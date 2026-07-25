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''మనబడి కోసం'' - డిజిటల్ పద్ధతిలో నిధుల సేకరణ

"మన బడి కోసం" ప్రభుత్వ పాఠశాలల అభివృద్ధికి సరికొత్త డిజిటల్ అడుగు - పూర్వ విద్యార్థులు, దాతలకు మంచి వేదిక - ఏపీ ప్రభుత్వ యాప్ ప్రారంభం -దాతల కోసం ప్రత్యేక పోర్టల్‌

Donations For Schools development
Donations For Schools development (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 11:42 AM IST

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Donations For Schools development : రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల రూపురేఖలను మార్చేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మరో వినూత్న అడుగు వేసింది. పాఠశాలల సమగ్ర అభివృద్ధిలో పూర్వ విద్యార్థులు, దాతలను భాగస్వాములను చేసేలా ప్రత్యేకంగా "బడి కోసం" (మన బడి కోసం) యాప్‌తో పాటు ప్రత్యేక డోనర్ పోర్టల్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. తమ చదువుకు పునాది వేసిన బడులకు తిరిగి చేదోడుగా నిలవాలనుకునే వారికి ఈ డిజిటల్ వేదిక ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది.

ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కోసం దాతల నుంచి విరాళాలు సేకరించేందుకు ప్రభుత్వం 'బడి కోసం' అనే పోర్టల్‌ను ప్రారంభించింది. పూర్వ విద్యార్థులు, ఇతర దాతలు పాఠశాలల అభివృద్ధి కోసం నేరుగా పాఠశాలలకు లేదా ప్రభుత్వానికి నిధులను అందించవచ్చు. విరాళాలు కనీసం రూ. 1,000 నుంచి ఎంత మొత్తానికైనా ఉండవచ్చు. ఈ పోర్టల్‌లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల సమగ్ర వివరాలు ఉంటాయి. విద్యార్థుల నమోదు, తరగతి గదుల సంఖ్య, సిబ్బంది బలం, ప్రస్తుత మౌలిక సదుపాయాలు వంటి వివరాలు ఇందులో ఉంటాయి.

పాఠశాలల నిర్దిష్ట అవసరాలను కూడా ఆన్‌లైన్‌లో జాబితా చేశారు. ఉదాహరణకు, ఒక అదనపు తరగతి గది నిర్మాణానికి రూ. 18.50 లక్షలు ఖర్చవుతుంది. ఒక దాత మొత్తం నిర్మాణానికి లేదా ఆర్‌ఓ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు నిధులు సమకూర్చవచ్చు. ప్రత్యామ్నాయంగా, ఒక నిర్దిష్ట భాగానికి నిధులు సమకూర్చడానికి బదులుగా, దాత పాఠశాలకు పాక్షిక మొత్తాన్ని అందించవచ్చు. అటువంటి సందర్భాలలో, విరాళాన్ని ఎలా ఉపయోగించారో చూపే వివరాలను, ఛాయాచిత్రాలను పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు పోర్టల్‌లో అప్‌డేట్ చేస్తారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 43,068 పాఠశాలల కోసం విరాళాల రూపంలో రూ. 6,320 కోట్లు సేకరించాలని పాఠశాల విద్యా శాఖ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

https://schoolinfra.ap.gov.in/Donations/#/main-body అనే పోర్టల్ ద్వారా విరాళాలు ఇవ్వవచ్చు

ప్రశంసా పత్రం: విరాళదాతలు విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్ సంతకం చేసిన ప్రశంసా పత్రాన్ని అందుకుంటారు. విరాళదాతలు ముందుగా తమ వ్యక్తిగత వివరాలను అందించి పోర్టల్‌లో నమోదు చేసుకోవాలి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి నేరుగా విరాళాలు ఇవ్వవచ్చు. విరాళదాతలు పోర్టల్‌లో ఒక నిర్దిష్ట కార్యక్రమం కోసం విరాళం ఇచ్చే ఎంపికను ఎంచుకోవడం ద్వారా తమ వంతు సహకారం అందించవచ్చు. ప్రభుత్వం ఈ నిధులను సంబంధిత పాఠశాలల అవసరాలను తీర్చడానికి వినియోగిస్తుంది.

  • ఒక నిర్దిష్ట పాఠశాలకు మద్దతు ఇవ్వాలనుకునే విరాళదాతలు నేరుగా ఆ పాఠశాలను ఎంచుకోవచ్చు.
  • పాఠశాలల్లోని నిర్దిష్ట సౌకర్యాల కోసం కూడా విరాళాలు ఇవ్వవచ్చు.
  • ఈ వ్యవస్థ ద్వారా ఒకేసారి పలు పాఠశాలలకు వస్తువులను విరాళంగా ఇచ్చేందుకు కూడా వీలుంటుంది.

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TAGGED:

MANA BADI KOSAM
మన బడి కోసం విరాళాలు​
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