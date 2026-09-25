రూ.39 లక్షలు పలికిన బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ - గత రికార్డులు బ్రేక్
బాలాపూర్ గణేశ్ లడ్డూ ఈసారి రికార్డుస్థాయి ధర పలికింది. గత ఏడాది రూ.35 లక్షలు పలికిన లడ్డూ, ఈ ఏడాది రూ.39 లక్షలు పలికింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 4:31 PM IST
Balapur Ganesh Laddu Auction in Hyderabad : తెలంగాణ రాష్ట్రం హైదరాబాద్లోని బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ వేలం పాట ముగిసింది. ఏటేటా భక్తుల్లో అంచనాలను పెంచుతూ దేశ విదేశాల్లోని తెలుగు వారిని ఆకర్షించే ఈ లడ్డూ వేలం పాట, ఈ ఏడాది మరింత రసవత్తరంగా సాగింది. ఈసారి నిర్వహించిన వేలంలో రికార్డు స్థాయిలో రూ.39 లక్షలు పలికింది. ఈసారి వనస్థలిపురం సాహెబ్నగర్కు చెందిన సామ ప్రణీత్ రెడ్డి లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. వేలంలో పాల్గొనేందుకు 8 మంది తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోగా, చివరికి ప్రణీత్ రెడ్డిని అదృష్టం వరించింది. గతేడాది బాలాపూర్ లడ్డూ రూ.35 లక్షలు పలికిన సంగతి తెలిసిందే.
32 ఏళ్లుగా లడ్డూ వేలం పాట : ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి తర్వాత భాగ్యనగరంలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేది బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ వేలం పాట. ఇక్కడి గణపయ్య చేతిలో ఉండే లడ్డూ వేలం పాటతో ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. లడ్డూను ఎవరు దక్కించుకుంటే వారింట సిరి సంపదలు కలుగుతాయనేది భక్తుల విశ్వాసం. అందుకే గణేశుడి లడ్డూ వేలం పాట కోసం అంతా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తుంటారు. 32 ఏళ్లుగా ఇక్కడ లడ్డూ వేలం పాట కొనసాగుతుంది. చాలా ప్రాంతాల్లో లడ్డూ వేలం పాటలు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ, ఇక్కడి వేలం పాటపై తరతరాలుగా సర్వత్రా ఆసక్తి కొనసాగుతోంది.
రూ.450తో మొదలైన వేలం : ప్రతి ఏటా నిర్వహిస్తున్న వేలం పాటలో లడ్డూ రికార్డు స్థాయి ధర పలుకుతుంది. అందుకే భక్తులంతా బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం పాట కోసం ఎంతో ఆతృతగా ఎదురు చూస్తుంటారు. 1994 సంవత్సరంలో రూ.450తో మొదలైన లడ్డూ వేలం, రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రూ.వందలు, రూ.వేలు దాటి అత్యధికంగా రూ.లక్షలు పలుకుతోంది. స్థానికులు, స్థానికేతరుల మధ్య జరిగే ఈ వేలం పాటలో నువ్వా-నేనా అన్నట్లు వేలం జరుగుతుంది.
ఏటా లెక్క మారుతుంది : 2001 వరకు బాలాపూర్ లడ్డూ రూ.వేలల్లోనే పలికింది. 2002లో తొలిసారిగా కందాడ మాధవరెడ్డి రూ.1.5 లక్షలకు లడ్డూ దక్కించుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఏడాది నుంచి ఒక్కో రూ.లక్ష పెరుగుతూ వచ్చింది. 2007లో స్థానికుడు రఘునందన చారి రూ.4.15 లక్షలకు పాట పాడి లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. అప్పటి వరకు ఒక్కో రూ.లక్ష పెరుగుతూ వచ్చిన లడ్డూ ధర, ఆ సంవత్సరం ఏకంగా రూ.2 లక్షలు దాటింది. 2015లో బాలాపూర్ లడ్డూ రూ.10 లక్షలు దాటి రికార్డు సృష్టించింది. కల్లెం మదన్ మోహన్ రెడ్డి రూ.10.32 లక్షలకు లడ్డూను దక్కించుకున్నారు.
2016లో రూ.4 లక్షలు పెరిగింది. ఆ సంవత్సరం మేడ్చల్కు చెందిన స్కైలాబ్ రెడ్డి రూ.14.65 లక్షలకు లడ్డూను కైవసం చేసుకున్నారు. 2017లో నాగం తిరుపతి రెడ్డి రూ.15.60 లక్షలకు లడ్డూ పొందగా, 2018లో స్థానికేతరుడు తేరేటి శ్రీనివాస్ గుప్తా రూ.16.60 లక్షలకు బాలాపూర్ లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. 2020లో కరోనా కారణంగా వేలం వేయకుండా అప్పటి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్కు లడ్డూ అందజేశారు. గతేడాది రూ.35 లక్షలు పలికిన ఈ లడ్డూ, ఈసారి ఆ ధరను దాటి రికార్డు స్థాయిలో రూ.39 లక్షలు పలికింది.
1994 నుంచి 2026 వరకు బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం విన్నర్స్ లిస్ట్ :
|క్ర.సం.
|లడ్డూ విజేత
|సంవత్సరం
|లడ్డూ ధర (రూపాయల్లో)
|01
|కొలను మోహన్రెడ్డి
|1994
|450
|02
|కొలను మోహన్రెడ్డి
|1995
|4,500
|03
|కొలను కృష్ణా రెడ్డి
|1996
|18,000
|04
|కొలను కృష్ణా రెడ్డి
|1997
|28,000
|05
|కొలను మోహన్రెడ్డి
|1998
|51,000
|06
|కళ్లెం అంజి రెడ్డి
|1999
|65,000
|07
|కళ్లెం ప్రతాప్ రెడ్డి
|2000
|66,000
|08
|జీ రఘునందన్ చారి
|2001
|85,000
|09
|కందాడ మాధవ రెడ్డి
|2002
|1,05,000
|10
|చిగిరింత బాల రెడ్డి
|2003
|1,55,000
|11
|కొలను మోహన్రెడ్డి
|2004
|2,01,000
|12
|ఇబ్రామ్ శేఖర్
|2005
|2,08,000
|13
|చిగిరింత తిరుపతి రెడ్డి
|2006
|3,00,000
|14
|జీ రఘునందన్ చారి
|2007
|4,15,000
|15
|కొలను మోహన్రెడ్డి
|2008
|5,07,000
|16
|సరిత
|2009
|5,10,000
|17
|కొడాలి శ్రీధర్ బాబు
|2010
|5,35,000
|18
|కొలను బ్రదర్స్
|2011
|5,45,000
|19
|పన్నాల గోవర్ధన్ రెడ్డి
|2012
|7,50,000
|20
|తీగల కృష్ణా రెడ్డి
|2013
|9,26,000
|21
|సింగిరెడ్డి జైహింద్ రెడ్డి
|2014
|9,50,000
|22
|కళ్లెం మదన్ మోహన్ రెడ్డి
|2015
|10,32,000
|23
|కందాడి స్కైలాబ్ రెడ్డి
|2016
|14,65,000
|24
|నాగం తిరుపతి రెడ్డి
|2017
|15,60,000
|25
|తేరేటిపల్లి శ్రీనివాస్ గుప్తా
|2018
|16,60,000
|26
|కొలను రామ్ రెడ్డి
|2019
|17,60,000
|27
|నాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్
|2020
|కరోనా కారణంగా వేలం నిర్వహించలేదు
|28
|రమేశ్ యాదవ్, మర్రి శశాంక్ రెడ్డి
|2021
|18,90,000
|29
|వంగేటి లక్ష్మా రెడ్డి
|2022
|24,60,000
|30
|దాసరి దయానంద రెడ్డి
|2023
|27,00,000
|31
|కొలను శంకర్ రెడ్డి
|2024
|30,01,000
|32
|లింగాల దశరథ్ గౌడ్
|2025
|35,00,000
|33
|సామ ప్రణీత్రెడ్డి
|2026
|39,00,000
బాలాపూర్ గణేశ్ లడ్డూ వేలం ఇప్పుడు మరింత బరువు
బాలాపూర్ వేలంపాటలో నూతన నిబంధనలు - పోటీలో పాల్గొనాలంటే ఎన్ని లక్షలు చెల్లించాలంటే?