ఆయేషామీరా అవశేషాలు తల్లిదండ్రులకు అప్పగింత

తెనాలి ముస్లిం శ్మశానవాటికలో ఆయేషా మీరా అంత్యక్రియలకు ఏర్పాట్లు - 19 ఏళ్లు పోరాడినా న్యాయం జరగలేదన్న ఆయేషా తల్లిదండ్రులు

Ayesha Meera Murder Case Updates
Ayesha Meera Murder Case Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Ayesha Meera Murder Case Updates: సీబీఐ కోర్టు ఆదేశాలతో అయేషామీరా అవశేషాలను తల్లిదండ్రులకు అధికారులు అప్పగించారు. నేడు తెనాలిలో అవశేషాలను ఖననం చేసే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. కోర్టు ప్రాంగణం నుంచి ర్యాలీగా బయలుదేరిన అయేషా తల్లిదండ్రులు, ప్రజా సంఘాల నేతలను పోలీసులు అడ్టుకున్నారు. ర్యాలీకి అనుమతి లేదని, నేరుగా తెనాలి తీసుకు వెళ్లాలని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు. తన బిడ్డను అన్యాయంగా చంపేశారని ఆయేషా తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 19 ఏళ్లు పోరాడినా తమకు న్యాయం జరగలేదని కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.

'మేము న్యాయం కోసం‌ తిరుగుతుంటే, దోషులు మాత్రం దర్జాగా జల్సాలు చేస్తున్నారు. ఆ దేవుడే దోషులను కఠినంగా శిక్షించాలని వేడుకుంటున్నా. సీబీఐ కూడా ఆయేషా మీరా హత్య కేసులో నిందితుడిని తేల్చలేకపోయింది. మాకు న్యాయం చేయకపోగా అన్యాయం చేశారు. ఆధారాలు లేవని చెప్పి కేసు కొట్టేశారు. ధనికులకు మాత్రమే న్యాయం జరుగుతోందిక్కడ. పేదవారికి న్యాయం జరగటం లేదు.' -ఆయేషా తల్లిదండ్రులు

తల్లిదండ్రుల ఆవేదన: ఆధారాలు ఉన్నాయని, ఎఫ్​ఐఆర్​లో వయస్సు కూడా తప్పుగా నమోదు చేశారని ఆయేషా తల్లిదండ్రులు ఆరోపించారు. నేరం జరిగిన తర్వాత అన్ని తుడిచేశారని, అయేషా కేసులో పోలీసులు పూర్తిగా నిందితులకు సహకరించారని ధ్వజమెత్తారు. ఆయేషా అవశేషాల కోసం కోర్టుల చుట్టూ ఏళ్ల క్రితం నుంచి తిరిగామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

అయేషా మీరా హత్య కేసులో కోర్టు కీలక తీర్పు - అవశేషాలను కుటుంబానికి అప్పగించాలని ఆదేశం

అసలేం జరిగిందంటే: ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలోని మహిళల వసతి గృహంలో 2007లో బి.ఫార్మసీ విద్యార్థిని ఆయేషా మీరా హత్యకు గురైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటన జరిగిన 9 నెలల తర్వాత 2008 ఆగస్టులో సత్యంబాబును ఈ కేసులో నిందితుడిగా పేర్కొంటూ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. విజయవాడ మహిళా సెషన్స్ కోర్టు సత్యంబాబుకు జీవితఖైదు, అత్యాచారం నేరం కింద 10 ఏళ్లు జైలుశిక్ష విధిస్తూ 2010 సెప్టెంబర్‌లో తీర్పు ఇచ్చింది. అయితే ఆ తీర్పును సవాల్​ చేస్తూ సత్యంబాబు 2010 అక్టోబర్‌లో హైకోర్టులో అప్పీల్‌ దాఖలు చేశారు.

దానిపై విచారణ జరిపిన హైకోర్టు సత్యంబాబును నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తూ 2017 మార్చి 31న తీర్పు ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత ఆయేషా తల్లిదండ్రులు దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యంపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టాలని సీబీఐని ఆదేశిస్తూ ఉమ్మడి హైకోర్టు 2018 నవంబర్​లో ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. దీంతో కేసు మళ్లీ మొదటికే వచ్చినట్లయింది. ఇప్పుడు సరైన ఆధారాలు లేకపోవడంతో కేసు కొట్టేస్తున్నట్లు కోర్టు వెల్లడించింది. తమకు న్యాయం జరగలేదంటూ ఆ తల్లిదండ్రులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.

18 ఏళ్లుగా మిస్టరీగానే - విద్యార్థిని ఆయేషా మీరా హత్య కేసులో కీలక మలుపు

