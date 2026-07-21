ఈ నెలాఖరులో ఉద్యోగ విరమణ - ఈఎన్సీ కుర్చీని వదలనంటున్న బాలునాయక్
పంచాయతీరాజ్ ఈఎన్సీ సీటును వదలనంటున్న బాలునాయక్ - పదవీకాలం మరో రెండేళ్ల పొడిగింపునకు బాలునాయక్ పావులు - వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పంచాయతీరాజ్ ఈఎన్సీగా నియామకం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 12:30 PM IST|
Updated : July 21, 2026 at 12:51 PM IST
Balu Nayak On ENC Retirement : పంచాయతీ రాజ్ ఈఎన్సీ సీటులో మరో రెండేళ్లు పాగా వేసేందుకు బాలునాయక్ పావులు కదుపుతున్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఈఎన్సీగా ఆయన నియమితులయ్యారు. నెలాఖరుకు ఉద్యోగ విరమణ చేయాల్సి ఉంది. రిటైర్మెంట్ కోసం ఏర్పాట్లు చేసుకోవాల్సిన తరుణంలో ఎక్స్టెన్షన్ కోసం బాలునాయక్ తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ సూచనలను పక్కనపెట్టి వివాదస్పద నిర్ణయాలతో ఉద్యోగుల నుంచి వ్యతిరేకతను మూటగట్టుకున్న బాలునాయక్, జగన్ జమానాలో వైఎస్సార్సీపీ నేతల సేవలో తరించారనే ఆరోపణలున్నాయి.
గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పంచాయతీరాజ్ ఇంజినీరింగ్ విభాగం ఈఎన్సీగా బాలునాయక్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ నెలాఖరులో ఉద్యోగ విరమణ చేయాల్సి ఉంది. అయితే రెండేళ్ల పొడిగింపు కోసం ఆయన తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. గత ప్రభుత్వంలో అప్పటి మంత్రులకు, ఆ పార్టీ నేతలకు బాగా సహకరించారన్న ఆరోపణలున్న ఆయన కూటమి ప్రభుత్వంలోనూ హవా సాగిస్తున్నారు. గత రెండేళ్లలో బాలునాయక్ పనితీరుపై ఇంజినీర్ల నుంచి వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. కొందరు ఆందోళనకూ దిగారు.
బాలునాయక్ కొనసాగింపునకు సంబంధించిన ఫైల్ సాధారణ పరిపాలన విభాగానికి చేరింది. ఆయన ఇంఛార్జ్ ఈఎన్సీగా 2022 డిసెంబర్ 1న బాధ్యతలు చేపట్టారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఆయణ్ని రెగ్యులర్ ఈఎన్సీగా చేశారు. అంతకంటే ముందు సీఈగా విజిలెన్స్, క్వాలిటీ కంట్రోల్ విభాగాధిపతిగా పనిచేశారు. 2014-2019 మధ్య టీడీపీ హయాంలో చేసిన సిమెంట్ రోడ్ల పనులకు బిల్లులు చెల్లించకుండా పనులపై క్వాలిటీ కంట్రోల్ బృందాలతో తనిఖీలు చేయించి రికవరీ పెట్టించడంలోనూ కీలకపాత్ర పోషించారన్న ఆరోపణలున్నాయి.
గత ప్రభుత్వంలో పెద్దిరెడ్డి కుటుంబసభ్యులకు చెందిన పీఎల్ఆర్ ప్రాజెక్ట్స్కి చిత్తూరు జిల్లాలో ఏఐఐబీ సాయంతో చేపట్టిన రోడ్ల పనులు కేటాయించడం నుంచి బిల్లుల చెల్లింపుల వరకు సహకరించారని బాలునాయక్పై ఆరోపణలున్నాయి. ఆ పనుల్లో నాణ్యతపై ఇటీవల వచ్చిన ఫిర్యాదులపైనా పూర్తిస్థాయిలో విచారణ జరగలేదు. అనేక కీలక విభాగాలను ఈఎన్సీని తన దగ్గరే పెట్టుకుని సీఈలను ఉత్సవ విగ్రహాలుగా మార్చేశారన్న ఆరోపణలున్నాయి. పరిపాలన విభాగం, పీఎంజీఎస్వైలతో పాటు సీఈ దగ్గర ఉండాల్సిన విజిలెన్స్, క్వాలిటీ కంట్రోల్ విభాగాన్ని తన వద్దే పెట్టుకున్నారు. రూ.2300 కోట్లతో 4,000ల కిలోమీటర్ల రోడ్ల పనుల సాస్కీ ప్రాజెక్టును వేరే సీఈ నుంచి తన పరిధిలోకి మార్చుకున్నారు.
బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ చీఫ్ల సమావేశంలో ప్రభుత్వ సూచనలకు విరుద్ధంగా జూనియర్, అసిస్టెంట్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్లు, టెక్నికల్ ఆఫీసర్ల ఉద్యోగాలు రద్దుచేసి వాటి స్థానంలో ఇంజినీరింగ్ అసిస్టెంట్ల నియామకానికి ఈఎన్సీ ప్రతిపాదించారు. దీనికి వ్యతిరేకంగా డిప్లొమా ఇంజినీర్లు గత నెల 19న ఈఎన్సీ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నాకు దిగారు. ఈఎన్సీ నిర్ణయాలు వివాదాస్పదమై, ఇంజినీర్లు రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయారు.
అనేక ఇతర ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్ విభాగాలు అదనపు ఇంజినీరింగ్ అసిస్టెంట్లు కావాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తుంటే పంచాయతీరాజ్లో అనేక ఖాళీలున్నా వేల మంది ఇంజినీరింగ్ అసిస్టెంట్లను ఇతర ప్రభుత్వ శాఖలకు పంపుతానన్నారు. కొందరు ఏఈ, ఏఈఈలకు డీఈలుగా ఉద్యోగోన్నతులు కల్పించి డిప్యుటేషన్పై ఇతర ప్రభుత్వశాఖలకు పంపేశారు. ఇంజినీర్ల ప్రమోషన్లలోనూ పెద్దఎత్తున ఆరోపణలొచ్చాయి. బాలునాయక్కు ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వొద్దని ఇంజినీర్లు ప్రభుత్వానికి బాహాటంగానే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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