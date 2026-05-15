'ఇన్స్టా' ప్రేమ వలలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ - పెళ్లి పేరుతో రూ.81 లక్షలు స్వాహా
సొంత బంధువే మాస్టర్ మైండ్ - ఇన్స్టాగ్రామ్లో నకిలీ ఐడీతో వల - పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి అందినకాడికి దోపిడీ - దండుకున్న డబ్బంతా క్రికెట్ బెట్టింగ్లకే - నిందితులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 7:07 PM IST|
Updated : May 15, 2026 at 8:40 PM IST
Badvel Cyber Fraud : టెక్నాలజీ పెరుగుతోంది. అదే సమయంలో మోసాలూ కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్నాయి. ఏమాత్రం ఏమరపాటుగా ఉన్నా ఆన్లైన్ కేటుగాళ్లు బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. ఉన్నత చదువులు చదివిన సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు కూడా ఈ సైబర్ వలలలో సులువుగా చిక్కుకుంటున్నారు. తాజాగా వైెఎస్సార్ కడప జిల్లాలో వెలుగుచూసిన ఒక ఘటన అందరినీ విస్మయానికి గురి చేసింది. ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగికి ఏకంగా రూ.81 లక్షలకు పైగా టోకరా వేసింది ఒక ముఠా. ఇన్స్టాగ్రామ్ పరిచయం ఎలా కొంపముంచిందో ఈ చదివితే అర్థమవుతుంది.
చెన్నైలో ఉద్యోగం, ఊళ్లో కుట్ర : సీఐ రామకృష్ణ తెలిపిన వివరాల మేరకు, వైఎస్సార్ కడప జిల్లా బద్వేలు మండలం గూడెం గ్రామానికి చెందిన ఊరిబిండి అశోక్ అనే యువకుడు ఉన్నత చదువులు చదివాడు. చెన్నైలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా స్థిరపడ్డాడు. అయితే, అతని ఎదుగుదల చూసి సొంత బంధువులకే కన్నుకుట్టింది. అశోక్ నుంచి ఎలాగైనా భారీగా డబ్బు గుంజాలని సమీప బంధువైన ఆదూరి రామలింగారెడ్డి ఒక కుట్ర పన్నాడు.
అలా ఎంటరైంది 'పూజిత' : రామలింగారెడ్డికి కడపకు చెందిన గోవిందు మానస అనే యువతితో ఆరేళ్లుగా పరిచయం ఉంది. ఆమెను తన ప్లాన్కు వాడుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ముందుగా మానసతో 'పూజిత' అనే పేరుతో ఒక ఫేక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడీ క్రియేట్ చేయించాడు. ఆ ఇన్స్టా ఐడీ ద్వారా అశోక్కు మానసను 'పూజిత'గా పరిచయం చేశాడు. పూజిత తన సమీప బంధువేనని, చాలా మంచి అమ్మాయి అని అశోక్ను నమ్మించాడు. మీ ఇద్దరికీ దగ్గరుండి పెళ్లి చేస్తానని మభ్యపెట్టాడు.
ప్రేమ వల, అడ్డంగా బుక్కైన అశోక్ : రామలింగారెడ్డి మాటలు నమ్మిన అశోక్, ఆ యువతితో ఛాటింగ్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. మానస (పూజిత) తన మాయమాటలతో అశోక్ను బుట్టలో వేసుకుంది. నిన్ను తప్పకుండా పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించింది. తన కుటుంబానికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయని, అర్జంట్గా డబ్బు అవసరం ఉందని అశోక్ వద్ద నాటకం ఆడింది. పెళ్లి చేసుకునే అమ్మాయే కదా అని అశోక్ కూడా గుడ్డిగా నమ్మేశాడు. ఆమె అడిగినప్పుడల్లా విడతల వారీగా ఫోన్ పే ద్వారా బ్యాంక్ ఖాతాకు డబ్బు పంపుతూ వచ్చాడు. ఇలా మూడేళ్ల వ్యవధిలో ఏకంగా రూ.81,67,000 నగదును ఆ యువతికి బదిలీ చేశాడు.
బెట్టింగ్లు, నిలదీత : అశోక్ పంపిన డబ్బులన్నీ నేరుగా ఆదూరి రామలింగారెడ్డి చేతికి వెళ్లేవి. ఆ సొమ్ముతో అతను జల్సాలు చేస్తూ, ఆన్లైన్ క్రికెట్ బెట్టింగ్లు ఆడాడు. ఇలా మూడేళ్లు గడిచిన తర్వాత, అశోక్కు వారి ప్రవర్తనపై అనుమానం వచ్చింది. తానిచ్చిన డబ్బును తిరిగి ఇవ్వాలని ఒత్తిడి చేయడం మొదలుపెట్టాడు. కానీ, ఇటు రామలింగారెడ్డి, అటు మానస ఇద్దరూ ముఖం చాటేశారు. స్పందించడం మానేశారు.
చివరకు పోలీసుల వలలో : తాను మోసపోయానని గ్రహించిన అశోక్, గత నెల (ఏప్రిల్ 27న) బద్వేలు పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ ఘటనపై బద్వేలు పట్టణ సీఐ రామకృష్ణ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఎస్ఐ కొండారెడ్డితో కలిసి టెక్నాలజీ సాయంతో నిందితుల ఆచూకీ కోసం గాలించారు. గురువారం సాయంత్రం చెన్నంపల్లె ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జి వద్ద ఆదూరి రామలింగారెడ్డి, గోవిందు మానసలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిని అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయమూర్తి వారికి రిమాండ్ విధించారు. ఈ మేరకు సీఐ రామకృష్ణ స్థానిక పోలీస్ సర్కిల్ కార్యాలయంలో మీడియాకు వివరాలు వెల్లడించారు. ఈ భారీ మోసం బద్వేలులో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
