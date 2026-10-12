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రహదారి విస్తరణకు రూ.కోట్లు విలువైన స్థలం ఇస్తున్న నటుడు బాలకృష్ణ

Balakrishna Land for Elevated Corridor : హెచ్​సిటీ ప్రాజెక్ట్​ రద్దు కావడంతో ప్రత్యామ్నాయ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఎలివేటెడ్​ కారిడార్​ను తెరపైకి తెచ్చారు. కూడలి అభివృద్ధికి నివాసంలోని స్థలం ఇచ్చేందుకు బాలకృష్ణ అంగీకరించారు.

Balakrishna Land for Elevated Corridor
ఎలివేటెడ్​ కారిడార్ కోసం స్థలం ఇచ్చిన బాలకృష్ణ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 12, 2026 at 12:06 PM IST

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Balakrishna Donates Land for Elevated Corridor : నగరంలోని కేబీఆర్​ పార్కు చుట్టూ రూ.1,090 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టాలనుకున్న హెచ్​సిటీ ప్రాజెక్ట్​ రద్దు కావడంతో ప్రత్యామ్నాయ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఎలివేటెడ్​ కారిడార్​ను తెరపైకి తెచ్చారు. దాదాపు అంతే వ్యయంతో నాగార్జున సర్కిల్​ ఎగువ నుంచి జూబ్లీహిల్స్​ చెక్​పోస్టు వరకు 4.3 కిలోమీటర్ల మేర ఎలివేటెడ్​ కారిడార్ నిర్మించనున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా భూసేకరణ చేపట్టి పలు జంక్షన్లను అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రణాళికలు రూపొందించారు.

భూసేకరణకు నటుడు బాలకృష్ణ అంగీకారం

  • ఆయా కూడళ్ల అభివృద్ధికి అవసరమైన భూసేకరణకు నటుడు, టీడీపీ ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ, శబ్దాలయా స్టూడియో అధినేత శ్యాంప్రసాద్​రెడ్డి, భవ్య నిర్మాణ సంస్థ అధినేత ఆనంద్​ప్రసాద్ అంగీకరించారు.
  • శబ్దాలయా స్టూడియో, ప్రసాద్​ ల్యాబ్​, కేబీఆర్​ పార్కు ప్రధాన గేటు మార్గంలో జంక్షన్​ను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. దీనికి శబ్దాలయ స్థలం 608 గజాలు అవసరమని గుర్తించారు. దాదాపు దాని విలువ రూ.30.40 కోట్లు విలువ ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. టీడీఆర్​కు శబ్దాలయ సంస్థ అంగీకరించింది.
  • ఫిల్మ్​నగర్​ జంక్షన్​ను అభివృద్ధి చేయాలంటే భవ్య కన్​స్ట్రక్షన్స్​ సంస్థకు చెందిన 341.33 చ.గజాలు సేకరించాల్సి ఉంటుంది. ఈ స్థలం ఇచ్చేందుకు సంస్థ యజమాని ఆనంద్​ప్రసాద్​ అంగీకరించడంతో ప్రధాన జంక్షన్​ అభివృద్ధికి మార్గం సుగమం అయ్యింది.
  • బంజారాహిల్స్​ నుంచి హైటెక్​సిటీ వైపు వెళ్లేందుకు రోడ్డు నంబరు 45 కూడలి కీలకం. ఇక్కడే సినీ నటుడు బాలకృష్ణ నివాసం ఉంది. ఈ కూడలి అభివృద్ధికి బాలకృష్ణ నివాసంలో 862.77 చ.గజాల స్థలం సేకరించాలని నిర్ణయించారు. దీనికి బాలకృష్ణ అంగీకరించారని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ స్థలాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా బాలకృష్ణ కూడా అక్కడి నుంచి నివాసం మార్చుతారని చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ ఇంటితో ఆయనకు సెంటిమెంట్ ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు వ్యాఖ్యానిస్తున్నాయి. గతంలో ఎన్టీఆర్​ ఇక్కడే అభిమానులను కలిసే వారని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు.

రద్దయిన ప్రాజెక్ట్​కు బదులుగా ఎలివేటెడ్​ కారిడార్​

కేబీఆర్​ పార్కు చుట్టూ పైవంతెనలు కట్టాలని 2016లో గత బీఆర్​ఎస్​ సర్కారు పనులను పూనుకుంది. పర్యావరణ ప్రేమికులు నేషనల్​ గ్రీన్​ ట్రైబ్యునల్​, కోర్టులను ఆశ్రయించడంతో సర్కారు ఈ ప్రాజెక్టును పక్కన పెట్టింది. అనంతరం అధికారం చేపట్టిన కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం డిజైన్లు మార్చి పనులు చేపట్టాలని భావించింది. దీంతో మళ్లీ వాకర్స్​ అసోసియేషన్లు కోర్టులను ఆశ్రయించాయి. సుప్రీంకోర్టులో ప్రస్తుతం పార్కులోని చెట్ల తొలగింపునకు సంబంధించిన కేసు ఇప్పటికీ విచారణలో ఉంది. మరోవైపు భూసేకరణకు అవసరమైన ఆస్తుల సేకరణ అధికారులకు పెద్ద సవాలుగా మారింది.

రద్దయిన ప్రాజెక్టుకు బదులుగా పంజాగుట్ట నుంచి జూబ్లీ చెక్​పోస్టు వరకు ఎలివేటెడ్​ కారిడార్​ను నిర్మిస్తామని జీహెచ్​ఎంసీ తెలిపింది. ఈ నిర్ణయంపైనా పలు ప్రశ్నలు రేకెత్తుతున్నాయి. తవ్విన గుంతలు, కట్టిన పిల్లర్లను ఏం చేయాలో తెలియక కారిడార్​ను నిర్మిస్తున్నారా లేక కేవలం కాంట్రాక్టర్​కు పని కల్పించడం కోసం చేపట్టాలనుకున్నారా? అని వాహనదారులు ప్రశ్నలతో విరుచుకుపడుతున్నారు.

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