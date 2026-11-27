బాలకుటీర్ వ్యవస్థాపకురాలు మంగాదేవి కన్నుమూత
Nannapaneni Mangadevi Passes Away : గుంటూరుకు చెందిన ప్రముఖ విద్యావేత్త, బాలల రచయిత్రి, స్త్రీ-శిశు సంక్షేమ కార్యకర్త డాక్టర్ నన్నపనేని మంగాదేవి శుక్రవారం ఉదయం 7 గంటల సమయంలో కన్నుమూశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 2:37 PM IST
గుంటూరుకు చెందిన ప్రముఖ విద్యావేత్త, బాలల రచయిత్రి, స్త్రీ-శిశు సంక్షేమ కార్యకర్త డాక్టర్ నన్నపనేని మంగాదేవి శుక్రవారం ఉదయం 7 గంటల సమయంలో కన్నుమూశారు. ఆమె భౌతికకాయాన్ని చివరిసారిగా దర్శించుకునేందుకు చౌడవరం చేతనలో ఉంచారు. ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, పూర్వ విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల కోసం గుంటూరులోని బ్రాడీపేట, శ్యామలానగర్ బాలకుటీర్ కేంద్రాల నుంచి ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ప్రతి 15 నిమిషాలకు ఒకటి చొప్పున ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు చేశారు.
ఒక్క విద్యార్ధితో ప్రారంభం : ఎంతోమంది విద్యార్థులకి చదువుతోపాటు మానవతా విలువలు బోధించి తెలుగు రాష్ట్రాలలో మాంటిసోరి విద్యకి శ్రీకారం చుట్టిన శ్రీ వెంకటేశ్వర బాలకుటీర్ వ్యవస్థాపకుల్లో డాక్టర్ నన్నపనేని మంగాదేవి ఒకరు. చేతన అనే సంస్థ ద్వారా ఆమె వేలాది మంది అనాథలకు ఉచిత విద్య, వసతి అందిస్తున్నారు. మంగాదేవి జులై ఒకటో తేదీ 1937న గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో జన్మించారు. ఒక్క విద్యార్ధితో గుంటూరులో ప్రారంభించిన ఆమె విద్యా యజ్ఞం దినదిన ప్రవర్ధమానమై ఓ మహా విద్యావృక్షంగా పెరిగి నేడు వేలాది మంది బాలబాలికలకు నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తోంది.
ఎన్నో పురస్కారాలు : ఆమెకు మొక్కలన్నా పిల్లలన్నా, పుస్తకాలన్నా అమితమైన ఇష్టం. 1965లో గరిగే ప్రభావతితో కలిసి ఆమె గుంటూరులో శ్రీ వెంకటేశ్వర బాల కుటీర్ను స్థాపించారు. స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ రంగంలో ఆమె చేసిన విశేష కృషికి గాను 2016 జమ్నాలాల్ బజాజ్ అవార్డు, ఎన్సీఈఆర్టీ జాతీయ పురస్కారాలు, గౌరవ డాక్టరేట్ వంటి ఎన్నో గౌరవాలను అందుకున్నారు. ప్రకృతి శరణం గచ్ఛామి, వేగుచుక్క, బోన్సాయ్, రాణి రుద్రమదేవి, ఈగ - తేనెటీగ, తదితర బాల సాహిత్యం, విద్యా సంబంధిత అంశాలపై ఆమె అనేక పుస్తకాలను రచించారు. డాక్టర్ నన్నపనేని మంగాదేవి తన జీవితాన్ని మహిళలు, పిల్లల సంక్షేమానికి అంకితం చేశారు. ఆమె స్వయంగా స్థాపించిన శ్రీ వెంకటేశ్వర బాల కుటీర్, చేతన ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా గత 50 సంవత్సరాలుగా పని చేస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని వదులుకుని : 1959లో డాక్టర్ మంగా దేవి మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖలో చేరారు. అప్పుడు ఆమె మధురైలోని గాంధీగ్రామ్లో శిక్షణ పొందారు, అక్కడ గాంధీ సూత్రాలను అనుసరించడంతో సమాజానికి ఏదైనా చేయాలనే బలమైన తపన ఆమెలో కలిగింది. ఆ తర్వాత ఆమె మాంటెస్సోరి విద్యా విధానంలో శిక్షణ పొందారు. డాక్టర్ మంగా దేవి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని వదులుకుని, 1965లో బ్రోదీపేటలో 'శ్రీ వెంకటేశ్వర బాల కుటీర్' అనే మాంటెస్సోరి బాలల గృహాన్ని స్థాపించారు. ఒకే ఒక్క బాలికతో ప్రారంభమైన ఈ తరహా మొట్టమొదటి పాఠశాల, కాలక్రమేణా అనేక రెట్లు విస్తరించి, పిల్లల విద్యకు ఒక విభిన్నమైన అవకాశాన్ని కల్పించింది.
1990లో 'చేతన ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్' : మదర్ థెరిసా స్ఫూర్తితో, ఆమె 1990లో చౌదవరంలో పేదలకు, అవసరమైన వారికి సేవ చేయడానికి 'చేతన ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్' అనే బహుళ ప్రయోజన గ్రామీణ ప్రాజెక్టును స్థాపించారు. అణగారిన మహిళలు, పిల్లల అభ్యున్నతికి, వారి అభివృద్ధికి, భద్రతకు భరోసా ఇవ్వడానికి ఆమె చేపట్టిన అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు ఇది కేంద్రంగా మారింది. ఈ పిల్లలను పేదరికపు ఉచ్చు నుంచి బయటపడవేయడంతో పాటు, శారీరకంగా వికలాంగులైన పిల్లల పునరావాసం, బాలికల అభివృద్ధి, సంక్షేమం, నిరుపేద మహిళల పునరావాసం, ఉపాధి కల్పన, వృద్ధులకు ఆశ్రయం, సాంత్వన చేకూర్చడం, అర్హులైన పిల్లలకు విద్యను అందించడానికి 'స్కూల్ ఆన్ వీల్స్' వంటివి ఆమె విస్తృతమైన కార్యక్రమాలలో భాగంగా ఉన్నాయి. సమగ్ర అవసరాల అంచనా తర్వాత, బాలికలలో విద్య, ఆరోగ్యం, పరిశుభ్రత పట్ల అవగాహన కల్పించడం, పాఠశాలల్లో, ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో గ్రంథాలయాలు, అభ్యసన వనరులను అందించడం, యువతలో వారి సంస్కృతి, దేశం, సమాజం పట్ల గౌరవాన్ని పెంపొందించడానికి నాయకత్వ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం ద్వారా వారిలో దేశభక్తి, జాతీయవాద స్ఫూర్తిని పెంపొందించడం వంటి కార్యక్రమాలను ఎంతో ప్రభావవంతంగా చేపట్టారు.
పిల్లలందరికీ ఆత్మీయ స్నేహితురాలు : డాక్టర్ మంగా దేవి సుమారు 4000 మంది పిల్లలు చదువుకునే మూడు అధికారిక పాఠశాలలను కూడా స్థాపించారు. ఆమె చేసే సేవా కార్యక్రమాలకు 6000 మందికి పైగా పూర్వ విద్యార్థుల నుంచి ఆమెకు మద్దతు ఉంది. 1982 నుంచి, శ్రీ వెంకటేశ్వర బాల కుటీర్ వారి అంగన్వాడీ కార్యకర్తల శిక్షణా కేంద్రాలలో 27,400 మందికి పైగా గ్రామీణ మహిళలు, వాలంటీర్లకు శిక్షణ ఇచ్చారు. ఆమె స్థాపించిన 'డాక్టర్ మంగా దేవి బాల సాహిత్య పురస్కారం' బాలల సాహిత్య కృషిని గుర్తించి, వర్ధమాన కళాకారులను ప్రోత్సహిస్తోంది. ప్రేమకు ప్రతిరూపమైన డాక్టర్ మంగాదేవి ఒక దార్శనికురాలు, పిల్లలందరికీ ఆత్మీయ స్నేహితురాలు తల్లి వంటివారు.
నివాళులర్పించిన ప్రజలు: మంగాదేవి భౌతిక ప్రయాణం ముగిసినా, ఆమె ఆశయాలు, విలువలు, సేవలు తరతరాలకు చిరస్థాయిగా నిలుస్తాయని మంగాదేవి చిల్డ్రన్స్ యూనివర్స్ తెలిపింది. అనుబంధ సంస్థలు నవంబర్ 27 నుంచి 29 వరకు సంతాప దినాలుగా పాటిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. బ్రాడీపేట, శ్యామలానగర్, చేతన, తెనాలి బాలకుటీర్ విద్యాసంస్థలతో పాటు ఉషోదయ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్, నందన గ్రామీణ పాఠశాలలకు శుక్ర, శనివారాల్లో సెలవు ప్రకటించారు. పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు తరలివచ్చి మంగాదేవి భౌతికకాయం వద్ద నివాళులర్పించారు.
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