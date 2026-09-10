ETV Bharat / state

దత్తత పేరుతో దందా - ఆరుగురు ముఠా సభ్యులు అరెస్ట్

సంగారెడ్డికి చెందిన మహిళ దత్తత కావాలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టింది. మగశిశువును దత్తత ఇస్తామంటూ ఓ వ్యక్తి రూ.1,40,000కు బేరం కుదుర్చుకొని డబ్బులు రాగానే పరారయ్యాడు. ముఠాకు చెందిన ఆరుగురు అరెస్టయ్యారు.

Temptation For Woman Who Wants To Adopt Baby
బాబును దత్తత ఇస్తామని దందా చేస్తున్నవారు అరెస్ట్​ (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2026 at 6:10 PM IST

|

Updated : September 10, 2026 at 6:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Adopt Baby Scam : సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్‌పూర్‌ మండలం బీరంగూడ గ్రామానికి చెందిన శ్రీనివాస్‌, ప్రమీల దంపతులకు పెళ్లై ఎనిమిదేళ్లైనా సంతానం కలుగలేదు. నేటికాలంలో మన భావజాలాలను ప్రదర్శించడానికి సోషల్‌ మీడియా ప్రధాన వేదికైందని అనడంలో సందేహం లేదు. ప్రమీల కూడా తన బాధను సామాజిక మాధ్యమం ద్వారా వెలిబుచ్చింది. చెత్తకుప్పల్లో చిన్నారులను విసిరేస్తున్న ఘటనల గురించి, వారిపై జరుగుతున్న అఘాయిత్యాల గురించి భావోద్వేగంతో స్పందించింది. ప్రమీల పోస్ట్‌ చూసిన ఖమ్మంకు చెందిన ఓ వ్యక్తి పిల్లలను దత్తత ఇస్తామంటూ సంప్రదించాడు. మమకారంపై ఉన్న ఆశతో ప్రమీల ముందువెనకా ఆలోచించకుండా అతని వలలో పడింది.

బేరాలు కుదుర్చుకొని దత్తత ప్లాన్

తనకు తెలిసినవారి వద్ద మగశిశువు ఉన్నాడని దత్తత కోసం రూ.4 లక్షలు ఇవ్వాలని వాట్సాప్‌ ద్వారా సందేశాలు పంపాడు. అతనికి ఆమె రూ. 1,40,000 ఇచ్చేట్టుగా బేరం మాట్లాడుకుంది. ఇక నిందితుడు పక్కా ప్రణాళికతో తన పథకాన్ని అమలు చేశాడు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా లక్ష్మీదేవిపల్లి మండలం, లక్ష్మీపురం గ్రామానికి చెందిన రాంబాబు అనే వ్యక్తి సహాయం తీసుకున్నాడు. అతను అదే గ్రామానికి చెందిన వెంకటేశ్‌, శారద అనే దంపతులను సంప్రదించి వారి నాలుగు నెలల బాబును కొద్దిసేపు దత్తత ఇచ్చినట్లు నటిస్తే రూ.4000 ఇస్తానంటూ ఆశచూపాడు. అందుకు వారు ఒప్పుకున్నారు. డబ్బులు చేతికి రాగానే అక్కడి నుంచి పరారవ్వాలని వివరించాడు.

దత్తత ఇస్తామంటూ దందా చేస్తున్న ముఠా అరెస్ట్​ (ETV)

ఒక్కసారిగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన నిఘా అధికారులు

సెప్టెంబర్‌ 4వ తేదీ సాయంత్రం టేకులపల్లి వద్దకు రాంబాబు అనే వ్యక్తి శిశువును తీసుకుని వస్తాడని అక్కడికి వెళ్లి డబ్బులు ఇచ్చి శిశువును తీసుకెళ్లండని ఆ కేటుగాడు ప్రమీలకు ఫోన్‌ చేసి చెప్పాడు. ఆమె కారులో తన స్నేహితురాలిని తీసుకుని వారు చెప్పిన చోటుకు చేరుకుని వారికి డబ్బులు ఇచ్చింది. బాబును తీసుకుని వెళ్లిపోదామనుకుంటుండగా ముగ్గురు వ్యక్తులు నిఘా అధికారులమంటూ అక్కడికి వచ్చి శిశు విక్రయాలు జరుపుతున్నారంటూ బెదిరింపులకు దిగారు. వారిని చూసి భయపడుతున్నట్లుగా నటించి రాంబాబు, సదరు బాలుడి తల్లిదండ్రులు డబ్బుతో సహా శిశువుని తీసుకుని అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.

పోలీసుల దర్యాప్తుతో డొంకంతా కదిలింది

ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా అవాక్కయిన ప్రమీల టేకులపల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ నెల 5న బొమ్మనపల్లి వద్ద వాహన తనిఖీల్లో నిందితులు పట్టుబడ్డారు. వారిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా దత్తత దందా బయటపడింది. ముఠా సభ్యులైన ఎదళ్లపల్లి రాంబాబు, ఎదళ్లపల్లి రోహిత్, తాటి నాగార్జున, ఈసం రాంబాబు, మడవి వెంకటేశ్, మడవి శారదలను అరెస్ట్‌ చేశారు. ప్రధాన నిందితుడైన ఖమ్మంకు చెందిన వ్యక్తి పరారీలో ఉన్నాడు. నిందితుల నుంచి రూ.1,40,000, రెండు ద్విచక్రవాహనాలు, నాలుగు సెల్‌ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ముఠాకు సంబంధించి మరికొంతమంది ఉన్నట్లు సమాచారం. వారి వివరాలపై ఆరా తీస్తున్నట్లు ఇల్లందు డీఎస్పీ వెంకన్నబాబు తెలిపారు.

రాంబాబు, వెంకటేశ్​, శారద అనే నిందితులు ప్రమీలకు నాలుగు నెలల బాబును అప్పగించారు. ఆమె నుంచి 2 ద్విచక్రవాహనాలు, 4 సెల్‌ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నాం. గతంలోనూ వీరు ఈ నేరాలు చేసినట్టు నోటీసులు వచ్చాయి. మరికొందరు ఈ ముఠాకు సహాయం చేస్తున్న వారు ఉన్నట్టుగా తెలుసింది. దర్యాప్తు నడుస్తోంది - వెంకన్న బాబు, ఇల్లందు డీఎస్పీ

దత్తత పేరుతో సరికొత్తగా ముఠాలు తయారయ్యాయి. ఇటువంటి మోసాలపట్ల జాగ్రత్తగా వహించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. దత్తత తీసుకోవాలనుకునే వారు చట్టబద్ధంగా వెళితే ఇలాంటి మోసాల బారిన పడకుండా ఉంటారని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

పిల్లలను దత్తత తీసుకోవాలంటే వెయిట్​ చేయాల్సిందే! - పెండింగ్‌లోనే 3 వేల దరఖాస్తులు

పిల్లలను దత్తత తీసుకోవాలా?- అర్హత, దరఖాస్తు విధానం ఇదే!

Last Updated : September 10, 2026 at 6:26 PM IST

TAGGED:

ADOPTION FRAUDS
BHADRADI KOTHAGUDEM ADOPTION
దత్తత ఇస్తామని మహిళకు ప్రలోభ
FAKE PROMISE OF ADOPTION
ADOPTION SCAM IN ELLANDU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.