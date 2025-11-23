శబరిమల వెళ్లే అయ్యప్ప స్వాములూ - ఈ ఎమర్జెన్సీ సేవల గురించి మస్ట్గా తెలుసుకోండి
అయ్యప్ప స్వామి భక్తులకు గుడ్న్యూస్ - భక్తుల సౌకర్యార్థం టోల్ఫ్రీ నంబర్ ఏర్పాటు చేసిన రైల్వే - ట్రైన్లో ఏదైనా అనారోగ్యం కలిగితే వైద్యసాయం అందేలా ఏర్పాట్లు
Published : November 23, 2025 at 5:22 PM IST
Railway Helpline Number For Ayyappa Devotees : పవిత్ర కార్తిక మాసం ప్రారంభంతోనే లక్షలాది మంది భక్తులు హరిహర సుతుడు అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలను ప్రారంభిస్తారు. 41 రోజుల పాటు కఠిన నియమాలతో, నిష్ఠలతో మండల దీక్ష చేయడంతో మాలధారులు పునీతులవుతారు. ఈ క్రమంలోనే శబరిమలలోని అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకోవడం అనేది అనవాయితీగా వస్తోంది. కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్న శబరిమలలో ఈ నెల 16వ తేదీ నుంచి అయ్యప్ప స్వామి దర్శనం మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలోనే భక్తుల సౌకర్యార్థం ప్రత్యేక టోల్ ఫ్రీ నంబర్ను తీసుకువచ్చింది.
శబరిమల భక్తులకు రైల్వేశాఖ గుడ్న్యూస్ : మండల దీక్షలు ఆచరిస్తున్న అయ్యప్ప స్వాములు అత్యధిక శాతం మంది రైళ్లలోనే మణికంఠుని దర్శనానికి శబరిమల వెళ్తుంటారు. దీక్షలో వెళ్లే స్వాములకు రైలు ప్రయాణంలో అనుకోకుండా ఏదైనా అనారోగ్యం తలెత్తినా, అత్యవసర వైద్యం లాంటిది అవసరమైనా వెంటనే అందేవిధంగా రైల్వే శాఖ టోల్ ఫ్రీ నంబరును అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఆ నంబర్లకు ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇచ్చినట్లయితే తర్వాత స్టేషన్లో రైల్వే వైద్యులు వెంటనే అప్రమత్తమై సేవలు అందిస్తారు.
రైలు ప్రయాణంలో ఇలా :
- అస్వస్థతకు గురైతే సహచర ప్రయాణికులు, ఫ్యామిలీ మెంబర్ల సహకారంతో ఆ బోగి నుంచే ప్రాథమిక వైద్యాన్ని పొందవచ్చు.
- సెల్ఫోన్లో 139 టోల్ ఫ్రీ నంబరుకు ఫోన్ చేసి వెంటనే సమాచారం ఇస్తే వైద్య సహాయం అందుతుంది.
- టికెట్ కలెక్టర్, ఆర్పీఎఫ్, రైల్వే సిబ్బందికి తెలియజేసినా వారి ద్వారా వెంటనే రైల్వే ఆసుపత్రి సిబ్బంది స్పందిస్తారు. తక్షణం ప్రథమ చికిత్స పెట్టె ద్వారా వైద్య సేవలందించి అవసరమైన మందులతో చికిత్సను చేస్తారు.
అప్రమత్తత అవసరం : వైరస్లపై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ప్రచారాల నేపథ్యంలో దీక్షలో శబరిమల వెళ్లే అయ్యప్ప స్వాములు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వాతావరణ మార్పుల కారణంగా జ్వరం, జలుబు, తలనొప్పి లాంటివి వస్తుంటాయని వివరించారు. వీటి నివారణకు అవసరమైన మందులను వెంట తీసుకెళ్లడం ఉత్తమం. మధుమేహం (షుగర్), రక్తపోటు, గ్యాస్ తదితర సమస్యలున్నట్లయితే వాటికి సంబంధించిన మందులూ అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి. వెచ్చని నీటిని తాగడంతో పాటు మాస్కు ధరించడం లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మరిచిపోవద్దు. సామూహిక స్నానాలు ఆచరించడంలో భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
5 లక్షల మంది - స్పాట్ బుకింగ్ అప్డేట్! : ఈ ఏడాది నవంబర్ 16వ తేదీన ఆలయం తెరిచినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు దాదాపు 5 లక్షల మంది భక్తులు అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకున్నారు. నవంబర్ 21న ఒక్కరోజే 72 వేల మందికి పైగా భక్తులు దర్శనం చేసుకున్నారు. ఇక స్పాట్ బుకింగ్ విషయంలో అక్కడి హైకోర్టు కీలక సూచన చేసింది. గతంలో రోజుకు 5 వేల మందికే స్పాట్ బుకింగ్ పరిమితి ఉండేది. అయితే, ఇప్పుడున్న రద్దీ ఆధారంగా స్పాట్ బుకింగ్ సంఖ్యను పెంచాలా వద్దా అనేది దేవస్థానం బోర్డు, పోలీసులు నిర్ణయించుకోవచ్చని న్యాయస్థానం తెలిపింది. నీలక్కల్ వద్ద స్పాట్ బుకింగ్ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంది. శబరిమలకు భక్తుల రద్దీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. కోయంబత్తూర్ బేస్ క్యాంప్ నుంచి వచ్చిన 140 మంది ఆర్ఏఎఫ్(ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్) బృందం సన్నిధానంలో మోహరించింది.
