పంజాగుట్ట శ్మశానవాటికలో శిశువు మృతదేహం అదృశ్యం - ఖననం చేసిన బాడీ ఎలా మాయమైంది?
అనారోగ్యంతో ఆదివారం నాడు మృతి చెందిన శిశువు - పంజాగుట్టలో ఖననం చేసిన శ్మశానవాటిక సిబ్బంది - అనంతరం గుంత తీసి శిశువు మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్లినట్లు గుర్తింపు - కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు
Published : August 11, 2026 at 11:45 AM IST
Baby Body Missing Panjagutta Cemetery : హైదరాబాద్ పంజాగుట్ట శ్మశాన వాటికలో ఖననం చేసిన శిశువు మృతదేహం అదృశ్యం కావడం కలకలం సృష్టిస్తోంది. ఓ మహిళకు నెలలు నిండకుండానే (6 నెలలు) కవల పిల్లలు జన్మించారు. అనారోగ్యంతో ఇద్దరు శిశువుల్లో ఒక శిశువు ఆదివారం నాడు మృతి చెందింది. శిశువును ఆదివారం నాడే శ్మశాన వాటిక సిబ్బంది ఖననం చేశారు. సోమవారం రెండో శిశువు కూడా మృతి చెందింది. రెండో శిశువు మృతదేహం ఖననం చేయించేందుకు తల్లిదండ్రులు మరోసారి శ్మశాన వాటికకు వెళ్లారు.
గుంత తీసి తీసుకెళ్లినట్లు గుర్తింపు : తొలి శిశువును పూడ్చిపెట్టిన చోట గుంతతీసి ఉండటం చూసిన తల్లిదండ్రులు ఎవరో గుంత తీసి తమ శిశువు మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్లినట్లు గుర్తించారు. మృతదేహం ఏమైందని శ్మశానవాటిక సిబ్బందిని తల్లిదండ్రులు నిలదీశారు. వారు సరైన సమాధానం చెప్పకపోవడంతో శిశువు అదృశ్యంపై బంజారాహిల్స్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు శ్మశాన వాటికలో పని చేస్తున్న జగన్ అలియాస్ బాబా, ప్రసాద్, మల్లేశ్, జోసెఫ్లను అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నించారు. మృతదేహాన్ని ఎందుకు బయటకు తీశారు? దీని వెనక మూఢ నమ్మకాలున్నాయా? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.