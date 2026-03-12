ప్రత్యేకపూజల పేరుతో చీటింగ్ - మిర్యాలగూడలో దొంగబాబా స్కామ్
ప్రాణహాని ఉందంటూ మాయమాటలతో బురిడి కొట్టిన బాబా - మోసాన్ని గుర్తించి స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసిన భార్యభర్తలు - నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించిన పోలీసులు
Published : March 12, 2026 at 4:57 PM IST|
Updated : March 12, 2026 at 5:11 PM IST
Baba Cheating Case In Miryalaguda : మూఢనమ్మకాల పిచ్చి ఎప్పటికైనా ముంచేస్తుందన్న విషయాన్ని ఇంకా కొందరు మర్చిపోతున్నారు. ఈ ఆధునిక కాలంలో ఎన్ని అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నప్పటికీ, పాతకాలం మనుష్యుల్లా మూఢనమ్మకాలను గుడ్డిగా నమ్ముతున్నారు. ఇలాంటి వారిని బుట్టలో వేసుకుని కొందరు బాబాలు అందినకాడికి దోచుకుంటున్నారు. వారికి మాయమాటలు చెప్పి దారుణంగా మోసం చేస్తున్నారు. తాజాగా నల్లగొండ జిల్లా మిర్యాలగూడలో ఓ నకిలీ బాబా వ్యవహారం బయటపడింది. పూజల పేరిట ఓ దంపతుల వద్ద భారీగా డబ్బు కాజేశాడు. చివరికి అతని మోసాన్ని గ్రహించి, ఆ దంపతులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
ఏం జరిగింది? : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం సూర్యాపేట జిల్లా ఆత్మకూర్ (ఎస్) మండలం గట్టికల్ గ్రామానికి చెందిన కోన వినోద్ కుమార్ వ్యవసాయం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. జల్సాలకు అలవాటు పడిన వినోద్ సులువుగా డబ్బులు సంపాదించాలని నకిలీ ఆయుర్వేద వైద్యుడి అవతారమెత్తాడు. ఆ వ్యాపారంతో వచ్చే డబ్బులు తన జల్సాలకు సరిపోవడం లేదని బాబాగా మారాడు. నాటు వైద్యం, మంత్రాలతో అనారోగ్యాన్ని తగ్గిస్తానని మాయమాటలతో వినోద్ ప్రజలను మోసం చేయడం మొదలుపెట్టాడు.
ప్రత్యేక పూజలంటూ మాయమాటలు : ఈ క్రమంలోనే మిర్యాలగూడ పట్టణం శాంతినగర్కు చెందిన దంపతులు తమ పిల్లలకు ఒంట్లో బాగోలేకపోతే దొంగ బాబా వినోద్ వద్దకు తీసుకెళ్లారు. అప్పటినుంచి ఆ దంపతులు అప్పుడప్పుడు వినోద్ వద్దకు వచ్చి వెళ్తుండేవారు. వారి అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకున్న బాబా ఓ రోజు దంపతుల ఇంటికి వెళ్లాడు. మీ భర్తకు ప్రాణహాని ఉందని భయపెట్టాడు. గండం గట్టెక్కాలంటే ప్రత్యేక పూజలు చేసి అమ్మవారికి ముడుపులు చెల్లించాలన్నాడు. ముడుపు వస్త్రంలో కనీసం 6 తులాల బంగారం పెట్టి ప్రత్యేక పూజలు చేయాలని నమ్మించాడు.
41 రోజుల తరువాత ముడుపు విప్పి చూస్తే షాక్ : దొంగ బాబా మాయ మాటలు నమ్మిన దంపతులు అతను చెప్పినట్లు చేయడానికి సిద్ధం అయ్యారు. 5 తులాల 7 గ్రాముల బంగారాన్ని ఓ వస్త్రంలో ముడుపు కట్టారు. రంగంలోకి దిగిన బాబా ప్రత్యేక పూజలు ప్రారంభించాడు. పూజ పూర్తి అయ్యే వరకు కళ్లు తెరవద్దని కళ్లు తెరిస్తే పూజా ఫలం లభించదని హెచ్చరించాడు. కట్టిన ముడుపు దేవుడి గదిలోనే ఉంచాలని 41 రోజుల వరకు తెరవద్దని చెప్పాడు. గంట తర్వాత పూజ బాగా జరిగిందని అంతా శుభమే జరుగుతుందని చెప్పి వెళ్లిపోయాడు. 41 రోజుల తరువాత ముడుపు విప్పిన ఆ కుటుంబం షాక్కు గురైంది. ఆ ముడుపులో బంగారం లేదు. మోసపోయామని తెలుసుకున్న బాధితులు మిర్యాలగూడ టూ టౌన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
"ఈ కోన వినోద్ వివిధ సమస్యలతో తన వద్దకు ఆశ్రయించే వారిని ప్రాణహాని ఉందంటూ భయపెట్టి, పూజల పేరుతో వారి దగ్గర డబ్బు కాజేసేవాడు. ఇది అతనికి అలవాటుగా మారింది. అలా ఆరోగ్య సమస్య అంటూ వచ్చిన దంపతులను మాయమాటలు చెప్పి 6 తులాల బంగారాన్ని దోచుకున్నాడు. మోసపోయామని గ్రహించిన దంపతులు కేసు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం నిందితుడిని రిమాండ్కు పంపించాం" - రాజశేఖర్ రాజు, మిర్యాలగూడ డీఎస్పీ
పూజలో ఉండగానే మాయం : బాబా వినోద్ పూజ జరుగుతుండగా బాధితుల కళ్లు గప్పి పథకం ప్రకారం ముడుపును మాయం చేసి తర్వాత వాటి స్థానంలో ఇతర వస్తువులను పెట్టినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దంపతులను మోసం చేసిన కొట్టేసిన బంగారంలో 3 తులాల బంగారం, ఒక సెల్ ఫోన్ నిందితుడి నుంచి స్వాధీనం చేసుకొని రిమాండ్కు తరలించారు.
