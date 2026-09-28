11 రోజుల్లో రూ.28 లక్షలు - హుండీ ఆదాయంలోనూ రికార్డు సృష్టించిన బాలాపూర్ గణేశ్
బాలాపూర్ గణేశుడికి హుండీ ఆదాయం భారీగా సమకూరింది. స్వామివారిపై భక్తితో భక్తులు కానుకలు సమర్పించారని ఉత్సవ సమితి సభ్యులు తెలిపారు. మొత్తం రూ.28 లక్షలకు పైగా ఆదాయం సమకూరినట్లు వెల్లడించారు.
Published : September 28, 2026 at 10:31 AM IST|
Updated : September 28, 2026 at 10:51 AM IST
Balapur Ganesh Hundi Collection : బాలాపూర్ గణేశుడు మరోసారి రికార్డు సృష్టించాడు. ఇటీవల లడ్డూ రూ.39 లక్షల ధర పలికి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించగా, తాజాగా హుండీ ఆదాయంతో మరోసారి అందరి చూపును తనవైపు తిప్పుకున్నాడు. 11 రోజుల పాటు పూజలందుకున్న ఏకదంతుడికి ఏకంగా రూ.28 లక్షలకు పైగా హుండీ ఆదాయం సమకూరింది. ఈ మేరకు నిర్వాహకులు స్పష్టం చేశారు.
గణేశ్ ఉత్సవాల్లో భాగంగా విశేష ఆదరణ పొందిన బాలాపూర్ వినాయకుడికి భక్తులు సమర్పించిన హుండీ కానుకల లెక్కింపును ఆదివారం చేపట్టినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. మొత్తం రూ.28,11,999 (28 లక్షల 11 వేల 9 వందల 99) ఆదాయం సమకూరినట్టు వెల్లడించారు. స్వామి వారిపై అపారమైన భక్తి, విశ్వాసాలతో తమ కానుకలు సమర్పించిన భక్తులకు బాలాపూర్ ఉత్సవ సమితి ధన్యవాదాలు తెలిపింది.
ప్రతి ఏటా కొత్త రికార్డులు
లడ్డూ మాదిరిగానే బాలాపూర్ హుండీ ఆదాయం సైతం ప్రతి ఏటా రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. తన రికార్డులను తానే తిరగరాస్తోంది. గడిచిన మూడేళ్లుగా హుండీ ఆదాయం ఏడాదికి సుమారుగా రూ.5 లక్షలు పెరుగుతూ వస్తోంది. 2024లో రూ.18 లక్షల హుండీ ఆదాయం సమకూరగా, 2025 నాటికి రూ.5 లక్షలకు పైగా పెరిగి రూ.23,13,760 వచ్చింది. ఈ ఏడాదీ అదే పరంపర కొనసాగించి రూ.28,11,999 పలికి మరోసారి అందరి దృష్టిలో పడింది. లడ్డూ ఆదాయం కూడా ప్రతి సంవత్సరం దాదాపుగా రూ.4నుంచి రూ.5 లక్షలు పెరుగుతూ వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.