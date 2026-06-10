నా దృష్టిలో వయసు కేవలం నంబర్ మాత్రమే - సినీనటుడు బాలకృష్ణ
బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు వేడుకలు - ఆసుపత్రికి రూ.10 లక్షలు విరాళంగా ఇచ్చిన అభిమాని - హస్పిటల్ సిబ్బందితో కలిసి కేక్ కట్ చేసిన బాలయ్య
Published : June 10, 2026 at 2:00 PM IST
Nandamuri Balakrishna Birthday Celebrations : వయసు అనేది తనకు కేవలం ఒక నంబర్ మాత్రమేనని సినీనటుడు బాలాకృష్ణ ఉద్ఘాటించారు. నేటితో ఆయన 66వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టారు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో నిర్వహించిన వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ప్రపంచంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులన్నీ పోయి ప్రజలందరూ సుభీక్షంగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. బాలకృష్ణ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని అమరావతిలో నిర్మిస్తున్న బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రికి ఓ అభిమాని రూ.10 లక్షల విరాళంగా ఇచ్చారు. అనంతరం హస్పిటల్ సిబ్బందితో కలిసి బాలయ్య కేక్ కట్ చేసి తన పుట్టిన రోజును నిర్వహించుకున్నారు.
''ఇవాళ నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా బసవతారకం హాస్పిటల్లో భాగస్వాములైన డాక్టర్లు, సిబ్బంది అందరూ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ ఆసుపత్రి నిర్మాణం చేసి 25 ఏళ్లు అవుతుంది. 1989లో అప్పటి తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి తారక రామారావు ఆసుపత్రికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఆ తర్వాత కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల 10 ఏళ్ల తర్వాత 2000 సంవత్సరంలో పూర్తి అయింది. ఆ తర్వాత క్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతూ 40 పడకలతో మొదలై ఇవాళ 715 పడకల ఆసుపత్రిగా మారింది.ఈ ఆసుపత్రి అభివృద్ధి చెందడానికి ఎంతో మంది కృషి చేశారు. వారందరీ శ్రమకు ఫలితమే ఇండియాలో మొదటి ఐదు సింగిల్ క్యాన్సర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిల్లో ఒక స్థానం సంపాదించుకుంది'' - బాలాకృష్ణ, సినీనటుడు
శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం, మంత్రి లోకేశ్ : సినీ, రాజకీయ, సేవా రంగాలలో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తూ అజేయంగా ముందుకు వెళుతున్న పద్మభూషణుడు, నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఐదు దశాబ్దాలుగా సినీ వినీలాకాశంలో ధ్రువతారగా వెలుగొందుతున్నారని సీఎం కొనియాడారు. మాతృమూర్తి పేరుతో నెలకొల్పిన బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఛైర్మన్ గా అశేష జనానికి ఆపన్నహస్తం అందిస్తొందన్నారు. హిందూపురం ప్రజలకు అండగా నిలుస్తూ మీరు సాగిస్తున్న జీవనయానం నిరంతరంగా కొనసాగాలని చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు. ఆ భగవంతుడు ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని కోరారు. నవరస నటనా సార్వభౌముడు, తెలుగువారి అన్న నందమూరి తారక రామారావు దివ్య ఆశీస్సులు తమపై కలకాలం ఉండాలని తెలిపారు. నిండైన తెలుగుదనం అభిమానం, భోళాతనానికి ప్రతిరూపం బాలా మావయ్య అని లోకేశ్ కొనియాడారు. అభిమానుల పాలిట గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్, క్యాన్సర్ బాధితులకు సాంత్వన చేకూర్చే ఆపన్న హస్తమని తెలిపారు.
''ఆసుపత్రిలో డాక్టర్ల కోరిక మేరకు రోగుల ఏదైతే ఆశిస్తున్నారో అలానే అన్ని ఆసుపత్రులకు ధీటుగా ఏ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు తక్కువ కాకుండా సేవలు అందిస్తోంది. అమ్మ ఆఖరి కోరికగా వైద్యాన్ని తక్కువ ఖర్చుతో అందించాలని, అలాగే ప్రపంచ ప్రమాణాలకు ధీటుగా అత్యుత్తమ పరికరాలతో వైద్యం అందించాలన్న ఆమె కోరికను నిజం చేశాం. రోజురోజుకు ఆసుపత్రిలో రోగుల సంఖ్య పెరుగుతూ పోతుంది. అలాగే ఆసుపత్రి అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని నార్త్ బ్లాక్ విస్తరణకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. నా దృష్టిలో వయసు అనేది కేవలం నంబర్ మాత్రమే'' - బాలాకృష్ణ, సినీనటుడు
రజతోత్సవ ముగింపు వేడుక : బసవతారకం ఆస్పత్రి 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా హైటెక్ సిటీలోని నొవాటెల్ హోటల్లో ఈ నెల 22న రజతోత్సవ ముగింపు వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు సహా పలువురు మంత్రులు హాజరుకానున్నట్టు ప్రకటించారు.
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