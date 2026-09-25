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రికార్డ్​ బ్రేక్​ : రూ.39 లక్షలు పలికిన బాలాపూర్​ లడ్డూ - ఈసారి ఎవరికి దక్కిందంటే?

బాలాపూర్ గణేశ్ లడ్డూ ఈసారి రికార్డుస్థాయి ధర పలికింది. గత ఏడాది రూ.35 లక్షలు పలికిన లడ్డూ, ఈ ఏడాది రూ.39 లక్షలు పలికింది.

BALAPUR GANESH LADDU AUCTION 2026
బాలాపూర్ గణేశుడు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 11:23 AM IST

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Balapur Ganesh Laddu Auction In Hyderabad : బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ వేలం పాట ముగిసింది. ఏటేటా భక్తుల్లో అంచనాలను పెంచుతూ దేశ విదేశాల్లోని తెలుగు వారిని ఆకర్షించే ఈ లడ్డూ వేలం పాట, ఈ ఏడాది మరింత రసవత్తరంగా సాగింది. ఈసారి నిర్వహించిన వేలంలో రికార్డు స్థాయిలో రూ.39 లక్షలు పలికింది. ఈసారి వనస్థలిపురం సాహెబ్‌నగర్‌కు చెందిన సామ ప్రణీత్‌ రెడ్డి లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. వేలంలో పాల్గొనేందుకు 8 మంది తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోగా, చివరికి ప్రణీత్ ​రెడ్డిని అదృష్టం వరించింది. గతేడాది బాలాపూర్ లడ్డూ రూ.35 లక్షలు పలికిన సంగతి తెలిసిందే.

32 ఏళ్లుగా లడ్డూ వేలం పాట

ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి తర్వాత భాగ్యనగరంలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేది బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ వేలం పాట. ఇక్కడి గణపయ్య చేతిలో ఉండే లడ్డూ వేలం పాటతో ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. లడ్డూను ఎవరు దక్కించుకుంటే వారింట సిరి సంపదలు కలుగుతాయనేది భక్తుల విశ్వాసం. అందుకే గణేశుడి లడ్డూ వేలం పాట కోసం అంతా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తుంటారు. 32 ఏళ్లుగా ఇక్కడ లడ్డూ వేలం పాట కొనసాగుతుంది. చాలా ప్రాంతాల్లో లడ్డూ వేలం పాటలు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ, ఇక్కడి వేలం పాటపై తరతరాలుగా సర్వత్రా ఆసక్తి కొనసాగుతోంది.

రూ.450తో మొదలైన వేలం

ప్రతి ఏటా నిర్వహిస్తున్న వేలం పాటలో లడ్డూ రికార్డు స్థాయి ధర పలుకుతుంది. అందుకే భక్తులంతా బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం పాట కోసం ఎంతో ఆతృతగా ఎదురు చూస్తుంటారు. 1994 సంవత్సరంలో రూ.450తో మొదలైన లడ్డూ వేలం, రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రూ.వందలు, రూ.వేలు దాటి అత్యధికంగా రూ.లక్షలు పలుకుతోంది. స్థానికులు, స్థానికేతరుల మధ్య జరిగే ఈ వేలం పాటలో నువ్వా-నేనా అన్నట్లు వేలం జరుగుతుంది.

ఏటా లెక్క మారుతుంది

2001 వరకు బాలాపూర్ లడ్డూ రూ.వేలల్లోనే పలికింది. 2002లో తొలిసారిగా కందాడ మాధవరెడ్డి రూ.1.5 లక్షలకు లడ్డూ దక్కించుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఏడాది నుంచి ఒక్కో రూ.లక్ష పెరుగుతూ వచ్చింది. 2007లో స్థానికుడు రఘునందన చారి రూ.4.15 లక్షలకు పాట పాడి లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. అప్పటి వరకు ఒక్కో రూ.లక్ష పెరుగుతూ వచ్చిన లడ్డూ ధర, ఆ సంవత్సరం ఏకంగా రూ.2 లక్షలు దాటింది. 2015లో బాలాపూర్ లడ్డూ రూ.10 లక్షలు దాటి రికార్డు సృష్టించింది. కల్లెం మదన్ మోహన్ రెడ్డి రూ.10.32 లక్షలకు లడ్డూను దక్కించుకున్నారు.

2016లో రూ.4 లక్షలు పెరిగింది. ఆ సంవత్సరం మేడ్చల్​కు చెందిన స్కైలాబ్ రెడ్డి రూ.14.65 లక్షలకు లడ్డూను కైవసం చేసుకున్నారు. 2017లో నాగం తిరుపతి రెడ్డి రూ.15.60 లక్షలకు లడ్డూ పొందగా, 2018లో స్థానికేతరుడు తేరేటి శ్రీనివాస్ గుప్తా రూ.16.60 లక్షలకు బాలాపూర్ లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. 2020లో కరోనా కారణంగా వేలం వేయకుండా అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్​కు లడ్డూ అందజేశారు. గతేడాది రూ.35 లక్షలు పలికిన ఈ లడ్డూ, ఈసారి ఆ ధరను దాటి రికార్డు స్థాయిలో రూ.39 లక్షలు పలికింది.

1994 నుంచి 2026 వరకు బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం విన్నర్స్​ లిస్ట్​ :

క్ర.సం.లడ్డూ విజేతసంవత్సరంలడ్డూ ధర (రూపాయల్లో)
01కొలను మోహన్​రెడ్డి1994450
02కొలను మోహన్​రెడ్డి19954,500
03కొలను కృష్ణా రెడ్డి199618,000
04కొలను కృష్ణా రెడ్డి199728,000
05కొలను మోహన్​రెడ్డి199851,000
06కళ్లెం అంజి రెడ్డి199965,000
07కళ్లెం ప్రతాప్ రెడ్డి200066,000
08జీ రఘునందన్ చారి200185,000
09కందాడ మాధవ రెడ్డి20021,05,000
10చిగిరింత బాల రెడ్డి20031,55,000
11కొలను మోహన్​రెడ్డి20042,01,000
12ఇబ్రామ్ శేఖర్20052,08,000
13చిగిరింత తిరుపతి రెడ్డి20063,00,000
14జీ రఘునందన్ చారి20074,15,000
15కొలను మోహన్​రెడ్డి20085,07,000
16సరిత20095,10,000
17కొడాలి శ్రీధర్ బాబు20105,35,000
18కొలను బ్రదర్స్20115,45,000
19పన్నాల గోవర్ధన్ రెడ్డి20127,50,000
20తీగల కృష్ణా రెడ్డి20139,26,000
21సింగిరెడ్డి జైహింద్ రెడ్డి20149,50,000
22కళ్లెం మదన్ మోహన్ రెడ్డి201510,32,000
23కందాడి స్కైలాబ్ రెడ్డి201614,65,000
24నాగం తిరుపతి రెడ్డి201715,60,000
25తేరేటిపల్లి శ్రీనివాస్ గుప్తా201816,60,000
26కొలను రామ్ రెడ్డి201917,60,000
27నాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌2020కరోనా కారణంగా వేలం నిర్వహించలేదు
28రమేశ్​ యాదవ్, మర్రి శశాంక్ రెడ్డి202118,90,000
29వంగేటి లక్ష్మా రెడ్డి202224,60,000
30దాసరి దయానంద రెడ్డి202327,00,000
31కొలను శంకర్ రెడ్డి202430,01,000
32లింగాల దశరథ్​ గౌడ్​202535,00,000
33సామ ప్రణీత్‌రెడ్డి202639,00,000

TAGGED:

BALAPUR GANESH LADDU AUCTION
బాలాపూర్ గణేశ్ లడ్డూ వేలం
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