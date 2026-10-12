రహదారి విస్తరణకు రూ.కోట్లు విలువైన స్థలం ఇస్తున్న నటుడు బాలకృష్ణ
Balakrishna Land for Elevated Corridor : హెచ్సిటీ ప్రాజెక్ట్ రద్దు కావడంతో ప్రత్యామ్నాయ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఎలివేటెడ్ కారిడార్ను తెరపైకి తెచ్చారు. కూడలి అభివృద్ధికి నివాసంలోని స్థలం ఇచ్చేందుకు బాలకృష్ణ అంగీకరించారు.
Published : October 12, 2026 at 12:06 PM IST
Balakrishna Donates Land for Elevated Corridor : నగరంలోని కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ రూ.1,090 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టాలనుకున్న హెచ్సిటీ ప్రాజెక్ట్ రద్దు కావడంతో ప్రత్యామ్నాయ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఎలివేటెడ్ కారిడార్ను తెరపైకి తెచ్చారు. దాదాపు అంతే వ్యయంతో నాగార్జున సర్కిల్ ఎగువ నుంచి జూబ్లీహిల్స్ చెక్పోస్టు వరకు 4.3 కిలోమీటర్ల మేర ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మించనున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా భూసేకరణ చేపట్టి పలు జంక్షన్లను అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రణాళికలు రూపొందించారు.
భూసేకరణకు నటుడు బాలకృష్ణ అంగీకారం
- ఆయా కూడళ్ల అభివృద్ధికి అవసరమైన భూసేకరణకు నటుడు, టీడీపీ ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ, శబ్దాలయా స్టూడియో అధినేత శ్యాంప్రసాద్రెడ్డి, భవ్య నిర్మాణ సంస్థ అధినేత ఆనంద్ప్రసాద్ అంగీకరించారు.
- శబ్దాలయా స్టూడియో, ప్రసాద్ ల్యాబ్, కేబీఆర్ పార్కు ప్రధాన గేటు మార్గంలో జంక్షన్ను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. దీనికి శబ్దాలయ స్థలం 608 గజాలు అవసరమని గుర్తించారు. దాదాపు దాని విలువ రూ.30.40 కోట్లు విలువ ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. టీడీఆర్కు శబ్దాలయ సంస్థ అంగీకరించింది.
- ఫిల్మ్నగర్ జంక్షన్ను అభివృద్ధి చేయాలంటే భవ్య కన్స్ట్రక్షన్స్ సంస్థకు చెందిన 341.33 చ.గజాలు సేకరించాల్సి ఉంటుంది. ఈ స్థలం ఇచ్చేందుకు సంస్థ యజమాని ఆనంద్ప్రసాద్ అంగీకరించడంతో ప్రధాన జంక్షన్ అభివృద్ధికి మార్గం సుగమం అయ్యింది.
- బంజారాహిల్స్ నుంచి హైటెక్సిటీ వైపు వెళ్లేందుకు రోడ్డు నంబరు 45 కూడలి కీలకం. ఇక్కడే సినీ నటుడు బాలకృష్ణ నివాసం ఉంది. ఈ కూడలి అభివృద్ధికి బాలకృష్ణ నివాసంలో 862.77 చ.గజాల స్థలం సేకరించాలని నిర్ణయించారు. దీనికి బాలకృష్ణ అంగీకరించారని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ స్థలాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా బాలకృష్ణ కూడా అక్కడి నుంచి నివాసం మార్చుతారని చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ ఇంటితో ఆయనకు సెంటిమెంట్ ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు వ్యాఖ్యానిస్తున్నాయి. గతంలో ఎన్టీఆర్ ఇక్కడే అభిమానులను కలిసే వారని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు.
రద్దయిన ప్రాజెక్ట్కు బదులుగా ఎలివేటెడ్ కారిడార్
కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ పైవంతెనలు కట్టాలని 2016లో గత బీఆర్ఎస్ సర్కారు పనులను పూనుకుంది. పర్యావరణ ప్రేమికులు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్, కోర్టులను ఆశ్రయించడంతో సర్కారు ఈ ప్రాజెక్టును పక్కన పెట్టింది. అనంతరం అధికారం చేపట్టిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డిజైన్లు మార్చి పనులు చేపట్టాలని భావించింది. దీంతో మళ్లీ వాకర్స్ అసోసియేషన్లు కోర్టులను ఆశ్రయించాయి. సుప్రీంకోర్టులో ప్రస్తుతం పార్కులోని చెట్ల తొలగింపునకు సంబంధించిన కేసు ఇప్పటికీ విచారణలో ఉంది. మరోవైపు భూసేకరణకు అవసరమైన ఆస్తుల సేకరణ అధికారులకు పెద్ద సవాలుగా మారింది.
రద్దయిన ప్రాజెక్టుకు బదులుగా పంజాగుట్ట నుంచి జూబ్లీ చెక్పోస్టు వరకు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ను నిర్మిస్తామని జీహెచ్ఎంసీ తెలిపింది. ఈ నిర్ణయంపైనా పలు ప్రశ్నలు రేకెత్తుతున్నాయి. తవ్విన గుంతలు, కట్టిన పిల్లర్లను ఏం చేయాలో తెలియక కారిడార్ను నిర్మిస్తున్నారా లేక కేవలం కాంట్రాక్టర్కు పని కల్పించడం కోసం చేపట్టాలనుకున్నారా? అని వాహనదారులు ప్రశ్నలతో విరుచుకుపడుతున్నారు.
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