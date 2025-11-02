ETV Bharat / state

రూ.500లతో రూ.16 లక్షల ఇంటికి యజమాని అయిన 10 నెలల పాప - ఎలాగంటే?

66 గజాల ఇంటి స్థలం అమ్మకానికి లక్కీ డ్రా పద్ధతి - సోషల్ మీడియాలో ఆలోచన వైరల్ - రూ.16 లక్షల ఇంటిని గెలుచుకున్న 10 నెలల పసిపాప

House lottery in Chotuppal
House lottery in Chotuppal (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 2, 2025 at 9:23 PM IST

House Lucky Draw in Choutuppal : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్‌లో ఓ వ్యక్తి చేసిన వినూత్న ఆలోచన ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. సాధారణంగా మనం లాటరీలు అంటే డబ్బులు, బహుమతులు గెలుచుకునే ఆటలుగా ఊహిస్తాం. కానీ చౌటుప్పల్‌కు చెందిన కంచర్ల రామబ్రహ్మం మాత్రం తన ఇంటి అమ్మకాన్నిలక్కీ డ్రా విధానంలో చేయాలన్న సృజనాత్మక ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చాడు.

సోషల్ మీడియాలో లక్కీ డ్రా ఆలోచన వైరల్ : రేకుల గదితో కలిపి 66 గజాల స్థలం విలువ సుమారు రూ.16 లక్షలు ఉంటుంది. రెండు సంవత్సరాలుగా అమ్మకానికి ఉంచినా కొనుగోలుదారులు రాకపోవడంతో, కొత్తగా ఏదైనా ప్రయత్నిద్దామని భావించాడు. అందుకే "లక్కీ డ్రా ద్వారా ఇల్లు" అనే ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనతో చౌటుప్పల్ ప్రధాన రహదారి పక్కన ఫ్లెక్సీలు కట్టించాడు.

రామబ్రహ్మం రూ.500 విలువైన కూపన్లు ముద్రించి, వాటిని కొనుగోలు చేసిన వారందరికీ డ్రాలో పాల్గొనే అవకాశం కల్పించాడు. మొత్తం 3,000 కూపన్లు ముద్రించగా, ప్రజల స్పందన ఊహించని స్థాయిలో వచ్చింది. సోషల్ మీడియాలో ఈ ఆలోచన వైరల్ కావడంతో 3,600 కూపన్లు అమ్ముడయ్యాయి. అంటే ఆయనకు ఆశించిన దానికన్నా రూ.3 లక్షలు అదనంగా లాభమొచ్చింది.

లక్కీ డ్రాలో ఇల్లు గెలుచుకున్న హన్సిక, కుటుంబ సభ్యులు
లక్కీ డ్రాలో ఇల్లు గెలుచుకున్న హన్సిక, కుటుంబ సభ్యులు (Eenadu)

"స్థలం అమ్ముడవుతుందేమో అనుకున్నా కానీ ప్రజల స్పందన చూసి ఆశ్చర్యపోయాను" అని రామబ్రహ్మం ఆనందంగా తెలిపారు. ప్రకటనలో ఇచ్చిన ప్రకారం నవంబర్‌ 2న చౌటుప్పల్ పురపాలక పరిధిలోని లింగారెడ్డి గూడెం వద్ద జియన్ రెడ్డి ఫంక్షన్ హాల్‌లో లక్కీ డ్రా నిర్వహించారు. కొనుగోలుదారులందరి సమక్షంలో పారదర్శకంగా లక్కీ డ్రా తీశారు.

ఇంటిని సొంతం చేసుకున్న 10 నెలల పసిపాప హన్సిక : శంకర్‌పల్లి గ్రామానికి చెందిన శంకర్ కుటుంబం డ్రాలో విజేతగా నిలిచింది. అయితే ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే ఈ కుటుంబం నాలుగు కూపన్లు కొనగా, డ్రాలో గెలిచింది మాత్రం వారి 10 నెలల పసిపాప హన్సిక. పాప పేరు మీద కొనుగోలు చేసిన కూపన్ వచ్చింది. 2307 నంబర్ కూపన్ విజేతగా నిలవడంతో హన్సిక తల్లిదండ్రులకు నిర్వాహకుడు రామబ్రహ్మం ఫోన్ ద్వారా సమాచారం అందించారు. "మీకిష్టమైన సమయంలో రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేస్తాం" అని హామీ ఇచ్చారు. దీంతో శంకర్ కుటుంబ సభ్యులు ఆనందంతో మురిసిపోయారు.

ఓ వైపు ఇంటి యజమాని ఆశించిన లాభం పొందాడు, మరో వైపు పసిపాప హన్సికకు 10 నెలల వయసులోనే సొంత ఇల్లు దక్కింది. ఈ కథ నిజంగానే "అదృష్టం ఎవరి వైపు ఉంటుందో చెప్పలేము" అన్న మాటకు నిదర్శనం.

స్థానికులు కూడా ఈ వినూత్న ఆలోచనకు మెచ్చుకున్నారు. "ఇల్లు అమ్మడం కూడా ఇంత సృజనాత్మకంగా చేయొచ్చని ఎవరు ఊహించారు! ఇది లాటరీలా అనిపించినా, అందరికీ సమాన అవకాశం ఇచ్చిన ప్రయత్నం ఇది" అని ప్రజలు స్పందించారు.

ఇల్లు అమ్మడంలోనూ ఇన్నోవేషన్ ఉంది : ఇంటి అమ్మకానికి లక్కీ డ్రా పద్ధతి రాష్ట్రంలో చట్టబద్ధం కాకపోయినా, రామబ్రహ్మం చేసిన ఈ ప్రయోగం సృజనాత్మక మార్కెటింగ్‌కు ఉదాహరణగా నిలిచింది. సోషల్ మీడియాలో ఆయన ఆలోచనకు ప్రోత్సాహం లభిస్తుండగా, చాలామంది "ఇల్లు అమ్మడంలోనూ ఇన్నోవేషన్ ఉందని" వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.

ఇంటి స్థలానికి సరైన ధర రాలేదని 'లక్కీ డ్రా'కు తెరలేపారు!

