'నాన్నా నీకు ఈ చొక్కాలు బాగుంటాయి' - అంటూ గుండెపోటుతో కుప్పకూలిన కొడుకు
Student dies with of heart attack At Wyra : ఖమ్మం జిల్లా వైరాలో ఇంటిముందు కొత్తబట్టలు చూస్తున్న తల్లిదండ్రుల వద్దకు వచ్చిన కుమారుడు 'నాన్నా నీకు ఈచొక్కాలు బాగుంటాయి' అంటూ కుప్పకూలాడు.
Published : October 17, 2026 at 1:13 PM IST
Student dies with of heart attack At Wyra : చిన్నప్పటి నుంచి అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న కొడుకు తల్లిదండ్రుల కళ్లముందే కుప్పకూలి పోతే వారి వేదన వర్ణనాతీతంగా ఉంటుంది. అలాంటి ఘటనే ఖమ్మం జిల్లాలో జరిగింది. అప్పటి వరకు హుషారుగా ఉన్న కొడుకు అకస్మాత్తుగా అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు. ఆందోళన చెందిన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. కానీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. వైద్యులు చనిపోయాడని నిర్ధారించారు.
దసరా సెలవులకు ఇంటికొచ్చి సడెన్గా
ఖమ్మం జిల్లాలోని వైరా మున్సిపాలిటీ పరిధి గండగలపాడులో కిన్నెర కృష్ణ-విజయ దంపతులు నివాసం ఉంటున్నారు. కృష్ణ పదో వార్డుకు కౌన్సిలర్గా ఉన్నారు. వారి కుమారుడు రాఘవ హైదరాబాద్లో ఇంజినీరింగ్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. దసరా పండగ సెలవుల నిమిత్తం రెండు రోజుల క్రితం ఇంటికి వచ్చాడు. శుక్రవారం ఓ వస్త్రాల వ్యాపారి బైక్ వీరి ఇంటికి వచ్చారు. రాఘవ కుటుంబ సభ్యులు అక్కడ కొత్త వస్త్రాలను చూస్తున్నారు.
ఒక్కసారిగా కిందపడిపోయిన రాఘవ
అప్పుడే రాఘవ కూడా కొత్త బట్టలను చూసేందుకు అక్కడకు వచ్చాడు. వస్తూనే 'నాన్నా నీకు ఈ చొక్కాలు బాగుంటాయి' అంటూ మంచంపై కూర్చునే ప్రయత్నం చేశాడు. అవే అతని చివరి మాటలయ్యాయి. కూర్చునే సమయంలో ఒక్కసారిగా రాఘన కిందపడిపోయాడు. అక్కడే ఉన్న తల్లితండ్రులు, సోదరికి ఏం జరిగిందో అర్థం కాలేదు. కుమారుడు అకస్మాత్తుగా పడిపోవడంతో, తీవ్ర ఆందోళన చెందారు. వెంటనే కుమారుడికి సీపీఆర్ చేశారు.
గుండెపోటని నిర్ధారించిన వైద్యులు
భయపడిన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఆటోలో వైరాలోని ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ రాఘవను పరీక్షించిన వైద్యులు గుండెపోటుతో మృతిచెందాడని నిర్ధారించారు. అందరి దగ్గరా సరదాగా ఉండే రాఘవ లేడన్న విషయం తెలిసి అంతా షాక్కు గురయ్యారు. చిన్న వయసులోనే గుండెపోటుతో కుమారుడు మరణించాడన్న వార్త విన్న తల్లిదండ్రుల రోదనలు, చుట్టు ఉన్నా వారికి కూడా కన్నీరు పెట్టించాయి.
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