పూరీ జగన్నాథుడి మండపం - 21 కిలోల లడ్డూ - ఈసారి బాలాపూర్ గణేశ్ ఎలా ఉందో చూశారా?
బాలాపూర్ బొజ్జగణపయ్య లడ్డూను దక్కించుకునేందుకు ఈ ఏడాది భక్తులు భారీగా పోటీ పడే అవకాశం ఉందని నిర్వాహకులు భావిస్తున్నారు. ఇక్కడి లడ్డూ వేలం పాటకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గుర్తింపు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే.
Published : September 15, 2026 at 9:01 AM IST
Balapur Ganesh 2026 : భాగ్యనగరంలో ఖైరతాబాద్ గణేశ్ తర్వాత అంతటి ప్రసిద్ధి బాలాపూర్ గణపయ్యకే దక్కుతుంది. ఈ ఏడాది పూరీ జగన్నాథుడి ఆలయ నమూనాలో 18 అడుగుల గణనాథుడు భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నాడు. బాలాపూర్ బొజ్జ గణపయ్య లడ్డూను దక్కించుకునేందుకు ఈ ఏడాది భక్తులు భారీగా పోటీ పడే అవకాశం ఉందని నిర్వాహకులు భావిస్తున్నారు.
18 అడుగుల భారీ వినాయకుడు
బాలాపూర్ గణేశ్ ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రతి ఏటా విభిన్న ఆలయాల నమూనాలతో భక్తులను ఆకట్టుకునే విధంగా మండపాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ప్రసిద్ధ పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయ సెట్టింగ్ను ఉత్సవ కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ పూరీ జగన్నాథుడి కోవెలలో 18 అడుగుల భారీ వినాయకుడు భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నాడు. బొజ్జ గణపయ్య దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల కోసం ప్రత్యేక క్యూ లైన్లు, కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.
21 కిలోల లడ్డూ తయారు చేసి
బాలాపూర్ ఉత్సవాల్లో స్వామివారి చేతిలో కొలువుదీరే 21 కిలోల పవిత్ర లడ్డూ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. ప్రతి ఏటా ఉమా మహేశ్వరరావు కుటుంబం ఎంతో నిష్టగా ఒక రోజు ముందు 21 కిలోల లడ్డూను తయారు చేసి స్వామివారికి కానుకగా సమర్పిస్తోంది.
ప్రముఖులను ఆకర్షిస్తున్న లడ్డూ వేలం
బాలాపూర్ గణపయ్యతో పాటు లడ్డూ వేలం పాటకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గుర్తింపు ఉంటుంది. లడ్డా వేలం తర్వాతనే భాగ్యనగరంలో నిమజ్జన ప్రక్రియ ప్రారంభం అవడం ప్రతి ఏటా ఆనవాయితీగా వస్తుంది. 1994లో ప్రారంభమైన ఈ లడ్డూ వేలం ఎందరో ప్రముఖులను ఆకర్షిస్తోంది. గతేడాది రూ.35 లక్షలు పలికిన ఈ లడ్డూ ఈసారి రూ.40 లక్షల వరకు పలుకుతుందని అంచనా. ఈ నెల 25 వరకు బాలాపూర్లో పండుగ సందడి కొనసాగనుంది. ప్రతిరోజూ ఉదయం 5 గంటలకే సుప్రభాత సేవ, రాత్రి విశేష హారతి భజన కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
"ప్రతిసారి ఆలయ నమూనాను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. తిరుపతి, అరుణాచలం, గతేడాది స్వర్ణగిరి ఆలయం, అయోధ్య రామ మందిర ఆలయాల నమూనాలను వేయడం జరిగింది. ఈసారి ఒడిశాలోని పూరీ జగన్నాథుడి ఆలయ నమూనాను ఏర్పాటు చేశాం. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేశాం." -నిరంజన్ రెడ్డి, అధ్యక్షుడు, బాలాపూర్ ఉత్సవ కమిటీ
బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం విన్నర్స్ లిస్ట్ :
|క్ర.సం.
|లడ్డూ విజేత
|సంవత్సరం
|లడ్డూ ధర (రూపాయల్లో)
|01
|కొలను మోహన్రెడ్డి
|1994
|450
|02
|కొలను మోహన్రెడ్డి
|1995
|4,500
|03
|కొలను కృష్ణా రెడ్డి
|1996
|18,000
|04
|కొలను కృష్ణా రెడ్డి
|1997
|28,000
|05
|కొలను మోహన్రెడ్డి
|1998
|51,000
|06
|కళ్లెం అంజి రెడ్డి
|1999
|65,000
|07
|కళ్లెం ప్రతాప్ రెడ్డి
|2000
|66,000
|08
|జీ రఘునందన్ చారి
|2001
|85,000
|09
|కందాడ మాధవ రెడ్డి
|2002
|1,05,000
|10
|చిగిరింత బాల రెడ్డి
|2003
|1,55,000
|11
|కొలను మోహన్రెడ్డి
|2004
|2,01,000
|12
|ఇబ్రామ్ శేఖర్
|2005
|2,08,000
|13
|చిగిరింత తిరుపతి రెడ్డి
|2006
|3,00,000
|14
|జీ రఘునందన్ చారి
|2007
|4,15,000
|15
|కొలను మోహన్రెడ్డి
|2008
|5,07,000
|16
|సరిత
|2009
|5,10,000
|17
|కొడాలి శ్రీధర్ బాబు
|2010
|5,35,000
|18
|కొలను బ్రదర్స్
|2011
|5,45,000
|19
|పన్నాల గోవర్ధన్ రెడ్డి
|2012
|7,50,000
|20
|తీగల కృష్ణా రెడ్డి
|2013
|9,26,000
|21
|సింగిరెడ్డి జైహింద్ రెడ్డి
|2014
|9,50,000
|22
|కళ్లెం మదన్ మోహన్ రెడ్డి
|2015
|10,32,000
|23
|కందాడి స్కైలాబ్ రెడ్డి
|2016
|14,65,000
|24
|నాగం తిరుపతి రెడ్డి
|2017
|15,60,000
|25
|తేరేటిపల్లి శ్రీనివాస్ గుప్
|2018
|16,60,000
|26
|కొలను రామ్ రెడ్డి
|2019
|17,60,000
|27
|నాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్
|2020
|కరోనా కారణంగా వేలం నిర్వహించలేదు
|28
|రమేశ్ యాదవ్, మర్రి శశాంక్ రెడ్డి
|2021
|18,90,000
|29
|వంగేటి లక్ష్మా రెడ్డి
|2022
|24,60,000
|30
|దాసరి దయానంద రెడ్డి
|2023
|27,00,000
|31
|కొలను శంకర్ రెడ్డి
|2024
|30,01,000
|32
|లింగాల దశరథ్ గౌడ్
|2025
|35,00,000
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