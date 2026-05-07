ETV Bharat / state

తల్లిదండ్రుల చెంతకు చేరిన చిన్నారి - "త్రినేత్రి" కథ సుఖాంతం

ఏప్రిల్‌ 11న విజయవాడలో పాపను వదిలి వెళ్లిన తల్లిదండ్రులు - సాంకేతికత ఆధారంగా పాప తల్లిదండ్రుల గుర్తింపు - కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చి పసికందును అప్పగించిన పోలీసులు - పాపకు నామకరణం చేసిన విజయవాడ సీపీ

Baby Left at Sulabh Complex Reunited With Family
Baby Left at Sulabh Complex Reunited With Family (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 12:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Baby Left at Sulabh Complex Reunited With Family : పెద్దలకు తెలియకుండా ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్నారు. రెండున్నరేళ్లకు భార్య గర్భందాల్చింది. అనూహ్యంగా సులభ్​ కాంప్లెక్స్‌లో ప్రసవించింది. ఆర్థికంగా స్థిరపడ్డాక మళ్లీ పిల్లల్ని కనొచ్చులే అనుకున్న ఆ జంట అప్పుడే పుట్టిన పసికందును వదిలి వెళ్లింది. పోలీసులు ఆ బిడ్డను సంరక్షించి తల్లి చెంతకు చేర్చారు. ఇది రీల్‌ స్టోరీ కాదు. త్రినేత్రి రియల్‌ స్టోరీ. ఇంతకీ ఎవరా త్రినేత్రి?

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు మండలం లంకలకోడేరుకు చెందిన అబ్బాయి, అమ్మాయి హైదరాబాద్‌లో ఉంటూ రెండున్నరేళ్ల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. ఆ విషయాన్నిపెద్దలకు చెప్పలేదు. ఆర్థికంగా స్థిరపడ్డాక చెప్పాలనుకున్నారు. ఈలోగా భార్య గర్భం దాల్చింది. ప్రసవానికి సమయం దగ్గరపడింది. ఇక విషయాన్ని కుటుంబసభ్యులకు చెప్పాలనుకుని ఇద్దరూ హైదరాబాద్‌ నుంచి పాలకొల్లు బయలుదేరారు.

బస్సు గొల్లపూడి వద్దకు వచ్చేసరికి భార్యకు నొప్పులు మొదలయ్యాయి. విజయవాడ బస్టాండ్‌ వద్ద బస్సు దిగారు. మార్గం మధ్యలో ఓ సులభ్‌ కాంప్లెక్స్‌లో సదరు మహిళ ప్రసవించింది. అప్పుడే పుట్టిన పసికందును అక్కడే వదిలేసి భార్యా, భర్తలిద్దరూ వెళ్లిపోయారు. ఈ ఘటన ఏప్రిల్‌ 11న విజయవాడలో జరిగింది.

సీసీ కెమెరాలు పరిశీలస్తే: ఏప్రిల్‌ 11నే సమాచారం అందుకున్న కృష్ణలంక పోలీసులు చిన్నారిని ఆస్పత్రిలో చూపించి చైల్డ్‌ వెల్ఫేర్‌ కమిటీకి అప్పగించారు. పోలీసులు మరుగుదొడ్ల వద్ద సీసీ ఫుటేజ్​ను పరిశీలించారు. ఉదయం 3.30 గంటలకు ఒక ఆటో ఆగింది. అందులోంచి ఒక జంట దిగి, మరుగుదొడ్లలోకి వెళ్లింది. కాసేపటికి తిరిగి వెళ్లిపోయారు. ఆ ఆటోడ్రైవర్​ను విచారిస్తే పండిట్ నెహ్రూ బస్ స్టేషన్​లో ఎక్కించుకున్నానని చెప్పాడు.

అక్కడి సీసీ కెమెరాలను పరిశీలిస్తే హైదరాబాద్ నుంచి పాలకొల్లు వెళ్లే ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సులో ఆ జంట దిగినట్లు గుర్తించారు. సదరు ట్రావెల్ బస్సు డ్రైవర్ ద్వారా జంట ఫోన్ నంబరు తీసుకున్నారు. దాన్ని పరిశీలిస్తే పాలకొల్లు చిరునామా వచ్చింది. వెంటనే పోలీసులు అక్కడికి వెళ్లి చిన్నారిని వదిలేసిన జంటను పట్టుకున్నారు. వారిని విజయవాడకు తీసుకు వచ్చారు. ఉదయం 6.30 గంటలకు ఫిర్యాదు రాగా, సాయంత్రం 6 గంటల కల్లా పసికందు తల్లిదండ్రులను గుర్తించారు. సీసీ రాజశేఖరబాబు ఆదేశాలతో డీసీపీ కృష్ణకాంత్ సూచనలతో సౌత్ ఏసీపీ లతాకుమారి, సీఐ నాగరాజుల ప్రత్యేక బృందాలతో 12 గంటలలోపే తల్లిదండ్రులను గుర్తించారు.

చిన్నారికి "త్రినేత్రి" అని నామకరణం: అసలు ఆ పసికందు ఎవరో కనిపెట్టాలని విజయవాడ సీపీ రాజశేఖర్‌బాబు ఆదేశించారు. ప్రత్యేక బృందాల సీసీ ఫుటేజీ ఆధారంగా అన్వేషణ మొదలుపెట్టాయి. చివరకు తల్లిదండ్రలను వెతికి పట్టుకున్నారు. కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చి పాపను వారికి అప్పగించారు. తల్లిదండ్రుల కోరిక మేరకు సీపీ రాజశేఖర్‌బాబు పాపకు "త్రినేత్రి" అని నామకరణం చేశారు. సీసీ కెమెరాలు, సాంకేతికత సాయంతో చిన్నారి తల్లిదండ్రలను గుర్తించినందుకు సూచికగా ఈ పేరు పెట్టినట్లు సీపీ వివరించారు.

వివాహం నుంచి తప్పించుకొని చదువుబాట పట్టి- ‘కిశోర వికాసంతో కొత్త వెలుగులు

మ్యారేజ్‌ బ్యూరో నుంచి పిల్లల కిడ్నాప్‌ వరకు - పసికందుల అపహరణ కేసులో వెలుగులోకి కీలక విషయాలు

TAGGED:

త్రినేత్రి అని నామకరణం
BABY LEFT AT SULABH COMPLEX
VIJAYAWADA CP RAJASEKHAR BABU
ABANDONED BABY GIRL IN VIJAYAWADA
ABANDONED BABY GIRL IN VIJAYAWADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.