వెదురు కొమ్ము నుంచి వెలసిన బాతు - ప్రకృతి సృష్టించిన అద్భుతం
హుద్హుద్ తుపానుతో విధ్వంసమైన విశాఖలో పుట్టిన అరుదైన సృష్టి - పదకొండేళ్లుగా సంరక్షణలో ఉన్న ప్రకృతి కళాఖండం
Bamboo Duck in Visakhapatnam: 2014 అక్టోబర్ నెలలో విశాఖపట్నం నగరంపై హుద్హుద్ తుపాను విరుచుకుపడిన దృశ్యాలు నేటికీ ప్రజల మదిలో మిగిలే ఉన్నాయి. ఆ తుపాను నగరాన్ని పూర్తిగా అతలాకుతలం చేసింది. భారీ గాలులు, వర్షాలతో వేలాది వృక్షాలు నేలమట్టమయ్యాయి. పచ్చని విశాఖ ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. రోడ్లపై కూలిన చెట్లు, తెగిన తీగలు, విరిగిన ఇళ్లు, ధ్వంసమైన బోర్డులు ఇలా ఒక భయానక దృశ్యం ఏర్పడింది.
ఆ విధ్వంసంలో విశాఖ బీచ్ రోడ్డులోని జీవవైవిధ్య ఉద్యానవనం (Biodiversity Park) కూడా మినహాయింపుకాలేదు. ఎన్నో అరుదైన మొక్కలు, చెట్లు, పక్షుల నిలయమైన ఆ ఉద్యానవనం కూడా హుద్హుద్ బీభత్సానికి బలైంది. వందలాది చెట్లు కూలిపోవడంతో, నిర్వాహకులు శుభ్రత పనులు చేపట్టారు.
వెదురు కూలిన చోట పుట్టిన అద్భుతం: అలాంటి సమయంలో అక్కడి సిబ్బంది ఒక ఆశ్చర్యకర దృశ్యాన్ని గమనించారు. నేలకూలిన ఓ పెద్ద వెదురు మొక్కలోని ఒక కొమ్ము ఆకారం బాతులా కనిపించింది. వెదురు ముందు భాగం బాతు తలలా ఉండగా, వెనుక భాగం శరీరం ఆకారంలో ఉంది. దాన్ని చూసిన వారందరూ విస్మయానికి గురయ్యారు. దానిని దగ్గరగా పరిశీలించినప్పుడు అది అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దినట్టుగా ఉంది. ప్రకృతి సృష్టి ఎంత అద్భుతమో వారికి అర్థమైంది.
మరింత అందంగా మారిన “హుద్హుద్ బాతు”: నిర్వాహకులు ఆ వెదురు కొమ్మును తొలగించకుండా అక్కడే ఉంచాలని నిర్ణయించారు. ఎందుకంటే అది తుపాను తర్వాత ప్రకృతి పునర్జన్మకు ప్రతీకగా కనిపించింది. కొద్ది రోజుల తరువాత వారు ఆ కొమ్ములోని "ముక్కు" భాగానికి స్వల్పంగా రంగు వేయడం ద్వారా దానికి మరింత సహజమైన బాతు రూపాన్ని తీసుకొచ్చారు. అప్పటి నుంచి దానిని “హుద్హుద్ బాతు” అని పిలుస్తున్నారు. ఎందుకంటే హుద్హుద్ వల్ల పుట్టిన ఈ అద్భుతం, నాటి తుపానుకు గుర్తుగా నిలిచిపోయింది.
సందర్శకులను ఆకర్షిస్తున్న ప్రకృతి కళాఖండం: ఇప్పటికీ జీవవైవిధ్య ఉద్యానవనాన్ని సందర్శించే ప్రతి ఒక్కరూ ఆ బాతు ఆకారపు వెదురును చూసి ఆశ్చర్యపోతారు. చాలామంది దాని వద్ద ఫొటోలు తీసుకుంటారు, కొందరు దీన్ని "ప్రకృతి శిల్పం" అని వర్ణిస్తారు. హుద్హుద్ బాతు కేవలం ఒక వెదురు కొమ్ము కాదు, అది ప్రకృతిశక్తి, మనిషి సంరక్షణకు ప్రతీక.
హుద్హుద్ వంటి తుపానులు విధ్వంసం తెచ్చినా, ఆ విధ్వంసంలోనూ ప్రకృతి కొత్త జీవాన్ని సృష్టించగలదని ఇది గుర్తు చేస్తుంది. జీవవైవిధ్య ఉద్యానవనం అధికారులు ఈ బాతును పదకొండేళ్లుగా జాగ్రత్తగా సంరక్షిస్తున్నారు. తుపాను మిగిల్చిన జ్ఞాపకాలతో పాటు ఈ బాతు కూడా విశాఖ ప్రకృతి వైభవానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. ప్రస్తుతం “హుద్హుద్ బాతు” విశాఖ బీచ్ రోడ్డుపై ఒక ఆకర్షణగా నిలిచింది. దీనిని శిల్పి చేయలేదు, ప్రకృతి స్వయంగా తీర్చిదిద్దింది. ఇలాంటి సహజ అద్భుతాలు మనకు ప్రకృతి పట్ల గౌరవాన్ని పెంచుతాయి.
