బాల్క సుమన్కు బెయిల్ మంజూరు
బీఆర్ఎస్ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్కు బెయిల్ మంజూరు - వివాదాస్పద వ్యాఖ్యల కేసులో అరెస్ట్ అయిన బాల్క సుమన్ - ఇద్దరు పూచీకత్తులతో బెయిల్ ఇచ్చిన హైకోర్టు
Published : June 24, 2026 at 5:03 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 5:38 PM IST
Bail Granted to Former MLA Balka Suman : మాజీ ఎమ్మెల్యే, బీఆర్ఎస్ నేత బాల్క సుమన్కు హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ఇద్దరి పూచీకత్తులతో ఆయనకు బెయిల్ ఇచ్చారు. గత నెల 26న తెలంగాణ భవన్లో జరిగిన టీబీజీకేఎస్ సమావేశంలో బాల్క సుమన్ మాట్లాడారు. అందులో నాంపల్లిలోని సింగరేణి భవన్తోపాటు మందమర్రిలోని జీఎం కార్యాలయంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదం అయ్యాయి. దీనిపై సింగరేణి భవన్ అధికారులు నాంపల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు బాల్క సుమన్ అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో బాల్క సుమన్కు తాజాగా బెయిల్ మంజూరైంది.
అసలేం జరిగింది : సింగరేణి కార్యాలయాలు, రైలు పట్టాలపై బాల్క సుమన్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. మిలిటెంట్ తరహా ఉద్యమాలు చేయాలంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ నేతలు నాంపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. సుమన్పై 326(జి), 351(3), 353(1)(బి), రెడ్ విత్ 55, రెడ్ విత్ 61(2)(ఎ), బీఎన్ఎస్ 4 పీడీపీపీఏ కింద కేసు నమోదు చేశారు.
పోలీసులకు వ్యతిరేఖంగా నినాదాలు : బాల్క సుమన్ను అరెస్ట్ చేసేందుకు పోలీసులు రావడంతో కొంతసేపు తెలంగాణ భవన్ వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పోలీసులు గో బ్యాక్ అంటూ పార్టీ కార్యకర్తలు నినాదాలు చేశారు. ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంతో అక్కడ భారీగా పోలీసులు మోహరించారు. పోలీసులతో బీఆర్ఎస్ లీగల్ టీం సభ్యులు మాట్లాడారు. నాన్బెయిలబుల్ కేసు నమోదు చేశామని, అందువల్ల ముందస్తు నోటీసులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. దీంతో అక్కడ కాసేపు గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది.
మాజీ ఎమ్మెల్యేను నాంపల్లి పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించిన పోలీసులు సుదీర్ఘంగా ప్రశ్నించారు. ఖైరతాబాద్ జోన్ డీసీపీ శిల్పవల్లి, అబిడ్స్ ఏసీపీ ప్రవీణ్ కుమార్, నాంపల్లి సీఐ సైదులుతో కలిసి సుమన్ను విచారించారు. సింగరేణి కార్యాలయాలు, రైలు పట్టాలపై వ్యాఖ్యల వెనక ఆంతర్యమేంటని, ప్రజలను రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందంటూ ప్రశ్నించి స్టేట్మెంట్ను రికార్డు చేశారు. సుమన్పై ఫిర్యాదు చేసిన సింగరేణి సెక్యూరిటీ ఇన్స్పెక్టర్ ఆనంద్ స్టేట్మెంట్ను సైతం రికార్డు చేశారు.్
14 రోజుల రిమాండ్ : అనంతరం బాల్క సుమన్ను వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం కింగ్ కోఠి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి టెస్టులు నిర్వహించారు. అనంతరం న్యాయమూర్తి ఎదుట హాజరుపరిచారు. ఈ మేరకు న్యాయమూర్తి సుమన్కు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. బాల్క సుమన్ను పోలీసులు చంచల్గూడ జైలుకు తరలించారు. ఆ సమయంలో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు నినాదాలు చేశారు. సుమన్ను తీసుకువెళ్లే వాహనాన్ని అడ్డుకునేందుకు యత్నించగా పోలీసులు వారిని చెదరగొట్టారు. సుమన్పై పెట్టిన కేసు ముమ్మాటికీ రాజకీయ కక్షసాధింపే అని గులాబీ నాయకులు విమర్శించారు.
బాల్క సుమన్ను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు - తెలంగాణ భవన్ వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత