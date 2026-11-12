అమానవీయం : రోడ్డుపై నెలలు నిండని శిశువు - పీక్కుతిన్న వీధికుక్కలు
Baby Body Found on Road : నెలలు నిండని పసికందును గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు పడేయడంతో వీధి కుక్కలు పీక్కుతిన్న ఉదంతమిది. ఆసిఫాబాద్ జిల్లా చింతలమానేపల్లి మండలం దిందా గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
Published : November 12, 2026 at 1:17 PM IST
మానవత్వం మంటగలిసిన వేళ, కన్నపేగు బంధం కఠిన శిలగా మారింది. భూమిపైకి అడుగుపెట్టి కళ్లు తెరవకముందే ఒక పసిప్రాణం ఆరని చితిలా మారింది. అప్పుడే ప్రాణం పోసుకున్న పసిమొగ్గ వికసించకముందే వాడిపోయింది. కన్నపేగు బంధాన్ని తెంచుకుని తల్లే ఆ పసికందు పాలిట కాలయముడిగా మారిందా? అసలు ఈ ఘాతుకానికి ఒడిగట్టిందెవరు? సమాజాన్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసిన ఆ కఠిన హృదయాల వెనుక అసలు ఏం జరిగింది. సమాజంలోని ప్రతి హృదయాన్ని కదిలించేలా, ప్రతి ఒక్కరి కళ్లు చెమర్చేలా జరిగిన ఈ ఘోరమైన ఘనట మానవ సమాజాన్ని ఆలోచింపజేస్తోంది.
అమానవీయ ఘటనలు జరుగుతున్నాయా?
కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా, చింతలమానేపల్లి మండలంలోని దిందా గ్రామ ప్రధాన రహదారి పక్కన చోటుచేసుకున్న ఈ హృదయ విదారక ఘటన ప్రతి ఒక్కరినీ కలచివేస్తోంది. నెలలు నిండని ఆ పసికందును గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు అనాథగా వదిలేయగా, ఆకలితో ఉన్న వీధి కుక్కలు ఆ పసిదేహాన్ని పీక్కుతిన్న తీరు చూసి స్థానికుల గుండెలు తరుక్కుపోయాయి. సమాజంలో ఇంకా ఇలాంటి అమానవీయ ఘటనలు జరుగుతున్నాయా? అని జనం ఉలిక్కిపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకుని ఆ పరిసరాలను పరిశీలించారు.
కఠినంగా శిక్షించాలని స్థానికుల డిమాండ్
అబార్షన్ చేసి పసికందును రోడ్డు పక్కన పడేసినట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గ్రామంలో, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఇటీవల ఎవరికైనా ఇలాంటి అబార్షన్ జరిగిందా? ఎవరైనా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా చేశారా? అనే కోణంలో పోలీసులు వివరాలను ఆరా తీస్తున్నారు. స్థానిక ఆస్పత్రులు, ప్రైవేట్ క్లినిక్ల రికార్డులను పోలీస్ సిబ్బంది పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనకు పాల్పడిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అసలు ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడిందెవరు? కన్నతల్లే కాలయముడిగా మారిందా లేక మరేదైనా కారణముందా? అనే కోణంలో పోలీసులు వేట మొదలుపెట్టారు. త్వరలోనే నిందితులను పట్టుకుంటామని పోలీసు ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో భాగస్వామ్యం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని పట్టుకుంటామని, కఠినంగా శిక్ష పడేలా చేస్తామని వారు తెలిపారు.
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