పోక్సో కేసులో బండి భగీరథ్ అరెస్టు - చట్టంపై గౌరవంతో అప్పగించానన్న బండి సంజయ్
పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన బండి భగీరథ్ - న్యాయవాదుల సమక్షంలో పోలీసులకు అప్పగించిన కుటుంబ సభ్యులు - చట్టంపై గౌరవంతో పోలీసులకు భగీరథ్ను అప్పగించానన్న బండి సంజయ్
Published : May 16, 2026 at 10:02 PM IST
Bandi Bhageerath Arrest : పోక్సో కేసులో బండి భగీరథ్ను అరెస్టు చేసినట్లు సైబరాబాద్ సీపీ రమేశ్రెడ్డి తెలిపారు. నార్సింగిలో పోలీసు అకాడమీ వద్ద అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. పేట్ బషీరాబాద్ పోలీసు స్టేషన్కు తరలిస్తున్నట్లు సీపీ తెలిపారు.
చట్టంపై గౌరవంతో అప్పగించా : మరోవైపు చట్టంపై గౌరవంతో తన కుమారుడు భగీరథ్ను పోలీసులకు అప్పగించినట్లు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ వెల్లడించారు. తన కుమారుడు బండి భగీరథ్పై వచ్చిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో చట్టంపైనున్న గౌరవంతో ఈ రోజు అడ్వకేట్ల ద్వారా పోలీసుల విచారణ కోసం అప్పగించానని కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు. అందరం చట్టానికి లోబడి ఉండాల్సిందేనని ఆయన తెలిపారు. తాను ఇంతకు ముందే చెప్పినట్లుగా చట్టం ముందు తన బిడ్డైనా, సామాన్యుడైనా సమానమేనని ఆయన తెలిపారు.