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'అన్నంలో మందుపెట్టి చంపేస్తానంటోంది' - భార్య నుంచి ప్రాణభిక్ష పెట్టాలని భర్త కన్నీటి గోస

రోడ్డు ప్రమాదంలో కాలు కోల్పోయి మంచాన పడ్డ భర్త - కష్టకాలంలో ఆసరాగా నిలవాల్సిన భార్య కసాయిగా మారిన వైనం - అన్నంలో మందు కలిపి చంపుతానని నిత్యం బెదిరింపులు

WIFE HARASSMENT CASE IN PITHAPURAM
భార్య నుంచి ప్రాణభిక్ష పెట్టాలని భర్త వినతి (EENADU)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 3:58 PM IST

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Pithapuram Man Seeks Protection From Wife Harassment : ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. పదేళ్ల పాటు కలిసే కాపురం చేసింది. కానీ, విధి ఆడిన నాటకంలో ఆ భర్త రోడ్డు ప్రమాదానికి గురై మంచానపడ్డాడు. కష్టకాలంలో అండగా నిలవాల్సిన ఆ భార్య కసాయిగా మారింది. నిత్యం కొడుతూ, అన్నంలో మందు పెట్టి చంపేస్తానంటూ చిత్రహింసలకు గురిచేస్తోంది. నడవలేని స్థితిలో ఉన్న ఓ భర్త కన్నీటి గోస ఇది. పిఠాపురంలో ఈ అమానుష ఘటన వెలుగుచూసింది. భార్య నుంచి తనకు ప్రాణరక్షణ కల్పించాలంటూ ఆ బాధితుడు అధికారులను వేడుకుంటున్నాడు.

ప్రేమ వివాహం : పిఠాపురానికి చెందిన బల్లిపాటి శివాజీ వృత్తిరీత్యా ఓ టీవీ మెకానిక్‌. పదేళ్ల క్రితం ఇదే ప్రాంతానికి చెందిన దుర్గ అనే యువతిని ఆయన ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడు. కొన్నేళ్ల పాటు వీరి కాపురం ఎంతో సాఫీగానే సాగింది. అయితే, 2024లో శివాజీ జీవితంలో ఊహించని విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఓ రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆయన కాలు విరిగిపోయింది. అప్పటి నుంచి ఆయన మంచానికే పరిమితమయ్యాడు. ప్రస్తుతం కేవలం కర్ర సాయంతో మాత్రమే నడవగలుగుతున్నాడు. సంపాదించే భర్త మంచానపడటంతో భార్య దుర్గ ప్రవర్తనలో పూర్తిగా మార్పు వచ్చింది.

అన్నంలో మందు పెడతానంటూ హింస : కాలు విరిగి నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న శివాజీపై భార్య దుర్గ ప్రతిరోజూ దాడులకు పాల్పడుతోంది. కనీస కనికరం లేకుండా భౌతికంగా దాడి చేస్తూ, దూషిస్తోంది. అంతటితో ఆగకుండా, అన్నంలో మందు పెట్టి చంపేస్తానంటూ నిత్యం బెదిరింపులకు దిగుతోందని శివాజీ కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించాడు. తనను మానసికంగా కుంగదీసి ఆత్మహత్య చేసుకునేలా ప్రేరేపిస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. కన్న కొడుకుపై కూడా ఆమె వివక్ష చూపుతూ, పసివాడిని సైతం చిత్రహింసలు పెడుతోందని వాపోయాడు.

అధికారులకు శరణు : భార్య పెడుతున్న శారీరక, మానసిక హింసను భరించలేక శివాజీ స్థానిక పిఠాపురం పట్టణ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. తనకు రక్షణ కల్పించాలని పలుమార్లు ఫిర్యాదు చేశాడు. కానీ, పోలీసులు ఆయన గోడును ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు. పైగా, ఎదురు తిరిగి తనపైనే పోలీసు స్టేషన్లో తప్పుడు కేసులు పెట్టి జైలుకు పంపుతానని భార్య నిత్యం భయపెడుతోందని బాధితుడు వాపోయాడు. పోలీసుల నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాకపోవడంతో సోమవారం పిఠాపురం పాడా కార్యాలయంలో జరిగిన పీజీఆర్‌ఎస్‌ (ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక) కార్యక్రమానికి కర్ర సాయంతో చేరుకున్నాడు. అక్కడి అధికారులకు తన పరిస్థితిని వివరించి, భార్య నుంచి తనకు, తన బిడ్డకు ప్రాణ రక్షణ కల్పించాలని కన్నీటిపర్యంతమయ్యాడు.

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TAGGED:

WIFE HARASSMENT CASE IN PITHAPURAM
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WIFE HARASS HUSBAND
WIFE HARASS HUSBAND IN PITHAPURAM
PITHAPURAM MAN SEEKS PROTECTION

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