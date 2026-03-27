సత్యసాయి జిల్లాలో 'అయోధ్య రామ మందిరం'!- ఇది ముక్తియార్‌బాషా భక్తికి నిదర్శనం

అయోధ్య రామ మందిరం నమునాతో గుడి ఏర్పాటు - 14 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అయోధ్య రామాలయం సెట్‌ ఏర్పాటు - సీతారామ లక్ష్మణ హనుమంత సమేత ప్రతిమలు ఏర్పాటు

Ayodhya Ram Mandir Set In Sri Sathya Sai District
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 8:00 AM IST

Ayodhya Ram Mandir Set In Sri Sathya Sai District : ఈ రోజు ఏ వీధిలో చూసినా ‘సీతారాముల కల్యాణము చూతము రారండి’ అంటూ వైభోగంతో నిండిపోయి ఉంటాయి. చిన్నా పెద్దా హడావుడిగా తమ ఇంట్లోని పెళ్లిలాగే సందడి చేస్తుంటారు. భక్తులు సీతారాముల కళ్యాణం కనులారా చూడాలనుకుంటారు. నవమి నాడు అయోధ్యలో జరిగే రాముల వారి కళ్యాణం చూసి తన్మయత్నం పొందుతారు. అయోధ్యలో వెలిసిన రాముని చూడాలని ముచ్చటపడ్తారు. కానీ అది అందరికీ సాధ్యం కాకపోవచ్చు. అందుకే ఓ భక్తుడు అయోధ్యనే ప్రజల చెంతకు చేర్చాడు. అదెలాగో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే

సత్యసాయి జిల్లా తనకల్లు మండలం పెద్దపల్లికి చెందిన ముక్తియార్ బాషా అయోధ్య రామాలయాన్నే భక్తుల చెంతకు తీసుకొచ్చేశారు. శ్రీరామనవమి సందర్భంగా పెద్దపల్లి సమీపంలో 14 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అయోధ్య రామాలయం నమునాతో సెట్‌ ఏర్పాటు చేశారు. అయోధ్యలోని శ్రీరామచంద్రుడి దివ్యమందిరం నమూనాతో ఏర్పాటు చేసిన ఆలయాన్ని చూసిన భక్తులు తన్మయత్నం చెందుతున్నారు. శ్రీరామనవమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో అయోధ్యలోని రాములవారే కొలువై ఉన్నారా అన్న రీతిలో ఏర్పాటు చేశారు.

అయోధ్య అనుభూతి: ముక్తియర్ బాషా వ్యాపర రీత్యా బెంగళూరులో స్థిరపడ్డారు. కానీ గత 7 సంవత్సరాలుగా సొంత గ్రామంలో శ్రీరామ నవమి వేడుకలు నిర్వహిస్తూ మతసామరస్యాన్ని పెంపొందిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది 9 రోజుల పాటు వినూత్నంగా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు గ్రామస్థులు తెలిపారు. అయోధ్యలోని రాములవారిని దర్శించుకున్న అనుభూతిని పొందేలా సీతారామ, లక్ష్మణ, హనుమ సమేత ప్రతిమలను ఆలయంలో సిద్ధం చేశారు. ఆలయానికి ఓ పక్కన శ్రీరామచంద్రుడు నిలవెత్తు రూపాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అయోధ్యకు వెళ్లలేని వారు ఆ దివ్య రామ మందిరాన్ని చూసిన అనుభూతి పొందేలా నిపుణుల చేత ప్రత్యేక సెట్టింగ్​తో గుడిని ఏర్పాటు చేయించారు. కాశీ నుంచి అర్చకులను ఆహ్వానించి వారి చేత విశిష్ట పూజలను చేయిస్తున్నారు. కదిరి పరిసర ప్రాంతాలలోని జనం అయోధ్య రామ మందిరం నమోనాతో సిద్ధం చేసిన గుడిని, రాములవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులకు అన్ని సదుపాయాలను కల్పిస్తున్నారు.

అయోధ్య రామమందిరాన్ని దర్శించుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. కానీ కొన్ని పరిస్థితుల దృష్ట్యా, ఆర్థిక కారణాల చేత అందరికీ సాధ్యం కాదు. అటువంటి అయోధ్య రామాలయం నమూనాలతో ఇక్కడ ముక్తియార్ బాషా సెట్ ఏర్పాటు చేశారు. శ్రీరామనవమి సందర్భంగా పూజలు మొదలు పెట్టి 9 రోజుల పాటు వైభవంగా వేడుకలు నిర్వహించనున్నారు. - సుధాకర్ నాయక్, గ్రామస్థుడు

అయోధ్యలోని రాములోరిని చూసిన అనుభూతిని ఇక్కడి ప్రజలకు అందించాలని ముంబయికి చెందిన కళాకారులతో సుందరంగా ప్రతిమలను తీర్చిదిద్దారు. శృంగేరి వేదపడితులతో శ్రీరామనవమి రోజున పూజలు మెుదలుపెట్టి 9 రోజుల పాటు నిర్వహించనున్నారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, నిత్యాన్నదానం, వైద్య శిబిరం, బస్సు సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయించారు. చిన్నప్పటి నుంచి గ్రామంలో జరిగే పూజా కార్యక్రమాలను చూస్తూ పెరగడంతో భక్తి బావం కలిగి రామ మందిరం ఏర్పాటు చేసినట్లు ముక్తియార్ బాషా తెలిపారు. అదే విధంగా స్వగ్రామంలో రామాలయానికి సీతారామ లక్ష్మణ ఆంజనేయస్వామి విగ్రహాలను కూడా బహుకరించానన్నారు.

