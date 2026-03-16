వార్​ ఎఫెక్ట్​: అనంతలో పతనమైన అరటి ధరలు - ఆదుకోవాలని కలెక్టరేట్ ఎదుట రైతుల ఆందోళన

అనంతపురం జిల్లాలో అరటి రైతుల నిరసన - నెల రోజుల క్రితం వరకు టన్ను అరటి రూ. 23,000 కు విక్రయం - ప్రస్తుతం రూ. 6,000 లు కూడా పలకడం లేదని గగ్గోలు

Banana Farmers Protest in Anantapur District
Banana Farmers Protest in Anantapur District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 3:10 PM IST

Banana Farmers Protest For Minimum Support Price in Anantapur District : గల్ఫ్ దేశాల్లో జరుగుతున్న యుద్ధ ప్రభావం ఉమ్మడి అనంత జిల్లాలోని అరటి రైతులపై పడింది. 9 రోజుల క్రితం వరకు రాకెట్ వేగంతో దూసుకెళ్లిన అరటి ధరలు ఒక్కసారిగా పతనమయ్యాయి. ఏపీలో పండించే 'A' గ్రేడ్‌ రకం అరటికి ఉత్తర భారతదేశంతోపాటు గల్ఫ్ దేశాల్లో చక్కని డిమాండ్​ ఉంది. ప్రస్తుతం యుద్ధం ప్రభావంతో భారీగా పతనం అవుతున్న ధరలపై అన్నదాతలు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. అందుకే అరటి రైతులు కలెక్టరేట్ ఎదుట ఆందోళన నిర్వహించారు.

అనంతపురం జిల్లాలో అరటి పంటను కొనే దిక్కులేకుండా పోయిందంటూ అన్నదాతలు కలెక్టరేట్ ఎదుట ఆందోళన నిర్వహించారు. అరటి ధరలు రూ.6,000 లకు పడిపోయినందుకు నిరసనగా రైతులు, అరటి గెలలను కలెక్టరేట్ గేటు ఎదుట కుప్పపోసి రైతు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన చేశారు. నెల రోజుల క్రితం వరకు టన్ను అరటి రూ. 23,000 కు విక్రయించగా, ప్రస్తుతం కేవలం రూ. 6,000లకు కూడా అడిగే దిక్కులేదని అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

వార్​ ఎఫెక్ట్​: అనంతలో పతనమైన అరటి ధరలు - ఆదుకోవాలని కలెక్టరేట్ ఎదుట రైతుల ఆందోళన (ETV Bharat)

పెద్ద ఎత్తున రైతుల నినాదాలు: దీనికితోడు నెల రోజుల క్రితం ధరలతో కేవలం 40 శాతం మంది రైతులే పంటను విక్రయించారని, ఇంకా 60 శాతం పంట తోటలోనే ఉందని, కొనుగోలు చేసే వ్యాపారులు తోటవైపు కన్నెత్తి చూడటం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రైతుల నుంచి అరటిని కనీసం రూ.15,000లకు అయినా కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అరటిని తమ వద్ద నుంచి కొనుగోలు చేసి మధ్యాహ్న భోజనం అందించే పాఠశాలల్లో, అంగన్​వాడీ కేంద్రాల్లో పంపిణీ చేయాలని రైతులు డిమాండ్ చేశారు. అరటి రైతుకు కనీస మద్దతు ధర ఇవ్వాలంటూ అన్నదాతలు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు.

"మా అరటి రైతుల సమస్యలను అధికారులు పరిష్కరించాలి. నెల రోజుల క్రితం వరకు టన్ను అరటి రూ. 23,000 కు విక్రయించగా, ప్రస్తుతం కేవలం రూ. 6,000లకు కూడా అడిగే దిక్కులేదు. మేం సాగు చేసిన అరటిని కనీసం రూ.15,000 లకు అయినా కొనుగోలు చేయాలని ఈ సందర్భంగా మా అరటి రైతులంతా డిమాండ్ చేస్తున్నాం". -అరటి రైతులు, అనంతపురం

మన దేశం నుంచి అరటి ఎక్కువగా ఇరాన్‌, ఇరాక్‌లకు ఎగుమతవుతోంది. ఈసారి ఆయా దేశాల్లో జరుగుతున్న యుద్ధాల కారణంగా వాటి ప్రభావం ఇప్పుడు అరటి రైతులపై తీవ్రంగా పడిందని చెప్పవచ్చు. మరోవైపు మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్‌, గుజరాత్‌ రాష్ట్రాల్లో గెలల నాణ్యత బాగుండటంతో వ్యాపారులంతా ఆయా రాష్ట్రాల నుంచి కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఫలితంగా జిల్లాలోని పంటంతా తోటల్లోనే ఉండిపోయింది.

ఓ వైపు ధరలు లేకపోవడం, మరోవైపు కొనేందుకు వ్యాపారులు ముందుకు రాకపోవడంతో అరటి పంట సాగుచేసే రైతులు ప్రస్తుతం దుర్భర పరిస్థితి ఎదుర్కొంటున్నారు. నెల రోజుల క్రితం వరకు టన్ను అరటి రూ.23,000 లకు పైగా పలికిన విషయం తెలిసిందే. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం టన్ను రూ.6,000కి పడిపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగించే అంశం. దీని ప్రకారం అరటి రైతు ఎంత మొత్తంలో నష్టపోయాడో ఈ గణాంకాలు ఆధారంగానే అర్థం చేసుకోవచ్చు.

అరటి రైతులపై పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం

అరటిపండ్లు కిలో రూపాయి!- ధరలు దిగజారడంతో మూగజీవాలకు ఆహారంగా!

