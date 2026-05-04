డ్వాక్రా మహిళలకు జీవనోపాధి - 'ఉపాధి హామీ'తో వెదురు సాగు అనుసంధానం

గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చిన్న, సన్నకారు మహిళా రైతులకు జీవనోపాధి - 35,000 మంది మహిళా రైతులకు సాగు అవకాశాలు - మహిళా శక్తిని, సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు భాగస్వామ్యం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 2:24 PM IST

Bamboo Tree Business For Dwcra : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చిన్న, సన్నకారు మహిళా రైతులకు జీవనోపాధి అవకాశాలను పెంచేందుకు ప్రభుత్వం వెదురు సాగును ప్రోత్సహించే కీలక కార్యక్రమాన్ని విస్తరించింది. గత ఏడాది విజయవంతంగా ప్రారంభమైన ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఈ ఏడాది 35,000 మంది మహిళా రైతులకు సాగు అవకాశాలు కల్పించబోతున్నారు. సాగు ద్వారా వారికి స్థిరమైన ఆదాయం అందిస్తూ ఆర్థిక స్వావలంబనకు దోహదపడే ఈ ప్రయత్నం గ్రామీణ సమాజంలో మహిళా శక్తిని, సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు భాగస్వామిగా నిలవనుంది.

జీవనోపాధి కల్పించే అవకాశాలు : డ్వాక్రా (DWCRA - Development of Women and Children in Rural Areas) సమూహాలకు చెందిన చిన్న, సన్నకారు మహిళా రైతులకు అండగా నిలిచేందుకు ప్రభుత్వం మరో కీలక ముందడుగు వేసింది. ఈ మహిళలకు జీవనోపాధి అవకాశాలను కల్పించే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా మైదాన ప్రాంతాల్లో వెదురు సాగును ప్రోత్సహించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. గత ఏడాది అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం, ప్రకాశం, తిరుపతి చిత్తూరు జిల్లాల్లోని 3,000 మంది మహిళా రైతులతో వెదురు సాగు ప్రాజెక్టులను ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది.

వెదురు సాగు కార్యకలాపాలు : ఈ ఏడాది ఈ కార్యక్రమాన్ని మరో 35,000 మంది మహిళలకు విస్తరించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. గత ఏడాది సాగు చేపట్టిన జిల్లాలతో పాటు ఈ ఏడాది మరో 10 జిల్లాలకు ఈ కార్యక్రమం విస్తరించనుంది. మొత్తంగా 87 మండలాల్లో వెదురు సాగు కార్యకలాపాలు అమలు కానున్నాయి. నాలుగో సంవత్సరం నుంచి రైతులు ఆదాయాన్ని ఆర్జించడం ప్రారంభిస్తారని అంచనా.

వెదురు ప్రాసెసింగ్​ కేంద్రానికి ఏర్పాటు: నాలుగో సంవత్సరంలో రూ. 30,000 నుంచి రూ. 50,000 వరకు ఆదాయాన్ని ఆశించవచ్చు. ఆ తర్వాత వచ్చే సంవత్సరాల్లో ఆదాయం రూ. 70,000 నుంచి రూ. 1 లక్ష వరకు ఉంటుందని అంచనా ఈ ఆదాయ ప్రవాహం సుమారు 40 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగుతుందని భావిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ రైతులకు ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనం చేకూర్చే ఉద్దేశంతో మారేడుమిల్లిలో రూ. 50 లక్షల వ్యయంతో ప్రభుత్వం ఒక వెదురు ప్రాసెసింగ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.

త్రిపుర నుంచి సేకరించిన మొక్కలు : వెదురు సాగు లాభదాయకమైన వ్యాపారంగా మారేలా చూసేందుకు, త్రిపుర నుంచి కొత్త రకాల వెదురు మొక్కలను సేకరిస్తున్నారు. స్థానిక వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకుని, ఇక్కడ చక్కగా పెరగడానికి 'బాంబూసా బాంబూస్'​ (Bambusa bambos), 'బాంబూసా తుల్డా' (Bambusa tulda), 'బాంబూసా నూతన్స్​' (Bambusa nutans) అనే నిర్దిష్ట రకాలు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటాయని అధికారులు గుర్తించారు. ఒక్కో మొక్క ధర రూ. 5 నుంచి రూ. 6 మధ్య ఉంటుందని అంచనా.

ఆహార పంటల ఉత్పత్తికి ఎటువంటి ఆటంకం కలగకుండా చూసేందుకు, ఈ పథకం కింద ఒక్కో రైతుకు గరిష్టంగా 37 సెంట్ల (సుమారు మూడో వంతు ఎకరం) సాగు విస్తీర్ణానికి మాత్రమే ప్రభుత్వ సహాయం పరిమితం చేయనుంది. ఈ పథకంలో పాల్గొనే ప్రతి రైతుకు 60 వెదురు మొక్కలు అందించనున్నారు. చివరగా వెదురు సాగు కార్యక్రమం ఉపాధి హామీ పథకంతో (NREGA) అనుసంధానించారు. ఈ పథకం కింద రైతులు రెండేళ్ల కాలంలో రూ. 37,410 విలువైన ప్రయోజనాలను పొందనున్నారు.

భవిష్యత్తులో DWCRA మహిళల నిర్వహణలో నర్సరీలు : ఇకపై త్రిపుర నుంచి వెదురు మొక్కలను సేకరించడానికి బదులుగా స్థానికంగానే మొక్కలను ఉత్పత్తి చేసేందుకు DWCRA మహిళల నిర్వహణలో నర్సరీలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. రైతులకు అవసరమైన సాగు మెలకువలను నేర్పించడానికి నిరంతర పర్యవేక్షణను నిర్ధారించడానికి ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఒక పారిశ్రామిక సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.

