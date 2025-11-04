మంత్రి అజారుద్దీన్కు శాఖలు కేటాయింపు - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం
మైనార్టీ సంక్షేమం, పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ శాఖలు కేటాయింపు - ఇప్పటి వరకు మంత్రి అడ్లూరి వద్ద ఉన్న మైనారిటీ శాఖ - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం
Published : November 4, 2025 at 3:41 PM IST
Azharuddin Gets Ministry Portfolios : ఇటీవల రాష్ట్ర మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మహ్మద్ అజారుద్దీన్కు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శాఖలు కేటాయించింది. పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్, మైనార్టీల సంక్షేమం శాఖలను కేటాయిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మైనార్టీ శాఖ ఇప్పటి వరకు మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆ శాఖను అజారుద్దీన్కు కేటాయించారు. మంత్రిగా అజారుద్దీన్ గత నెల 31న ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. రాజ్భవన్లోని దర్బార్ హాల్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో గవర్నర్ జిష్ణు దేవ్ వర్మ ఆయనతో ప్రమాణస్వీకారం చేయించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే చట్టసభల్లో సభ్యుడు కాకుండా నేరుగా మంత్రి పదవి చేపడితే 6 నెలలలోపు శాసనసభ గానీ శాసన మండలి నుంచి సభ్యత్వం పొందాలి. అలా జరగకపోతే మంత్రి పదవి రద్దవుతుంది.
తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ముస్లిం మైనార్టీ వర్గాలకు అవకాశం ఇవ్వాలని ఆ పార్టీ నాయకత్వం భావించింది. అయితే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ముస్లిం మైనార్టీ వర్గానికి చెందిన వారు ఒక్కరూ విజయం సాధించకపోవడంతో ఆ సామాజిక వర్గానికి పదవి ఇచ్చే అవకాశం లేకుండా పోయింది. గతంలో జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి ఓడిపోయిన మహ్మద్ అజారుద్దీన్కు తిరిగి అక్కడ జరిగే ఉప ఎన్నికలో పోటీ చేసే అవకాశం వచ్చింది.
ఎమ్మెల్సీగా నామినేట్ చేస్తేనే : గతంలో 16 వేల ఓట్ల తేడాతో ఓడిమి చెందిన అజారుద్దీన్తో తిరిగి పోటీ చేయించడం కంటే, గవర్నర్ కోటా కింద ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం కల్పించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు అజారుద్దీన్తో పాటు తెలంగాణ జనసమితి అధ్యక్షుడు (టీజేఎస్) ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ను గవర్నర్ కోటా కింద ఎమ్మెల్సీలుగా ఎంపిక చేయాలని నిర్ణయించారు. అందుకు సంబంధించి గవర్నర్కు ప్రతిపాదనలు కూడా పంపారు. కానీ గవర్నర్ వాటిని ఇంకా ఆమోదించలేదు.
గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీ కింద అజారుద్దీన్ ఎంపిక విషయంలో ఏదైనా సాంకేతికపరమైన ఇబ్బంది తలెత్తితే వచ్చే ఏడాదిలో ఖాళీ కానున్న శాసనమండలిలో ఇతర కోటా కింద ఎంపిక చేసేందుకు అవకాశం ఉందని అంచనా వేసిన ఏఐసీసీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. మైనారిటీ సామాజిక వర్గానికి మంత్రి పదవి ఇవ్వడం ద్వారా జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో విజయావకాశాలు మరింత కలిసి వస్తాయని కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం భావిస్తోంది.
హైదరాబాద్లో 1963 ఫిబ్రవరి 8న అజారుద్దీన్ జన్మించారు. అబిడ్స్లోని ఆల్ సెయింట్స్ హైస్కూల్లో ప్రాథమిక విద్యను అభ్యసించిన ఆయన నిజాం కళాశాలలో బీకాం కోర్సు చదవారు. తన మేనమామ జైనులాబుద్దీన్ స్ఫూర్తితో క్రికెట్ వైపు అడుగులు వేశారు. 1984లో అజారుద్దీన్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో రంగప్రవేశం చేసి క్రికెటర్గా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అప్పట్లో తొలి మూడు టెస్టుల్లోనూ సెంచరీలతో సంచలనం సృష్టించిన ఆటగాడిగా పేరుపొందారు.
క్రికెట్ కెప్టెన్ టు క్యాబీనెట్ మినిస్టర్ : 1989లో టీమ్ ఇండియా కెప్టెన్గా అజారుద్దీన్ భాధ్యతలు చేపట్టారు. 16 ఏళ్ల సుదీర్ఘమైన తన క్రికెట్ కెరీర్లో 99 టెస్టులు, 334 వన్డేలు ఆడారు. రిటైర్మెంట్ అనంతరం ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. 2009 ఫిబ్రవరి 19వ తేదీన అప్పుడు కేంద్రంలో అధికారంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. అదే ఏడాది యూపీలోని మొరాదాబాద్ స్థానం నుంచి పోటీచేసి ఎంపీగా గెలుపొందారు. 2018లో టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఆయన నియమకం అయ్యారు. తాజాగా మైనార్టీ, ప్రభుత్వరంగ సంస్థల మంత్రిగా బాధ్యతలను నిర్వహించబోతున్నారు.
