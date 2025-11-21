ETV Bharat / state

అరటిపండ్లు కిలో రూపాయి!- ధరలు దిగజారడంతో మూగజీవాలకు ఆహారంగా!

సిగటోగా ఫంగస్‌ సోకి రాలిపోతున్న గెలలు - కొనేందుకు ముందుకు రాని వ్యాపారులు - అప్పు చేసి రూ.లక్షల్లో పెట్టుబడి పెట్టామంటున్న రైతులు

Banana Farmers Facing Problems at Anantapur District
Banana Farmers Facing Problems at Anantapur District (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 12:14 PM IST

Banana Farmers Facing Problems at Anantapur District: అరటి పండు తినడానికి తియ్యగా ఉంటుంది. కానీ దాన్ని పండించే రైతుకు మాత్రం చేదుని మిగుల్చుతోంది. ఓ వైపు సిగటోగా ఫంగస్‌ సోకి గెలలు రాలిపోతున్నాయి. మరోవైపు కొనేవారు లేక పంటంతా తోటలోనే మిగిలిపోతోంది. అరటి తోటల సాగు కోసం లక్షల్లో పెట్టుబడి పెట్టిన అనంతపురం జిల్లా కదళీ ఫల కర్షకులు కన్నీరు పెడుతున్నారు. దిక్కుతోచని స్థితిలో పంటంతా గొర్రెలకు ఆహారంగా వేస్తున్నారు.

పతనం అవుతున్న అరటి ధర - ఆందోళనలో అన్నదాతలు (ETV)

అనంతపురం జిల్లాలో దాదాపు 30 వేల ఎకరాల్లో రైతులు అరటి పంట సాగు చేశారు. నెల రోజుల పాటు కురిసిన వర్షాలు, చల్లని వాతావరణం వల్ల చాలా చోట్ల పంటకు సిగటోగా ఫంగస్‌ సోకింది. దీని వల్ల ఆకులు చీలిపోయి గెలలు ఒక్కసారిగా మాగిపోయి నేలకూలుతున్నాయి. మరోవైపు మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్‌, గుజరాత్‌ రాష్ట్రాల్లో గెలల నాణ్యత బాగుండటంతో వ్యాపారులంతా ఆయా రాష్ట్రాల నుంచి కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఫలితంగా జిల్లాలోని పంటంతా తోటల్లోనే ఉండిపోయింది.

మన దేశం నుంచి అరటి ఎక్కువగా ఇరాన్‌, ఇరాక్‌లకు ఎగుమతవుతోంది. ఈసారి ఆయా దేశాల్లో వినియోగం తగ్గింది. ఎగుమతులకు కావాల్సిన పంటను ముంబై పోర్టు దగ్గరగా ఉండటంతో రవాణా ఖర్చులు తగ్గించుకోవడానికి వ్యాపారులు మహారాష్ట్ర నుంచి పంపిస్తున్నారు. అనంతపురం జిల్లా వైపు కన్నెత్తయినా చూడడం లేదు. చేసేది లేక కొంతమంది రైతులు పంటను పశువులు, గొర్రెలకు మేతగా పడేస్తున్నారు. మరికొంత మంది అరటి తోటలను జేసీబీ యంత్రాలతో తొలగించేస్తున్నారు.

గత ఏడాది అరటి టన్ను 28 వేలకు పైగా పలకగా ఈసారి టన్ను వెయ్యికి పడిపోయిందని అంటే కిలో రూపాయికి కొంటున్నారని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒక్కో ఎకరానికి అప్పు చేసి మరీ 2 లక్షల వరకు ఖర్చు చేశామని ఇప్పుడు అప్పులకు వడ్డీ కూడా రాదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఓ వైపు ధరలు లేకపోవడం, మరోవైపు కొనేందుకు వ్యాపారులు ముందుకు రాకపోవడంతో అరటి పంట సాగుచేసే రైతులు ప్రస్తుతం దుర్భర పరిస్థితి ఎదుర్కొంటున్నారు. గత ఏడాది అరటి టన్ను రూ.28 వేలకు పైగా పలకిన విషయం తెలిసిందే. ఈసారి టన్ను రూ.1,000కి పడిపోయింది. అరటి రైతు ఏ మేర నష్టపోయాడో ఈ గణాంకాలు ఆధారంగానే అర్థం చేసుకోవచ్చు.

'కొన్నేళ్లుగా అరటిసాగు చేస్తున్నాను. ఈ ఏడాది ఉన్న ఇబ్బందులు ఎప్పుడూ చూడలేదు. అప్పులు చేసి పెట్టుబడి పెట్టాను. కొనేందుకు వ్యాపారులు ముందుకు రావడం లేదు. ధరలు లేకపోవడంతో గెలలను మూగజీవాలకు ఆహారంగా వేస్తున్నాం.' - అరటి రైతులు

అనంతపురం జిల్లా నుంచి ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు విదేశాలకు కూడా ఎగుమతి చేసిన ఈ పంట ఇంతటి దారుణ స్థితికి చేరడానికి ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి వ్యాపారస్థుల దోపిడీ. అలాగే రెండోది మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చే పంట మరింత నాణ్యంగా ఉండటం. పట్టణాల్లో ఇప్పటికీ డజను అరటి పళ్లు రూ.40-70 వరకు ధర పలుకుతున్నాయి. వాటిని పండించే రైతుకు కనీసం రూ.15 కూడా దక్కడం లేదు. అనంతపురం జిల్లా నార్పల మండలం గడ్డం నాగేపల్లిలో ఓ రైతు అరటి కాయలను ట్రాక్టరుతో తరలించి మూగజీవాలకు ఆహారంగా పారబోశారు. ఇకనైనా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుని నష్టం లేకుండా చూడాలని అరటి రైతులు ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నారు.

అరబ్​ దేశాలకు అనంతపురం అరటి

రైతుల తలరాతను మార్చిన అరటి సాగు - తలసరి ఆదాయంలో మొదటి స్థానం

