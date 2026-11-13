Yuva : బాల్ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడలో రాణిస్తున్న బాబు నాయక్ - అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు కైవసం
Ball Badminton Player Babu Nayak Journey : పేద కుటుంబంలో పుట్టిన బాలు నాయక్ ఏడో తరగతి నుంచే బ్యాడ్మింటన్ ఆటను ప్రారంభించాడు. కష్టాలను దాటుకుంటూ అంతర్జాతీయ వేదికల్లో అనేక పతకాలు సాధించాడు.
Published : November 13, 2026 at 5:22 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 5:28 PM IST
ఓవైపు కటిక పేదరికం, మరో వైపు సౌకర్యాలు లేని పల్లె వాతావరణం. కానీ ఏదో సాధించాలనే ఆ యువకుడి దృఢ సంకల్పమే నేడు అతడిని గ్రామీణ మైదానాల నుంచి అంతర్జాతీయ క్రీడా వేదిక వరకు నడిపించింది. బాల్ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడలో భారత్ తరఫున పాల్గొని స్వర్ణం పతకం సొంతం చేసుకున్నాడు నాగర్కర్నూల్ జిల్లా దేవుల తండాకు చెందిన బాబు నాయక్. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో జరిగిన అంతర్జాతీయ పోటీల్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించి కలల శిఖరాన్ని చేరుకున్నాడు. మరికొందరి క్రీడాకారులూ పతకాలు సాధించేలా ఉచిత శిక్షణ ఇస్తున్నాడు.
మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటి? మీరు ఏ ప్రాంతానికి చెందినవారు?
మాది నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట మండలంలోని మారుమూల గిరిజన దేవులతండా. అచ్చంపేటకు 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. పూర్తిగా అడవి ప్రాంతంలోనే ఉంటుంది. మా అమ్మ పేరు దేవి. మా నాన్న పేరు కిషన్. అమ్మనాన్నలిద్దరూ వ్యవసాయ కూలీలే. వ్యవసాయం చేసుకుంటూనే నన్ను ఇక్కడి వరకు నడిపించారు.
ఈ బ్యాడ్మింటన్ ఆటవైపు ఎందుకు రావాలనుకున్నారు?
నేను లింగాల సోషల్ వెల్ఫేర్లో చదివాను. అక్కడ మాకు గ్రౌండ్తోపాటు అన్ని వసతులు ఉండేవి. అక్కడ మా కోచ్ భాస్కర్ గౌడ్ సర్ మాకు ఫిజికల్ డైరెక్టర్గా ఉండేవారు. నేను ఆరో తరగతి నుంచి అథ్లెటిక్స్ ఆడటం మొదలుపెట్టాను. అలా నేను ఏడో తరగతి నుంచి బాల్ బ్యాడ్మింటన్ను ఆడటం ప్రారంభించాను.
ఏయే పోటీల్లో పాల్గొన్నారు?
ఇటీవల ఫిబ్రవరి 13 నుంచి 17 వరకు ఇండోనేషియా బాలిలో జరిగిన పోటీల్లో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది. దానికంటే ముందు ఆల్ ఇండియా బాల్ బ్యాడ్మింటన్ తరపున ఆడాను. బాల్ బ్యాండ్మింటన్ ఫెడెరేషన్ ఆఫ్ ఏషియాకు ఆడాను. ఈ విధంగా చాలా బ్యాడ్మింటన్లు ఆడాను. చాలా వరకు గోల్డ్ మెడల్లు వచ్చాయి.
ఖర్చులను ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారు? ఏ విధంగా ముందుకెళ్లారు?
చిన్నప్పటి నుంచి ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో ఆడే వరకు తల్లిదండ్రులే సపోర్ట్ చేశారు. వ్యవసాయంతో వచ్చిన డబ్బులు నాకోసం ఖర్చుచేశారు. నేను ఎలాంటి స్పాన్సర్షిప్ వరకు వెళ్లలేదు. అమ్మనాన్నలు ఇచ్చిన డబ్బులతోనే నేను సర్దుకుపోయాను. ఇంటర్నేషనల్కు వెళ్లేటప్పుడు మా ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ రూ. 25 వేలు ఇచ్చారు. మిగతాదంతా స్వేరో నెట్వర్క్ నుంచే భరించారు.
భవిష్యత్తులో రానున్న ఆటలకు మీరు ఏ విధంగా సన్నద్ధమవుతున్నారు?
బాల్ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడా చాలా ఫాస్ట్ గేమ్. ఇది మన పూర్వికుల నుంచి వచ్చింది. దీని కోసం చాలా మంది కష్టపడుతున్నారు. నేను కూడా నా వంతు కృషి చేస్తున్నాను. భవిష్యత్తులో బాల్ బ్యాడ్మింటన్కు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. అలాగే బాల్ బ్యాడ్మింటన్ ఎక్కడికో వెళ్తుంది. ఇంకా మంచి మెడల్స్ సాధించి అన్ని విధాలుగా కష్టపడతాం. కాకపోతే ప్రభుత్వం నుంచి కూడా అన్ని విధాలుగా సపోర్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది.
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