రామచంద్రుడు ప్రతిష్ఠించిన శివలింగం - ఆ ఆలయం ఎంతో ప్రత్యేకం
ఏలూరు జిల్లా బలివే రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం- రావణ సంహరణానంతరం రాముడు బ్రహ్మహత్య దోష నివారణార్థం మహా స్థలాలను ఎన్నుకుని శివ లింగ ప్రతిష్ఠ
Balive Ramalingeswara Swamy Temple in Eluru District : పరమ శివుని ప్రఖ్యాతి చెందిన ఆలయాల్లో పంచారామాలు, పంచభూత లింగాలు, ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు విశిష్టమైనవి. ఇవి మాత్రమే కాకుండా అతి ప్రాచీనమైన స్వయంభువు లింగాలు వెలసిన శైవ క్షేత్రాలు కూడా మన దేశంలో ఎన్నో ఉన్నాయి. కార్తిక మాసం ప్రారంభమయ్యిందంటే ఆలయాల్లో భక్తుల రద్దీ సాధారణం కంటే ఎక్కువగానే ఉంటుంది. అందులోనూ శివాలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు చరిత్రకు తార్కాణాలుగా నిలుస్తున్నాయి. ఏళ్ల నాటి ఆలయాలు వైభవంగా అలరారుతూనే ఉన్నాయి. అలాంటిదే మన బలివే రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం. ఈ ఆలయానికి 500 ఏళ్లపైనే చరిత్ర ఉన్నట్లు ప్రశస్తి. ఇక్కడ శివలింగం కింద నిరంతరం ప్రవహించే భూగర్భ జలం ఉంది, ఇది ఒక చెరువులోకి ప్రవహిస్తుంది. ఇదే ఈ క్షేత్రం ప్రత్యేకత.
పశ్చిమాభిముఖంగా స్వామివారి ప్రతిష్ఠ : దక్షిణ కాశీగా పేరుగాంచిన బలివే రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం త్రేతాయుగంలో ప్రతిష్ఠించిందని చరిత్ర చెబుతుంది. ఇది ఏలూరు జిల్లాలోని ముసునూరు మండలంలో ఉంది. రావణ సంహరణానంతరం రాముడు బ్రహ్మహత్య దోష నివారణార్థం మహా స్థలాలను ఎన్నుకుని శివ లింగ ప్రతిష్ఠ చేసుకుంటూ అయోధ్య చేరుతుండగా మార్గంమధ్యలో బలివే ప్రాంత మహారణ్యంలో విడిది చేసి శివధ్యాన దృష్టి ఉన్న భూమిగా గుర్తించి, ముగ్ధులై ఇక్కడే స్వామివారిని పశ్చిమాభిముఖంగా ప్రతిష్ఠ చేసేందుకు నిర్ణయించుకున్నట్లు ప్రసిద్ధి. ఈ ప్రదేశంలోని శివలింగాన్ని శ్రీ రామచంద్రుడు ప్రతిష్ఠించిన కారణంగా శ్రీరామలింగేశ్వర ఆలయంగా పిలుస్తున్నారు.
ఆ రాజు పాలించడం వల్ల ఈ పేరు వచ్చింది : బలి అనే రాజు ఈ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించడంతో బలివేగా పేరొందిందని ప్రతీతి. కాకతీయుల పాలనలో 12వ శతాబ్దంలో మేకా బసవ దండనాథులు ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించారని చరిత్ర చెబుతోంది. స్వామివారు పశ్చిమాభిముఖంగా సద్యోజాతమూర్తిగా, బ్రహ్మసూత్రం గల లింగాకార రూపంలో భక్తుల అభీష్టాలు, సకల కోర్కెలు నెరవేర్చే దైవంగా వెలుగొందుతున్నారు. శివుడికి అభిషేకం చేసి జాగరణ ఉంటే పాపాలు పోతాయని, పుణ్యలోకాలు ప్రాప్తిస్తాయని భక్తులు ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తారు. శివుడితో పాటు గంగ కూడా ఉన్నట్లు భక్తులు నమ్ముతారు. ఏటా ఇక్కడ జరిగే మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలకు, దసరా నవ రాత్రులకు, కార్తిక మాసంలో రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివస్తారు.
ఈ క్షేత్రానికి చేరుకోవచ్చు ఇలా : ఏలూరు నుంచి 20 కి.మీ., నూజివీడు నుంచి 25 కి.మీ. దూరంలో ఈ ఆలయం ఉంది. అక్కడ నుంచి ఆలయానికి బస్సు, ఆటోలు, ప్రైవేటు వాహనాల్లో ఆలయానికి చేరుకోవచ్చు.
