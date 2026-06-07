రెండున్నరేళ్ల బాలిక అదృశ్యం - డ్రోన్ కెమెరాలతో పోలీసుల గాలింపు
దొండవాక పంచాయితీ పరిధిలో రెండున్నరేళ్ల బాలిక అదృశ్యం - కొండప్రాంతం వైపు వెళ్లినట్లు ప్రాధమిక సమాచారం - డాగ్ స్క్వాడ్, డ్రోన్ కెమెరాలతో గాలింపు చేపట్టిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 1:58 PM IST
Child Missing in Kakinada District : కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం దొండవాక పంచాయితీ పరిధిలో రెండున్నరేళ్ల బాలిక అదృశ్యం అయ్యింది. జీడి తోటలో నివాసముంటున్న ఓ కుటుంబానికి చెందిన చిన్నారి జాహ్నవి తండ్రితో పాటు బయటకు వెళ్లింది. తిరిగి వచ్చే క్రమంలో బాలిక అదృశ్యమైనట్లు ప్రాథమిక సమాచారం. కొండ ప్రాంతం వైపు వెళ్లినట్లు సమాచారం రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్థులు గాలించారు. ఎంతకీ చిన్నారి ఆచూకీ దొరకకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. డాగ్ స్క్వాడ్, డ్రోన్ కెమెరాలతో పోలీసులు కొండ ప్రాంతాన్ని జల్లెడ పడుతున్నారు.
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