను ఇంతకు ముందే చెప్పినట్లుగా చట్టం ముందు తన బిడ్డైనా, సామాన్యుడైనా సమానమేనని ఆయన తెలిపారు.

TAGGED:

POCSO CASE AGAINST BHAGIRATH
బండి భగీరథ్ కేసులో కీలక పరిణామం
KEY DEVELOPMENT IN BHAGEERATH CASE
BANDI BHAGEERATH CASE UPDATE
BANDI BHAGEERATH ARREST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.