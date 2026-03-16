ఈనెల 20న రాష్ట్ర బడ్జెట్ - 31 వరకు సమావేశాలు!
స్పీకర్ ఛాంబర్లో ముగిసిన బీఏసీ సమావేశం - ఈనెల 20న అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం - రేపు, ఎల్లుండి గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చ
Published : March 16, 2026 at 3:36 PM IST|
Updated : March 16, 2026 at 4:22 PM IST
BAC Meeting in Speakers Chamber : స్పీకర్ ఛాంబర్లో బీఏసీ సమావేశం ముగిసింది. బీఏసీ సమావేశంలో భట్టి విక్రమార్క, శ్రీధర్బాబు, పొన్నం ప్రభాకర్, హరీశ్రావు, కేపీ వివేకానందగౌడ్, బీజేపీ పక్షనేత మహేశ్వర్రెడ్డి, అక్బరుద్దీన్ (ఎంఐఎం), కూనంనేని సాంబశివరావు (సీపీఐ) పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశంలో అసెంబ్లీ ఎన్ని రోజులు నిర్వహించాలనే విషయంపై చర్చించారు.
ఆదివారాలు కూడా సమావేశాలు కొనసాగించాలి : ఈ నెల 20న అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వం బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈ నెల 23, 24, 25, 26 తేదీల్లో బడ్జెట్పై సాధారణ చర్చ, పద్దులపై చర్చ జరగనుంది. రేపు, ఎల్లుండి గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చ జరుగుతుంది. ఈ నెల 31 అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తుంది. ఆదివారాలు కూడా సమావేశాలు కొనసాగించాలని ఇతర పార్టీల అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాయి. ఉగాది, రంజాన్, శ్రీరామనవమి మినహా అన్ని రోజులు నడపాలని సభ్యులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
నిరసనకు కూడా అవకాశం ఇవ్వాలి : బీఏసీ సమావేశం అనంతరం పలువురు నేతలు మాట్లాడారు. తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ ప్రారంభోత్సవానికి తమని ఆహ్వానించలేదని హరీష్ రావు తెలిపారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు 30 వరకు నిర్వహిస్తామని అన్నారని, అందులో ఐదు సెలవులు ఉన్నాయని, ఆరు, ఏడు పని దినాలు కూడా ఉండవని, సమావేశాలు పొడిగించాలని అడిగామని అన్నారు. 31 వరకు నిర్వహించాలని, అవసరమైతే ఆదివారాలు కూడా పెట్టాలని అడిగామని, సీఎంతో మాట్లాడి చెబుతామని అన్నారని చెప్పారు. బీఆర్ఎస్ సభ్యులు మాట్లాడుతుంటే మంత్రులు పదేపదే అడ్డుపడుతున్నారని చెప్పామని, సీఎం, సంబంధిత మంత్రి, శాసనసభా వ్యవహారాల మంత్రి తప్ప ఇతరులు జోక్యం చేసుకోకుండా చూడాలని కోరామని, చేస్తానని స్పీకర్ చెప్పారని, పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్, నిరసనకు కూడా అవకాశం ఇవ్వాలని అడిగామని, ఇస్తామని స్పీకర్ చెప్పారని అన్నారు.
ఆరు గ్యారెంటీలపై ప్రైవేట్ బిల్లు పెడతామని, అనుమతించాలని కోరామని, బీఆర్ఎస్కు తక్కువ సమయం ఇస్తున్నారని, బీఏసీలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు కాకుండా మినిట్స్లో వేరే పెడుతున్నారని వాటిని కనీసం పట్టించుకోవడం లేదని గుర్తు చేశామని అన్నారు. బీఏసీ నిర్ణయాలు అమలు చేయకపోతే తర్వాత సమావేశాన్ని బాయ్ కాట్ చేస్తామని చెప్పామని అన్నారు. సభా హక్కుల కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని గట్టిగా అడిగామని, డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎన్నిక చేపట్టకపోతే సభా హక్కుల ఉల్లంఘన కమిటీ బాధ్యతలు స్పీకర్ చేపట్టాలని కోరామని, స్వల్పకాలిక చర్చ కోసం బీఆర్ఎస్ తరపున 19 అంశాలను ఇచ్చామని, కనీసం సగమైనా చర్చకు తీసుకోవాలని కోరామని, బిల్లులు ముందు ప్రవేశపెడితే చదువుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుందని, కనీసం రెండు రోజులైనా సమయం ఇవ్వాలని కోరామని పేర్కొన్నారు. తొమ్మిది గంటలకే సమావేశాలు పెట్టాలని కోరామని, నియోజకవర్గ అభివృద్ధి నిధులు కూడా ఇవ్వాలని కోరామని వెల్లడించారు.
విజన్-2047తో 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థకు రోడ్ మ్యాప్ : గవర్నర్