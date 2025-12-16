ETV Bharat / state

సీనియర్ లాయర్‌కి మానవ అక్రమ రవాణా కేసు అంటూ బెదిరింపులు - బద్వేల్‌లో రూ. 72 లక్షల భారీ స్కామ్!

'డిజిటల్ అరెస్ట్' పేరుతో హడల్ - పరువు పోతుందన్న భయంతో 72 లక్షలు సమర్పించుకున్న బాధితుడు - వైయస్సార్ కడప జిల్లాలో రెచ్చిపోతున్న సైబర్ ముఠాలు.

CYBER CRIME IN BADVEL
బద్వేల్‌లో రూ. 72 లక్షల భారీ స్కామ్ (Etv Bharat)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

December 16, 2025

Senior Lawyer Duped of Rs.72Lakhs Cyber Fraud in Badvel: చట్టాలు తెలిసిన వారినే బోల్తా కొట్టిస్తున్నారు. న్యాయం కోసం వాదించే వారినే నిలువునా ముంచేస్తున్నారు. వైయస్సార్ కడప జిల్లాలో సైబర్ నేరగాళ్లు పేట్రేగిపోతున్నారు. సామాన్యులే కాదు, విద్యావంతులు, ప్రముఖులు కూడా వీరి వలలో చిక్కుకుంటున్నారు. తాజాగా బద్వేల్ పట్టణంలో ఓ సీనియర్ న్యాయవాదిని లక్ష్యంగా చేసుకున్న కేటుగాళ్లు, ఏకంగా రూ. 72 లక్షలు దండుకున్నారు. మానవ అక్రమ రవాణా, సీబీఐ, డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటూ సినిమా రేంజ్ స్క్రీన్ ప్లేతో లాయర్‌ను భయపెట్టి అందినకాడికి దోచుకున్నారు.

అసలేం జరిగింది?: బద్వేల్ పట్టణ సీఐ లింగప్ప తెలిపిన వివరాల మేరకు, బద్వేల్ పట్టణానికి చెందిన ఓ ప్రముఖ సీనియర్ న్యాయవాదికి గత సెప్టెంబర్ నెలలో ఒక గుర్తు తెలియని నంబర్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. అవతలి వ్యక్తులు తాము బెంగళూరు నుంచి మాట్లాడుతున్నామని, సీబీఐ అధికారులమని పరిచయం చేసుకున్నారు. 'మీ పేరు మీద ఉన్న సిమ్ కార్డులు, బ్యాంకు ఖాతాలు మానవ అక్రమ రవాణా (హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్) కోసం వాడుతున్నారు. ఇందులో మీ పాత్ర ఉన్నట్లు మా దగ్గర పక్కా ఆధారాలు ఉన్నాయి' అని గద్దించారు. దీంతో సదరు న్యాయవాది ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు గురయ్యారు. తాను ఏ తప్పూ చేయలేదని చెప్పినా వారు వినలేదు.

'డిజిటల్ అరెస్ట్' వల: బాధితుడు భయపడటాన్ని గమనించిన నేరగాళ్లు తమ ప్లాన్‌లోని రెండో అస్త్రాన్ని ప్రయోగించారు. అదే 'డిజిటల్ అరెస్ట్'. 'మిమ్మల్ని ఇప్పుడే డిజిటల్ అరెస్ట్ చేస్తున్నాం. మీరు స్కైప్ లేదా వాట్సాప్ వీడియో కాల్‌లోనే ఉండాలి. ఇల్లు దాటి బయటకు వెళ్లకూడదు. ఎవరితోనూ మాట్లాడకూడదు' అని హుకుం జారీ చేశారు. పోలీస్ యూనిఫాంలో వీడియో కాల్‌లో కనిపించి బాధితుడిని మానసికంగా కృంగదీశారు. మీ ఆర్థిక లావాదేవీలన్నింటినీ స్తంభింపజేస్తామని, సిమ్ కార్డులను సీజ్ చేస్తామని హెచ్చరించారు.

పరువు భయంతో: న్యాయవాది కావడంతో సమాజంలో తనకు మంచి పేరు ఉందని, ఈ కేసు వ్యవహారం బయటకు తెలిస్తే తన పరువు, కుటుంబ పరువు బజారున పడుతుందని ఆయన ఆవేదన చెందారు. ఇదే అదనుగా భావించిన సైబర్ నేరగాళ్లు, 'ఈ కేసు నుంచి మీరు బయటపడాలంటే డబ్బులు ఇవ్వక తప్పదు. విచారణ తర్వాత మీ డబ్బు మీకు వెనక్కి ఇస్తాం' అని నమ్మబలికారు. వారి మాటలు నమ్మిన న్యాయవాది, పరువు పోతుందన్న భయంతో వారు అడిగినంత ఇవ్వడానికి సిద్ధమయ్యారు. అలా ఒకసారి కాదు, రెండు సార్లు కాదు, ఏకంగా 7 దఫాలుగా రూ. 72 లక్షల భారీ మొత్తాన్ని నేరగాళ్లు సూచించిన వివిధ బ్యాంకు ఖాతాలకు ఆన్ లైన్ ద్వారా బదిలీ చేశారు.

ఆలస్యంగా వెలుగులోకి: డబ్బులు పంపిన తర్వాత కూడా వారి నుంచి స్పందన లేకపోవడంతో న్యాయవాదికి అనుమానం వచ్చింది. తాను మోసపోయానని గ్రహించారు. చేయని తప్పుకు ఎందుకు భయపడ్డానా అని మదనపడ్డారు. వెంటనే బద్వేల్ పట్టణ పోలీసులను ఆశ్రయించి, తనకు జరిగిన అన్యాయంపై లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదు చేశారు.

పోలీసుల గాలింపు: న్యాయవాది ఫిర్యాదు మేరకు బద్వేల్ పట్టణ సీఐ లింగప్ప కేసు నమోదు చేశారు. ఇది పక్కా సైబర్ నేరగాళ్ల పని అని నిర్ధారించారు. ఫోన్ నంబర్లు, బ్యాంక్ ఖాతాల ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. జిల్లాలో ఇలాంటి కాల్స్ పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సిబిఐ, పోలీసులు ఎప్పుడూ వీడియో కాల్స్ చేసి డబ్బులు అడగరని, 'డిజిటల్ అరెస్ట్' అనే విధానం చట్టంలో లేదని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

