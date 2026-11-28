తరచూ కాళ్లు, చేతులు వణుకుతున్నాయా? - నాడీ సంబంధిత రుగ్మతలు కావొచ్చు!
KIMS Doctors On Neurological Issues : నాడీ సంబంధిత రుగ్మతలపై కిమ్స్ హాస్పిటల్ వైద్యులు అవగాహన కల్పించారు. వ్యాధి లక్షణాలతో పాటు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి వివరించారు.
Published : November 28, 2026 at 11:05 PM IST
పని చేస్తున్నప్పుడు చేతులు వణుకుతున్నాయా? నడుస్తున్నప్పుడు అడుగులు తడబడుతున్నాయా? కూర్చున్న చోటు నుంచి లేవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారా? రాస్తున్నప్పుడు అక్షరాలు చిన్నవవుతున్నాయా? ఇలాంటి లక్షణాలను వయసు పెరగడం వల్ల వచ్చే సాధారణ సమస్యలుగా భావించి చాలామంది నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. కానీ ఇవి మెదడు, నాడీ వ్యవస్థకు సంబంధించిన కదలికల రుగ్మతలకు సంకేతాలు కావొచ్చని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఏటా నవంబర్ 29న 'ఇంటర్నేషనల్ మూవ్మెంట్ డిజార్డర్స్' దినోత్సవం నిర్వహిస్తారు. నాడీ సంబంధిత సమస్యలపై అవగాహన పెంచడమే లక్ష్యం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇటీవల కాలంలో ఓపీలో ఎక్కువ మంది 50 ఏళ్ల లోపు వారే కావడం గమనార్హం. నాడీ సంబంధిత సమస్యలతో హాస్పిటల్కు వస్తున్నారని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. నియంత్రణ లేకుండానే కాళ్లు, చేతులు వణుకుతున్నాయని చెబుతున్నారు. గతంలో ఈ సమస్యలు 60 ఏళ్లు పైబడిన వారిలోనే ఎక్కువగా కనిపించేవి. ఇప్పుడు చిన్న వయసులోనే కనిపించడానికి జీవనశైలి ప్రధాన కారణంగా అనిపిస్తోందని వైద్య నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అసలేంటీ కదలికల రుగ్మతలు?
మన శరీరంలోని చేతులు, కాళ్లు, తల, ముఖం వంటి భాగాల కదలికలను మెదడు నియంత్రిస్తుంది. ఈ నియంత్రణ వ్యవస్థలో లోపాలు ఏర్పడినప్పుడు కదలికలు నెమ్మదించడం, కండరాలు బిగుసుకుపోవడం, చేతులు లేదా కాళ్లు వణకడం, శరీర భాగాలు మన ప్రమేయం లేకుండానే కదలడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. వీటినే కదలికల రుగ్మతలుగా పరిగణిస్తారు. పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి, ఎసెన్షియల్ ట్రెమర్, డిస్టోనియా, అటాక్సియా, హంటింగ్టన్స్ వ్యాధి, టిక్స్ వంటి సమస్యలు ఈ కోవలోకి వస్తాయి.
మెదడులో కదలికలను నియంత్రించే భాగాల్లో డోపమైన్ అనే రసాయనం తగ్గడం, నాడీకణాలు క్రమంగా దెబ్బతినడం వంటి కారణాలతో కొన్ని రకాల సమస్యలు వస్తాయి. పార్కిన్సన్స్ వ్యాధిలో డోపమైన్ ఉత్పత్తి చేసే నాడీకణాలు క్షీణిస్తాయి. వయసు పెరగడం, జన్యుపరమైన కారణాలు, కుటుంబ చరిత్ర, పురుగుమందులు, కొన్ని రసాయనాలకు ఎక్కువకాలం గురికావడం, తలకు గాయాలు, మెదడు ఇన్ఫెక్షన్లు, స్ట్రోక్, కొన్ని మందుల దుష్ప్రభావాల వల్ల కూడా కదలికల్లో మార్పులు రావొచ్చు.
50 ఏళ్లలోపు వారిలోనూ కనిపిస్తున్న లక్షణాలు
పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి సాధారణంగా 60 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అయితే ఇది వృద్ధులకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. 2025లో భారతదేశంలోని 18 ఆసుపత్రుల భాగస్వామ్యంతో నిర్వహించిన అధ్యయనంలో 7,918 మంది పార్కిన్సన్స్ రోగులను పరిశీలించారు. వీరిలో వ్యాధి ప్రారంభమైన సగటు వయసు 54.2 సంవత్సరాలుగా నమోదైంది. దాదాపు 33 శాతం మందిలో 50 ఏళ్లలోపే లక్షణాలు ప్రారంభమయ్యాయి.
"చేతులు వణకడం, నడకలో మార్పులు రావడం, కండరాలు బిగుసుకుపోవడం వంటి లక్షణాలను వృద్ధాప్య సమస్యలుగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఇవి కదలికల రుగ్మతలకు ప్రారంభ సంకేతాలు కావొచ్చు. ముఖ్యంగా పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి ప్రారంభ దశలో గుర్తిస్తే మందులు, ఫిజియోథెరపీ, అవసరమైన ఆధునిక చికిత్సల ద్వారా మంచి ఫలితాలు సాధించొచ్చు. రోగులు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడంతో పాటు కుటుంబ సభ్యుల సహకారం తీసుకోవాలి. లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే న్యూరాలజిస్ట్ను సంప్రదించడం ఎంతో ముఖ్యం" - డా.ఎం.జయశ్రీ, సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ న్యూరాలజిస్ట్
ఈ లక్షణాలు గుర్తిస్తే వైద్యుణ్ని సంప్రదించాలి
- తరచూ చేతులు, కాళ్లు లేదా తల వణకడం
- నడక నెమ్మదించడం
- అడుగులు చిన్నగా పడటం
- కండరాలు బిగుసుకుపోవడం
- రాస్తున్నప్పుడు అక్షరాల పరిమాణం తగ్గిపోవడం
- తరచూ పడిపోవడం
- మాట నెమ్మదించడం
- నిద్రలో అసాధారణ కదలికలు
- వాసన గుర్తించే శక్తి తగ్గడం
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి
- ప్రతిరోజూ నడక, వ్యాయామం, ఫిజియోథెరపీ చేయడం
- రోజూ పోషకాహారం తీసుకోవడం
- తగినంత నిద్ర పోవడం
- తలకు దెబ్బతగలకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం
- మందులను వైద్యులు సూచించిన సమయానికి వేసుకోవాలి
వ్యాధిని బట్టి చికిత్స విధానం
కదలికల రుగ్మతలన్నింటికీ ఒకే రకమైన చికిత్స ఉండదు. వ్యాధి రకాన్ని బట్టి మందులు, ఫిజియోథెరపీ, స్పీచ్ థెరపీ, ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ ఉపయోగపడతాయి. పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి ఎసెన్షియల్ ట్రెమర్ ఉన్న కొందరిలో మందులతో ఆశించిన ఫలితం లభించనప్పుడు డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ లేదా మాగ్నెటిక్ రెసొనెన్స్ గైడెడ్ ఫోకస్డ్ అల్ట్రాసౌండ్ వంటి ఆధునిక చికిత్సా విధానాలను పరిశీలిస్తారు. వ్యాధిని పూర్తిగా నయం చేయలేకపోయినా లక్షణాలను నియంత్రించి జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచొచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
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